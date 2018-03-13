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Американскому терроризму – НЕТ! Россия вооружается “ослепляющими” лазерами!

00:34. 13 марта 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

scale_600

 

Народные деньги всегда приятнее тратить на мирные цели.  На здравоохранение, дороги, детские садики и школы, экологию…
 
К сожалению, для России не оставалось выбора, после того, как в 2002 году США вышли из Договора о противоракетной обороне, основополагающего соглашения, 30 лет сдерживавшего рост противостояния между нашими странами.
 
Тогда же, наш Президент В.В.Путин предупредил бывших партнеров, что те поступают опрометчиво, что мы непременно дадим свой, адекватный ответ.
 
И вот, уже сейчас разумные россияне убедились, что все немалые бюджетные средства, которые в течение 15 лет страна расходовала на сохранение военного паритета и обеспечение безопасности, не просто потрачены строго целевым назначением,  а с фантастической эффективностью.

 

Уникальные боевые и оборонительные российские системы, которые были сейчас впервые продемонстрированы всему миру, не имеют аналогов.
 
Ни в одной армии подобных нет и долго еще не будет.   В этом сюжете очень интересно рассказывается о возможностях применения нашего нового лазерного оружия.  Понятно, что многое засекречено, но и открытая информация впечатляет.
 
 

Господство США в опасности!

 

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отсюда

Метки: боевой лазер, новое вооружение, Путин, Россия
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