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Как выглядит час пик в разных странах

00:11. 13 марта 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:
«Час пик» — стоит услышать это словосочетание, как перед глазами возникают картины, на которых огромное скопление людей и транспорта. И все куда-то торопятся: кто-то бежит на обед, кто-то опаздывает на деловую встречу, а кто-то счастливый идет не спеша домой. Но независимо от того, в какой стране вы живете, такое время наступает в каждом городе.

Вашему вниманию фотографии, на которых изображены разные города мира в самые горячие часы.

Пекин, Китай


Дакка, Бангладеш



Венеция, Италия


Штат Чхаттисгарх, Индия


Токио, Япония. Трамбовщики за работой


Сиемреап, Камбоджа


Лондон, Великобритания


Москва, Россия


Сан-Паулу, Бразилия


Парк такси в Кампале, Уганда


Палермо, Италия


Поездка на поезде в Бангладеш

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: дороги, страны, фото
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