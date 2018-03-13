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Кажется, это была Россия

21:23. 13 марта 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:


Дело Скрипаля скорее всего получит продолжение уже завтра, но пока все идет к тому, что события будут развиваться в эскалационном ключе.

1. Трамп заявил, что если будет доказано, что Скрипаля отравила Россия, то США поддержат Британию. В отношении виновности России Трамп обтекаемо заявил "кажется, это было Россия".
2. МИД РФ заявил, что если в ответ на отравление Скрипаля Британия запретит работу Раша Тудей в Британии, то ни одно британское СМИ не будет работать в России.
3. Посол Британии в России был вызван в МИД для дачи объяснений.
4. В нагрузку к этому в Лондоне был найден мертвым подельник Березовского Николай Глушков. На шее Глушкова были найдены следы удушения. ГРУ совсем распаясалось, валит врагов пачками. Шутка. Я бы сказал, что быть сейчас предателем в Англии опасно для жизни, так как антироссийская кампания требует человеческих дров на растопку.



5. Разработчик "Новичка" проживающий в США заявил, что Скрипаль и его дочь даже если и выживут, останутся до конца калеками. Что интересно, болгарская журналистка Гайтанджиева известная разоблачениями операций западных спецслужб сообщила, что врач при осмотре Юлии Скрипаль не обнаружил у нее следов вещества, которым был отправлен Скрипаль.
6. Для Мэй эта история стала очень выгодной с точки зрения переключения внимания, так как накал критики связанной в с Брекситом действовал на ее правительство угнетающе – значительная часть прессы подает кабинет Мэй как неполноценный.

В общем, завтра мы услышым много громких заявлений и угроз. Совершенно очевидно, что маховик новой Холодной войны будет раскручиваться и далее.
К слову, воздушная техническая разведка НАТО на западном направлении продолжает усиливаться.





Сегодня в районе Калининградской области небольшое оживление летающих шпионов.
Сначала летал швед 102002 над Балтикой . Пока он летал , из Британии в Эстонию просквозил (via BOKSU , она же Suwalki gap) американец Boeing RC-135W Rivet Joint 62-4134 aka LIMB59
Сейчас на часах 15:30мск
В Польшу пришли две тарелочки AWACS :
Из Британии послали ZH106 aka NATO31 (Magic81) (вероятно , мстить за экс-шпиона Скрипаля, т.к. бриты здесь появляются очень редко)
Из Германии прибыл самолёт LX-N90458 aka NATO06 (Magic56)
Для их заправки из Германии прилетела американская бензоколонка KC-135R 59-1516 aka ESSO76

https://mil-avia.livejournal.com/501934.html – цинк

На Украине очередной полет Global Hawk. Сначала мониторинг линии фронта на Донбасса, затем традиционный полет недалеко от Крыма.







По меркам Холодной войны ничего необычного, хотя еще несколько лет назад такие события выглядели бы как из ряда вон.
Окружающий мир стремительно меняется, а идущая Холодная война изменит его кардинально.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, Глушков, лондон, нато, разведка, Россия, скрипаль, США, холодная война
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