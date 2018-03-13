Конец рыночных мечтаний. Руслан Дзарасов

Концептуал СМИ От фундаментальных законов капитализма – к украинскому кризису

Зачем с экранов телевизоров уже которое десятилетие пропагандируют капитализм? О чём умолчали Познеры в своих передачах? Как события на Украине доказали, что капитализм не соответствует ожиданиям народа? Почему США так грубо вмешивается в дела стран СНГ и разрушает жизни тысяч людей?



Как формируются рыночные цены? Чем различаются понятия труда при капитализме и социализме? Чем вызваны нападки на марксизм? При какой системе в действительности происходит присвоение неоплаченного труда рабочих и эксплуатация переферии центром? Чем вызвано шоковое расширение рынка труда? Зачем придумали потребительские кредиты?



Для чего Украину втягивают в НАТО? Кто и как пытается реализовать план полного экономического подчинения нашей страны? Доктор экономических наук Руслан Дзарасов рассказывает о политической экономии – науке, которая поможет разобраться в трагических событиях на Украине, и узнать, какие силы вызывают военные потрясения и мировой экономический кризис.

==========================================================================