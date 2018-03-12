Три категории людей будут голосовать 18 марта за Грудинина — коммунисты, евреи и дураки!

Рядовые коммунисты, конечно же, отнюдь не дураки, нет, нет! Однако, значительное их количество, а возможно даже большинство будет голосовать за Грудинина только потому, что существует партийная дисциплина, а они люди подневольные, исполнительные, честные, верующие в коммунистические идеалы... И если их новый партийный вождь Зюганов решил вдруг выставить от Коммунистической партии Российской Федерации в роли кандидата в Президенты России олигарха-буржуя, да ещё и еврея-фермера, хранящего свои деньги в зарубежных банках, значит они обязаны будут голосовать за него! В партии ведь по-другому не бывает! Как вождь сказал, так все и делают!

А что, нормальный зигзаг истории! В октябре 1917 года Ленин с Троцким давали коммунистам и комиссарам указания — буквально вешать таких как Грудинин на уличных фонарях... А теперь вот, по прошествии 101 года коммунисты решили выдвинуть "удачливого буржуя" на роль своего главнокомандующего и Президента! Феноменально! Ура, товарищи!

Евреи России, понятное дело, будут голосовать за СВОЕГО. У них в "мировом еврействе" тоже своя "партийная дисциплина" имеется, а кроме того, на территории России действуют сотни различных еврейских организаций, которые давно получили точно такую же директиву как и коммунисты — голосовать за Грудинина! У Запада на него сейчас вся надежда!

Почему?

А потому что Владимир Путин давно уже своими инициативами держит весь Запад в страхе! А началось всё с Украины, которая в попытке прорубить окно в Европу потеряла Крым! Именно там с высоких трибун раздался первый крик "Путин — это новый Адольф Гитлер!" Такое заявление сделал на весь мир тележурналист, украинский еврей Савик Шустер, а потом эхо этого крика люди слышали и в Великобритании, и в Европе, и в США... А не далее как 1 марта сего года Владимир Путин сам публично сказал такое, отчего даже НАТОвские генералы поперхнулись! Он сказал, что свою правую руку постоянно держит на "ядерной кнопке", и если Запад посмеет создать России военную угрозу, то возмездие к нему прилетит на гиперзвуке! И оно будет таким, что мало не покажется!

Вот чтобы вырвать из рук Путина "ядерную кнопку", Западу и понадобился кандидат в Президенты России Грудинин! Только даже если все российские коммунисты и все евреи проголосуют за него, Грудинин всё равно не наберёт голосов больше, чем действующий Президент России Путин, идущий на выборы как независимый кандидат! Это однозначно! И вот тут Запад надеется, что ему поможет с выдвижением Грудинина в Президенты РФ многочисленная армия российских дураков!

Это та третья социальная категория, которая 18 марта 2018 года будет непременно голосовать на выборах Президента РФ за Павла Грудинина.

Некоторые российские дураки в силу каких-то причин уверены, что Путин — плохой руководитель государства, а олигарх Грудинин — окажется и правильным Президентом России, и очень способным верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами России!

Чтобы "окучить" всех остальных российских дураков, которые тоже должны начать кричать: "Грудинин наш президент!", кое-кто из евреев (ну а кто ещё мог до такого додуматься?!) придумал простой, но очень хитрый пиар-ход — изрыгаешь на Грудинина поток грязи, сравниваешь его с великим Сталиным, которого народ в массе своей уважает и помнит, а там глядишь глупые люди поверят, что у Грудинина планы и вправду как у Сталина — победить коррупцию, изгнать всех проходимцев и мошенников из всех ветвей власти!

Чтобы додуматься до такого пиара олигарха-еврея, надо иметь очень хитрые и коварные мозги, однако кровный брат Савика Шустера — Витя Шендерович додумался!

"Человек я широких взглядов и толерантности, многим кажущейся подозрительной. Но логики хочется — мучительно.

Так вот. Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками. А семью свою, до малых детей включительно, погрузить в вагоны и отправить в Сибирь для умерщвления там в невыносимых условиях. А за сокрытые от товарищей контактов с заграницей — в качестве бонуса от родной партии — поломать себе пальцы в НКВД и полежать с дыркой в затылке, десять лет без права переписки…

Но по всему видать, у товарища Грудинина другие планы на жизнь. И ничего этого — для себя — он не хочет. Одного взгляда в это холеное буржуазное лицо достаточно, чтобы понять, что Сталина он хочет — для меня. Ну, и еще для ста сорока миллионов россиян. За исключением, почему-то, именно собственных детей…

И все, кто за товарища Грудинина проголосуют, проголосуют как раз за это: за Сталина для других.

