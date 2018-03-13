Норвежский шпиц на американском поводке
16:52. 13 марта 2018 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Норвегии в прессу слили документы о проникновении норвежской разведки в сотрудничестве с АНБ в российские компьютерные системы ВМФ и МЧС, а также о прогрессе Норвергии в системах спутникового и сигнального слежения.
Благодаря площадкам зарубежных массмедиа, в частности американскому интернет-изданию The Intercept, норвежским телеканалу NRК, газетам Dagbladet и Klassekampen и ряду других СМИ, западной общественности стало известно, что уже много лет спецслужбы Норвегии активно используются их американскими коллегами в тайной войне против России.
До сих пор о масштабах сотрудничества норвежских и американских разведчиков, хотя бы в рамках Североатлантического альянса, можно было только предполагать. Контакты между ними стали устанавливаться в начале 50-х годов прошлого века. При этом на фоне американцев норвежские рыцари плаща и кинжала всегда выглядели «серыми мышками» и на просторах Российской Федерации ранее замечены не были. Но теперь, после публикаций в западных СМИ, основанных на реальных документах, спецслужбам России впредь следует обращать на норвежцев особое внимание.
The Intercept предала гласности ряд секретных документов, раскрывающих некоторые подробности того, как норвежская Служба военной разведки занимается шпионажем в сотрудничестве с американским Агентством национальной безопасности.
Об отдельных деталях взаимодействия этих спецслужб было известно и ранее, благодаря небезызвестному Эдварду Сноудену, успевшему поработать специалистом по компьютерам в ЦРУ, а также по контракту в АНБ и знакомому не понаслышке с масштабной американской слежкой за международными телекоммуникационными сетями. В частности, телеканал NRК сообщил, что документы Сноудена свидетельствуют о сборе разведслужбой информации о норвежцах в Норвегии, то есть о слежке американцев за своими же партнерами. Журналисты The Intercept и NRК фактически провели совместное расследование по поводу норвежской разведывательной деятельности в отношении космических спутниковых систем. Речь шла о том, что норвежская разведывательная служба построила в полусотне километров от Осло, в лесу в районе городка Хёнефосс в провинции Бускеруд, спецобъект для слежения за спутниками. В итоге NRК ограничился лишь констатацией факта названной деятельности национальной спецслужбы, а вот The Intercept предпочел опубликовать материалы, на которых основывал ось журналистское досье.
Восемь документов с грифом «секретно» посвящены активному сотрудничеству норвежской Службы военной разведки и американского АНБ.
Согласно им, норвежцы проникли в компьютерные системы российского ВМФ. Кроме того, совместная рабочая группа норвежцев и американцев осуществляла техническую разведку против МЧС России, интересуясь в частности вопросами безопасности, связанными с ядерным оружием. Также партнеры, как сказано в одном из документов, пытались
обнаружить новые разведывательные данные от современных систем оперативной связи на российских военных судах и подводных лодках. Еще одна группа занималась идентификацией российских компьютерных сетей. При этом из опубликованных документов известно, что в 2005 году было обнаружено 8-10 таких сетей.
Понятно, что тайна спецслужб лишь слегка приоткрыта, но и даже опубликованного достаточно, чтобы представить масштабность сотрудничества норвежцев с американцами. Как отметили СМИ, ссылаясь на документы Сноудена, сведения, собираемые Норвегией составляют порядка 1/5 всего объема информации так называемой сигнальной разведки, получаемой АНБ. И уже признано, что Норвегия далеко продвинулась в области спутниковой слежки.
К слову, успехи норвежцев по достоинству оцениваются их заокеанскими партнерами. Как в свое время писала Dagbladet, о сотрудничестве с норвежской разведкой в АНБ отзываются в весьма похвальных выражениях. В документе, датированном апрелем 2013 года, о норвежской службе разведки отзываются как об образцовом партнере в Афганистане. Особенно хвалят Норвегию за то, что она предоставила более половины из полученных АНБ от своих союзников разведданных о представителях афганских властей. Согласно этому документу, АНБ считает службу разведки Норвегии одним из двух своих важнейших иностранных партнеров в сфере технической сигнальной разведки.
История российско-норвежских отношений до сих пор не знала особых осложнений, а также каких-либо территориальных притязаний и претензий. Можно вспомнить хотя бы тот факт, что рядовые норвежцы рассматривали Советскую армию как своих освободителей в 1944 году. Несомненно, за тем, что мы наблюдаем сейчас, стоят интересы не Осло, а Вашингтона, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому с учетом вскрывшихся «исключительных способностей» норвежской разведки и ее нацеленности теперь следует по новому оценивать возможные угрозы российским интересам со стороны Осло.
http://cigr.net/glavnoe/27654-norvezhskiy-shpic-na-korotkom-povodke-vashingtona.html – цинк
В принципе, ничего удивительного тут нет – в рамках стратегии "сдерживания России", разведслужбы и армии стран НАТО и марионеточных государств Восточной Европы планируется использовать для реализации комплексной стратегии воздействия на Россию, в том числе и по линии технического шпионажа. Норвегия занималась этим и в прошлую Холодную войну, будет заниматься этим же и в ходе текущей.
Источник: colonelcassad.livejournal.com