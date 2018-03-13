Недорождённые. Чужая жизнь (Познавательное ТВ, Наталья Манежева)

Наталья Манежева: Чужая жизнь недорождённых. Почему большинство людей не способны к творчеству? Почему люди – это серая послушная масса? Почему они исполняют чужие программы? Почему в жизни столько неприятностей?

Содержание:

0:00:00 – сложность быть самим собой

0:04:32 – жизнь по чужому сценарию

0:05:37 – инструкция по применению ребёнка

0:08:10 – как родители ломают жизнь детям

0:13:27 – плен родительских стереотипов

0:14:01 – притворяться проще, чем быть настоящим

0:15:18 – как узнать хорошего руководителя

0:17:41 – бытийность настоящих людей

0:23:27 – жизнь до рождения

0:26:55 – блокировка творческой способности

0:30:00 – дети, которых ждали

0:34:51 – что такое творчество

0:38:41 – недорождённые дети

0:43:57 – дух и душа

0:47:44 – ребёнок по залёту

0:51:43 – невключенный дух

0:56:10 – как найти себя

1:12:30 – состояние служения и сила

1:15:34 – как ломают творческий ген

1:24:33 – род как инструмент эволюции

1:30:01 – починка родовой цепочки

1:39:29 – чужая система вместо собственной жизни

1:44:44 – статистика выключенного человечества

2:03:51 – починка сломанного человечества

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Источник: www.youtube.com