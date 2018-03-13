Новости Украины и Новороссии 13 марта 2018

Рефат Чубаров, уголовник и торговец крадеными машинами, до сих пор не может смириться с тем, что у него отобрали криминальную вотчину.

Он грустит день и ночь, что больше не является феодальным хозяевом в Крыму.

Да и крымские татары спокойно вздохнули, когда этот деятель убрался с вместе с террористами «Хизб ут-Тахрир», где была их основная база по идеологической накачке молодёжи и отдыха для израненных ваххабитов. Теперь и остаётся Ренату Чубарову, который не снимает курчавого барана с головы даже когда спит, обещать жителям Крым геноцид.

Депутат Верховной Рады Украины, куда он попал за 5 миллионов долларов, а заодно лидер запрещённой в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»*, Рефат Чубаров заявил, что всех россиян, которые проживают в Крыму, он выкинет с полуострова в чём мать родила.

Как он выразился в эфире «5 канала»: «Если у них есть там где-то намерения, или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, что они будут обязаны выехать».

Чуть ранее крымские татары из «Меджлиса» уже заявляли, что их сторонники ведут на полуострове подрывную деятельность, создают схроны с оружием и взрывчаткой, готовят теракты. И в этом их поддерживает Киев.

Члены «Меджлиса крымско-татарского народа» неоднократно попадают под облавы правоохранительных органов России — и у этих деятелей находят оружие, экстремистскую литературу, листовки, призывающие к дестабилизации ситуации в регионе, призывающие к нападению на государственных служащих и членов их семей.

Все прекрасно помнят, что именно представители «Меджлиса» всё сделали для энергетической и продовольственной блокады полуострова. Татары из «Меджлиса» действуют в строгой парадигме украинских националистов, таких как Корчинский: «Крым будет украинский или безлюдный».

Сейчас «меджлисовцы» постоянно пытаются подготовить теракты. И только профессиональная работа ФСБ раз за разом уберегает жителей Крыма от трагедии.

Рефат Чубаров продолжает провокации против России и Крыма. Сейчас он всё делает для того, чтобы сорвать президентские выборы. Рефат Чубаров заявил в интервью «Голосу Америки»: «По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в „референдуме” 2014 года».

В этом Чубаров, как обычно, лжёт. Крымские татары наравне с другими народами Крыма участвовали в Крымском Референдуме 2014 года.

Чубаров отвязно лжёт, позабыв о совести: «Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарского общественного и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением».

Кроме того, в последний месяц уже было предотвращено несколько попыток неустановленных лиц незаконно проникнуть на территорию Крыма. Явно «хизбы» и «меджлисовцы» готовы к любым провокациям.

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Дмитрий Дзыговбродский

​* Запрещенная в РФ экстремистская организация