Швондер, поди, до 37-то года тоже думал, что Шариков — это только для Борменталя с Преображенским…

Так что вы давайте-давайте, товарищ Грудинин. Говорите-говорите, приближайте момент. Ветер вам в спину и грабли в лоб". (Источник: https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2160298-echo/).

Должен заметить, что превратить Павла Грудинина в товарища Сталина — это как сделать из говна пулю!

Как по мне, лишь дураки могут купиться на этот хитрый пиар-ход Шендеровича, сделанный в поддержку Грудинина!

12 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Alexandrza: считал вас умным, Антон! Такое впечатление, что вы живёте телевизором, публика там действительно пёстрая, но в семнадцатом была еще разношерстней. Снимите с божницы Путина, Антон, дабы убедиться, как жестоко вы ошибаетесь.

Favor_in_all: что-то вы, Антон, совсем скатились ниже некуда. Начинали с "Огненной библии", потом вдруг превратились в ярого противника христианства, а теперь стали сторонником власти олигархата. При этом не гнушаетесь повторять грязные сплетни. Возникает вопрос: кто вы на самом деле, Антон Благин?

Антон Благин: отвечаю всем, у кого имеются ко мне такие же вопросы.

Сейчас не стоит вопрос, будем ли мы завтра лучше питаться или иметь в кармане больше денег. Сейчас стоит вопрос, будем ли мы вообще жить на земле, потому что лидеры США, Евросоюза и Англии давно считают, что население планеты должно быть сокращено на 2/3, а российский народ должен исчезнуть совсем, на все 100%.

Я писал об этом ещё в 2011 году, ниже тому доказательство. И Путин сегодня пригрозил Западу новым геперзвуковым оружием не просто так, а потому что ему хорошо известно о планах лидеров США, Евросоюза и Англии.

Вот моё "ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И АТЕИСТАМ", написанное и опубликованное в Интернете в 2011 году. Читайте, вникайте, и пробуйте понять, что мною сегодня движет!

"Угроза, нависшая сегодня над миром, вынуждает меня обратиться к Вам с этим посланием. Наш мир стоит на пороге глобальных потрясений. Афера с долларами, а также безудержное потребление США ресурсов, взятых большей частью в долг у других стран в обмен на ничем не обеспеченные бумажки с ликами давно умерших американских президентов, обречены рано или поздно закончиться жесточайшим мировым кризисом либо, что ещё хуже, войной невиданного масштаба. Такой финал запрограммирован.

Вопрос лишь в том, как скоро ЭТО случится, и насколько серьёзными будут последствия для человечества?

Самое прискорбное, что элита США запустила этот разрушительный процесс умышленно и злонамеренно. Ещё в конце 90-х годов XX века внук нефтяного магната Джона Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер, престарелый американский финансист, поведал следующее: «Мы стоим на пороге глобальных перемен. Всё, в чём мы нуждаемся, – это в масштабном кризисе, и народ примет новый мировой порядок». Сегодня уже ясно, что элита США намерена осуществить «масштабный кризис» именно с помощью долларовой аферы. Цель – подорвать экономику всех государств выпуском малообеспеченных или вовсе ничем не обеспеченных денег, чтобы потом, когда нарушится существующий мировой порядок, установить свой.

«Действительно, и слова, и действия представителей мировой финансовой элиты свидетельствуют о том, что нынешний кризис используется ею в собственных целях и является механизмом провоцирования глубоких социальных потрясений, в результате которых человечество, ввергнутое в мировой хаос и напуганное всеобщим насилием, само потребует вмешательства наднационального арбитра с диктаторскими полномочиями», — проинформировал сотрудников аппарата Государственной Думы Российской Федерации ведущий инспектор Счетной палаты Российской Федерации, доктор философских наук, профессор Курносов Юрий Васильевич. («Информационно-аналитическое обеспечение законотворческой деятельности». Ю.В. Курносов, 28.11.2010, http://www.russedina.ru.)

