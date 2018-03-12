Видеоблог: Последний звонок. Письма
15:41. 12 марта 2018 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал: brahman
О системем образования словами учеников, родителей, педагогов
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Сайт проекта «Последний звонок»
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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спасибо великому Пу ти ну он думает и главное делает для нас..все что он сделал для нас.Это мы имеем..Это де очевидно.или у вас кастрюли на головах.