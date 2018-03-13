Как выглядит час пик в разных странах

Пекин, Китай

Дакка, Бангладеш

Венеция, Италия

Штат Чхаттисгарх, Индия

Токио, Япония. Трамбовщики за работой

Сиемреап, Камбоджа

Лондон, Великобритания

Москва, Россия

Сан-Паулу, Бразилия

Парк такси в Кампале, Уганда

Палермо, Италия

Поездка на поезде в Бангладеш

«Час пик» — стоит услышать это словосочетание, как перед глазами возникают картины, на которых огромное скопление людей и транспорта. И все куда-то торопятся: кто-то бежит на обед, кто-то опаздывает на деловую встречу, а кто-то счастливый идет не спеша домой. Но независимо от того, в какой стране вы живете, такое время наступает в каждом городе.Вашему вниманию фотографии, на которых изображены разные города мира в самые горячие часы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com