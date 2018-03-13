Новости Украины и Новороссии 13 марта 2018
- 09:44 Нужно больше космодромов.
- 08:37 На Украине задержали бизнесмена из ДНР за “финансирование терроризма”.
- 07:24 С 1 сентября физика, химия и биология исчезнут из украинских школ.
- 03:00 «Русские — вон из Крыма!» — меджлис продолжает провокации против России.
- 01:17 Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 миллиарда гривен.
- 01:00 Типичная Украина: «Активисты» напали на чиновника в его кабинете (ВИДЕО 18+).
- 00:23 Порохоботы начинают и проигрывают.
- Вчера 23:10 Проект тотальной украинизации.
- Вчера 22:27 Житель Луганщины пытался укрыться от войны во Львове, но там его призвали в ВСУ.
Нужно больше космодромов
Главное не результат, а намерения.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
На Украине задержали бизнесмена из ДНР за “финансирование терроризма”
Сотрудники службы безопасности Украины задержали бизнесмена из Донецкой Народной Республики по подозрению в финансировании терроризма, заявила в понедельник пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, задержанный владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, а также является действующим депутатом Горловского горсовета. Правоохранители задержали бизнесмена в Харькове, куда он приехал по личным делам, сообщает РИА Новости.
Еще недавно в соцсетях разразился скандал по поводу указа главы ДНР, в котором он ограничивал выезд на Украину гражданам Республики. Под воздействием общественности позднее появилось разъяснение, ограничения касаются лишь местных чиновников. Понимания того, что указ Захарченко связан лишь с личной безопасностью жителей, которых украинские силовики задерживают, пытаются завербовать, унижают, так и не было воспринято некоторыми гражданами. В итоге новости об аресте республиканцев и на украинских КПП, и на территории подконтрольной Киеву не покидают новостные ленты.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
С 1 сентября физика, химия и биология исчезнут из украинских школ
В новом учебном году в некоторых украинских школах уже не будет физики, биологии и химии — эти предметы заменит так называемый интегрированный курс «Природные науки».
Об этом сообщает Министерство образования Украины.
В рамках курса будут якобы изучаться химия, физика, биология, география и другие предметы естественно-научного цикла.
Преподавать «Природные науки» будут те, кто раньше учил физике или биологии, что примечательно — без дополнительной переподготовки.
То есть физике может обучать биолог или бывший учитель географии.
В будущем же отказаться от изучения естественно-научных предметов планируют во всех школах, кроме специализированных. В Минобразования считают, что углублённые знания этих дисциплин среднестатистическому школьнику ни к чему, а общий предмет «Природные науки» позволит школьникам «сформировать целостное представление о мире».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Русские — вон из Крыма!» — меджлис продолжает провокации против России
Рефат Чубаров, уголовник и торговец крадеными машинами, до сих пор не может смириться с тем, что у него отобрали криминальную вотчину.
Он грустит день и ночь, что больше не является феодальным хозяевом в Крыму.
Да и крымские татары спокойно вздохнули, когда этот деятель убрался с вместе с террористами «Хизб ут-Тахрир», где была их основная база по идеологической накачке молодёжи и отдыха для израненных ваххабитов. Теперь и остаётся Ренату Чубарову, который не снимает курчавого барана с головы даже когда спит, обещать жителям Крым геноцид.
Депутат Верховной Рады Украины, куда он попал за 5 миллионов долларов, а заодно лидер запрещённой в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»*, Рефат Чубаров заявил, что всех россиян, которые проживают в Крыму, он выкинет с полуострова в чём мать родила.
Как он выразился в эфире «5 канала»: «Если у них есть там где-то намерения, или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, что они будут обязаны выехать».
Чуть ранее крымские татары из «Меджлиса» уже заявляли, что их сторонники ведут на полуострове подрывную деятельность, создают схроны с оружием и взрывчаткой, готовят теракты. И в этом их поддерживает Киев.