Как удивительно точно озвученные планы американской элиты согласуются с планами 100-летней давности, изложенными в «Протоколах сионских мудрецов», которые были обнародованы ещё в царской России. «…Всем этим мы так утомим неверных, что вынудим их предложить нам международную власть, по расположению своему могущую без ломки всосать в себя все государственные силы мира и образовать Сверхправительство. На место современных правителей мы поставим страшилище, которое будет называться Сверхправительственной Администрацией. Руки его будут протянуты во все стороны, как клещи, при такой колоссальной организации, что она не может не покорить все народы...»

Тогда, перед революцией 1917 года, которая якобы была в России русской, кое-кто истошно кричал и доказывал, что так называемые «протоколы» – фальшивка. Сегодня сама жизнь убеждает, что фальшивкой они не были. И правда то, что мы живём бок о бок с людьми, которые лишь по внешнему облику люди, но сами таковыми не являются, ибо по своим устремлениям и характеру они хуже хищных зверей. Именно о такой породе людей-хищников, живущих внутри человеческого сообщества, и предупреждал в своё время основатель христианства Иисус Христос.

Сегодня мы имеем дело всё с теми же волками в овечьих шкурах, которые для маскировки своих хищнических устремлений всегда используют ложь, часто выдаваемую за благие намерения, а на свои лица надевают маску с добродушной улыбкой, чтобы укрыть свой звериный оскал.

Как сообщил британский еженедельник «The Sunday Times», 5 мая 2009 года в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса, прошла встреча так называемой элиты США. На ней присутствовали самые богатые люди Америки: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех обсуждаемых на встрече тем приоритетной оказалась проблема «перенаселённости Земли». Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, «никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира». Однако, взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты («слишком много материала»), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся.

Именно эти деятели, в руках которых находится управление финансовыми потоками, определяют всемирную повестку дня, однако, поскольку их проекты являются уже доступными для мировой общественности, преступным становится само согласие на добровольное подчинение их действительной или мнимой власти.Вышеприведенная информация взята мною из того же выступления профессора Юрия Курносова перед сотрудниками аппарата Государственной Думы Российской Федерации.

Если горстка пофамильно названных иудеев планирует решить надуманную проблему глобального потепления планеты искусственным сокращением населения земли на 2/3 (не важно, как планируется это сделать: мировой войною, управляемыми эпидемиями или скармливанием людям за их же деньги генно-модифицированных или просто отравленных химией продуктов питания), то перед лицом такой угрозы все продолжатели дела Иисуса Христа, хранители Веры Христовой, взявшие на себя роль пастырей миллионов современных людей, просто обязаны встать на защиту опекаемых ими народов, как и завещал поступать основоположник христианства.Как минимум, верующие люди всего мира должны быть Вами предупреждены о том, что скопившая в своих руках за века несметные богатства так называемая "элита" Америки вынашивает реальные планы по убийству каждых двух человек из каждых трёх, ныне живущих на планете.

Трагедии такого масштаба человеческая история ещё не знала! В религиозной пропаганде, разошедшейся по всему миру именно из США, из штаб-квартиры в Бруклине, уже провозглашено буквально следующее. «Стремительно близится время, имеющее всемирное значение! ...В этой войне будут участвовать все народы. ...Её исход предрешён. Да, эта скорбь будет тяжелее даже второй мировой войны, в которой погибло 50 миллионов человек. Великая скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час. Она начнётся с казни всех ложных религий. Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову».

Вполне очевидно, что эти слова – угроза всем христианам, верующим в Христа, создателя апостольской Церкви, и всем мусульманам, верующим в Аллаха. Данное «откровение» было распространено в России путём повсеместной бесплатной раздачи журнала «Сторожевая башня» миссионерами религиозного общества «Свидетелей Иеговы».

Мне могут сейчас сказать, что всё это только слова, за которыми может ничего не последовать, и поэтому бояться ничего не надо. Ведь сколько людей в сердцах говорят друг другу: «я убью тебя!», но реально, сказав такое, мало кто идёт на убийство ближнего. В нашем случае, увы, ситуация другая. Запущен процесс. Запущен умышленно, злонамеренно. Его финалом запланирована катастрофа. Как минимум, это будет финансовая катастрофа, которая породит в мире хаос и голод. