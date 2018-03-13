Как выглядит час пик в разных странах
00:11. 13 марта 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«Час пик» — стоит услышать это словосочетание, как перед глазами возникают картины, на которых огромное скопление людей и транспорта. И все куда-то торопятся: кто-то бежит на обед, кто-то опаздывает на деловую встречу, а кто-то счастливый идет не спеша домой. Но независимо от того, в какой стране вы живете, такое время наступает в каждом городе.
Вашему вниманию фотографии, на которых изображены разные города мира в самые горячие часы.
Пекин, Китай
Дакка, Бангладеш
Венеция, Италия
Штат Чхаттисгарх, Индия
Токио, Япония. Трамбовщики за работой
Сиемреап, Камбоджа
Лондон, Великобритания
Москва, Россия
Сан-Паулу, Бразилия
Парк такси в Кампале, Уганда
Палермо, Италия
Поездка на поезде в Бангладеш
Вашему вниманию фотографии, на которых изображены разные города мира в самые горячие часы.
Пекин, Китай
Дакка, Бангладеш
Венеция, Италия
Штат Чхаттисгарх, Индия
Токио, Япония. Трамбовщики за работой
Сиемреап, Камбоджа
Лондон, Великобритания
Москва, Россия
Сан-Паулу, Бразилия
Парк такси в Кампале, Уганда
Палермо, Италия
Поездка на поезде в Бангладеш
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com