Члены «Меджлиса крымско-татарского народа» неоднократно попадают под облавы правоохранительных органов России — и у этих деятелей находят оружие, экстремистскую литературу, листовки, призывающие к дестабилизации ситуации в регионе, призывающие к нападению на государственных служащих и членов их семей.
Все прекрасно помнят, что именно представители «Меджлиса» всё сделали для энергетической и продовольственной блокады полуострова. Татары из «Меджлиса» действуют в строгой парадигме украинских националистов, таких как Корчинский: «Крым будет украинский или безлюдный».
Сейчас «меджлисовцы» постоянно пытаются подготовить теракты. И только профессиональная работа ФСБ раз за разом уберегает жителей Крыма от трагедии.
Рефат Чубаров продолжает провокации против России и Крыма. Сейчас он всё делает для того, чтобы сорвать президентские выборы. Рефат Чубаров заявил в интервью «Голосу Америки»: «По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в „референдуме” 2014 года».
В этом Чубаров, как обычно, лжёт. Крымские татары наравне с другими народами Крыма участвовали в Крымском Референдуме 2014 года.
Чубаров отвязно лжёт, позабыв о совести: «Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарского общественного и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением».
Кроме того, в последний месяц уже было предотвращено несколько попыток неустановленных лиц незаконно проникнуть на территорию Крыма. Явно «хизбы» и «меджлисовцы» готовы к любым провокациям.
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Дмитрий Дзыговбродский
* Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 миллиарда гривен
Государственная авиационная служба Украины начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в Крым.
«К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн», — сообщили в Госавиаслужбе.
Также представители ведомства сообщили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«№ 549/2015 введен в действие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности, авиакомпании Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды.
Рассмотрение исков в украинских судах позволит, по мнению руководства ведомства, в дальнейшем обращаться в международные.
Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании — «Аэрофолот — российские авиалинии», «Авиакомпания «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», «Авиакомпания «ЮТэйр», «Авиакомпания „Россия“, „Нордавиа“ — региональные авиалинии», «Глобус», «Ред вингс», «Авикомпания «Вим Авиа», «Авиационная компания «Ямал».
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Типичная Украина: «Активисты» напали на чиновника в его кабинете (ВИДЕО 18+)
В Мелитополе произошел скандал. «Активисты» пришли на прием к начальнику департамента образования Игорю Елисееву с претензией, что дети в детсаду отравились маслом.
В подтверждение своих слов они показали заключение экспертов, что «масло», которым кормят детсадовских детей — чистый маргарин.
Елисеев заявил, что продукт изъят и делом занимается специальная комиссия и что нужно ожидать результатов около месяца. «Активисты» в балаклавах заявили, что ждать не собираются, схватили чиновника и пытались накормить его этим «маслом».
Елисеев, в свою очередь, пообещал им встретиться в суде.
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Порохоботы начинают и проигрывают
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Проект тотальной украинизации
В Вреховную Раду в ближайшую сессию планируют внести закон о тотальной украинизации общественной жизни на Украине. По сути, это дальнейшее развитие идей которые еще в 2014 году озвучивали Фарион и Тягнибок, а также наглядная иллюстрация некоторых причин, почему Крым и Донбасс решили свалить с Украины.
Видимо за пользование русским языком тоже придется просить прощения. На самом деле нет.
Согласно тексту проекта, документ закрепляет обязательность использования украинского языка во всех сферах общественной жизни, а для тех, кто будет пренебрежительно относиться к украинскому языку, предусматривает уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы. За соблюдением закона будут следить специальные "языковые инспектора" с широкими полномочиями.
Вот основные нормы этого закона:
Украинский язык станет обязательным для:
1. Сферы образования – педагогического и руководящего состава дошкольных, школьных, высших учебных заведений. Разрешается на уровне с государственным языком использование языков национальных меньшинств в соответствии с законом "О национальных меньшинствах". При этом внешнее независимое оценивание, вступительные тесты и экзамены, сертификации и прочее будут происходить на украинском языке. ВУЗы будут иметь право использовать языки Европейского союза. Аналогичные требования касаются и научной сферы – защитить кандидатскую диссертацию можно будет только на украинском языке. Докторскую диссертацию по согласию Ученого совета можно будет защитить на языках Европейского союза.
