Недорождённые. Чужая жизнь (Познавательное ТВ, Наталья Манежева)
Наталья Манежева: Чужая жизнь недорождённых. Почему большинство людей не способны к творчеству? Почему люди – это серая послушная масса? Почему они исполняют чужие программы? Почему в жизни столько неприятностей?
Содержание:
0:00:00 – сложность быть самим собой
0:04:32 – жизнь по чужому сценарию
0:05:37 – инструкция по применению ребёнка
0:08:10 – как родители ломают жизнь детям
0:13:27 – плен родительских стереотипов
0:14:01 – притворяться проще, чем быть настоящим
0:15:18 – как узнать хорошего руководителя
0:17:41 – бытийность настоящих людей
0:23:27 – жизнь до рождения
0:26:55 – блокировка творческой способности
0:30:00 – дети, которых ждали
0:34:51 – что такое творчество
0:38:41 – недорождённые дети
0:43:57 – дух и душа
0:47:44 – ребёнок по залёту
0:51:43 – невключенный дух
0:56:10 – как найти себя
1:12:30 – состояние служения и сила
1:15:34 – как ломают творческий ген
1:24:33 – род как инструмент эволюции
1:30:01 – починка родовой цепочки
1:39:29 – чужая система вместо собственной жизни
1:44:44 – статистика выключенного человечества
2:03:51 – починка сломанного человечества
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Источник: www.youtube.com