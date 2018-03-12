Главная » Образование

Видеоблог: Последний звонок. Письма

15:41. 12 марта 2018 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал:

О системем образования словами учеников, родителей, педагогов

Последний звонок

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоблог №81
... Это просто инструмент для звонка. Сегодня это подаётся, ... технологии новые появились за последние десятилетия? «Демократия» победила...Видеоблог — выпуск №80 Видеоблог — выпуск №79 Видеоблог — выпуск №78 Видеоблог — выпуск №77 Видеоблог — выпуск №76 Видеоблог...
Видеоблог №57
..., которые мы обсудили в очередном видеоблоге, записанном на ресурсе Познавательное.ТВ... человек, это надо сделать 100 звонков в течение двух недель. Николай... её играть 0 буквально за последний год. Когда в бедном государстве...
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2017
... ночью была масса звонков с Запада в Украину...Кимом Сенгуптой прокомментировал свои последние действия на Украине, ...нестандартных мест. — Регулярный видеоблог я начал вести только..., Харьков, видимо, останется последним украинским городом, который я посетил...
Новости Украины и Новороссии 29 февраля 2016
... копошение по Яценюку, последний даром времени не теряет...по нам.Еще звонок:— У нас раненные…Последний был страшный:—...очередному, теперь уже самому последнему, перевороту. Сергей Гуркин ...? Распространите ссылки на этот видеоблог везде, где это возможно...
Новости Украины и Новороссии 27 января 2017
... – давайте в этом видеоблоге остановимся на самых интересных ...не хочет на Украину Звонок на украинское ТВ ... предыдущих украинских «мечт». Последней дикой фантазией украинского общества ...простой гражданин Украины в последнее время коммунистом. Не всегда...
Новости Украины и Новороссии 02 мая 2017
... «Празднике разнообразия», — прокомментировал свой очередной видеоблог Филипп Экозьянц. Представлять Россию в... сосредоточены на Западной Украине. В последние годы чуть ли не каждый... стран, где работают. Первый тревожный звонок для них прозвучал более месяца...

Один комментарий»

  • 6068 3432
    serjoza 12 марта 2018 в 16:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    спасибо великому Пу ти ну он думает и главное делает для нас..все что он сделал для нас.Это мы имеем..Это де очевидно.или у вас кастрюли на головах.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>