2. Сферы культуры – афиши, выставки, музейные экспозиции должны проводиться и выполняться на украинском языке. Использование слов на другом языке разрешается при обязательном дублировании в украинской транскрипции. В случае, если культурные мероприятия проводятся лицами, которые не владеют украинским языком, обеспечивается перевод их выступления на украинский язык. Театральные представления на иностранных языках в государственных или коммунальных театрах должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. В законопроекте не сказано, как это будет исполняться – должны ли, например, сотрудники театра пробегать перед актерами с плакатами, на которых будут напечатаны реплики на украинском языке.
Фильмы также должны показываться на украинском языке. Если в фильмах есть реплики на иностранных языках, они должны быть субтитрованы или озвучены на украинском языке. И их количество не должно превышать 15% от суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме. Кинотеатрам разрешат показ иностранных фильмов на языке оригинала, но количество таких фильмов в сетке кинотеатров не должно превышать 10% от общего количества фильмов за месяц.
3. Сферы здравоохранения – работать и вести медицинскую документацию на украинском языке обяжут медицинских работников государственных и коммунальных учреждений охраны здоровья. Оказывать медпомощь пациенту можно будет и на иных языках, кроме украинского, если об этом попросит сам пациент.
4. Бытовой сферы – после принятия законопроекта предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны осуществлять обслуживание на украинском языке. При чем это правило распространяется и на интернет-магазины и торговлю через интернет-каталоги. А обслуживание на иных языках может происходить исключительно при просьбе клиентов. Любые маркировки также должны будут стать доступны на украинском языке, при чем шрифтом не менее, чем тот, что используется в маркировках и этикетках на языке оригинала.
5. Судопроизводства – все процессуальные документы, которые будут поступать в суд, должны быть на украинском языке. В самом процессе может использоваться другой язык, при условии наличия переводчика. Любая профессиональная правовая помощь должна оказываться на украинском языке.
6. Медиасферы – украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.
Печатные СМИ обязаны издаваться на украинском языке, но имеют право выходить и на других языках, при условии, что содержание полностью идентично украиноязычному оригиналу.
Электронные СМИ должны иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию как стартовая.
7. Использование имен собственных разрешается только на украинском языке. Например, высший законодательный орган Украины – Верховную Раду – нельзя называть Верховным советом.
8. Следить за соблюдением закона будет специально созданная Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Для поддержки стандартов и проверки госчиновников на знание государственного языка будет специально создан Центр украинского языка. Он же будет выдавать сертификаты на знание украинского языка тем, кому он требуется для трудоустройства (например, чиновники всех уровней). Также создается такая институция, как Уполномоченный по защите украинского языка, которого будет назначать Кабмин. В структуре Уполномоченного появятся так называемые "языковые инспекторы", которые должны иметь высшее образование или научную степень по филологии или в отрасли права. Инспекторы получат право проводить "языковое инспектирование" в случае жалоб или по собственной инициативе любых предприятий и организаций всех форм собственности, проводить проверку их документов и составлять протоколы за нарушение нового языкового законодательства.
9. Вводятся жесткие санкции за несоблюдение закона. Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языка предлагается наказывать, как и унижение иных государственных символов – от штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов (850 гривен), до ареста на 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.
В выводе профильного комитета по данному законопроекту говорится, что "их принятие будет способствовать согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины, консолидации и развитию украинской нации".
https://strana.ua/news/129128-deputaty-mohut-prinjat-zakonoproekt-o-totalnoj-ukrainizatsii-.html – цинк
Как не трудно догадаться. пока этот чад кутежа на Украине будет продолжаться, умрет еще много людей, как на Донбассе, так и на Украине.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Житель Луганщины пытался укрыться от войны во Львове, но там его призвали в ВСУ
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