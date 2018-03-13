Главная » Невероятное в мире

Конец рыночных мечтаний. Руслан Дзарасов

17:08. 13 марта 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

От фундаментальных законов капитализма – к украинскому кризису

Зачем с экранов телевизоров уже которое десятилетие пропагандируют капитализм? О чём умолчали Познеры в своих передачах? Как события на Украине доказали, что капитализм не соответствует ожиданиям народа? Почему США так грубо вмешивается в дела стран СНГ и разрушает жизни тысяч людей?

Как формируются рыночные цены? Чем различаются понятия труда при капитализме и социализме? Чем вызваны нападки на марксизм? При какой системе в действительности происходит присвоение неоплаченного труда рабочих и эксплуатация переферии центром? Чем вызвано шоковое расширение рынка труда? Зачем придумали потребительские кредиты?

Для чего Украину втягивают в НАТО? Кто и как пытается реализовать план полного экономического подчинения нашей страны? Доктор экономических наук Руслан Дзарасов рассказывает о политической экономии – науке, которая поможет разобраться в трагических событиях на Украине, и узнать, какие силы вызывают военные потрясения и мировой экономический кризис.

==========================================================================

Рабкор

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Левашов о Путине.
[video= ] Источник http://via-midgard.info/
Следующим правителем России станет мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями
О будущем России существует немало пророчеств. Одно из самых детальных и необычных принадлежит русскому астрологу и прорицателю Василию Немчину. Предваряя его слова о том, что нас ждет в ближайшие годы, есть смысл упомянуть и о тех его предсказаниях, ...
Вертикаль паразитической власти - 2
Миром правят не США, не Британия, не Израиль. Народы, населяющие эти страны, являются лишь инструментом захвата глобальной мировой власти. Причём инструментом расходным, о потере которого хозяева не сожалеют. Так кто хозяева?... Часть 2 Начало: Вертикаль ...
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ
От автора:Концепция Общественной Безопасности “Мёртвая вода” впервые опубликована в 1993 г. Авторский коллектив назвал себя Внутренним Предиктором России (СССР) и опубликовал копирайт об отказе на авторские права. Много лет вопрос о личностях авторов КОБ ...
Сидоров Г.А - Энергообмен между мужчиной и женщиной [2012]
Энергообмен между мужчиной и женщиной часть 1 Энергообмен между мужчиной и женщиной часть 2 Источник http://www.youtube.com/
Новости славян. Выпуск 5. Освобождение Минска
Этот выпуск "Новостей Славян" посвящён дню освобождения Минска в ходе Великой Отечественной Войны. Высокая информативность и честные, ёмкие оценки позволяют понять цену наших побед и поражений, которые должны стать для нас очень хорошими историческими ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>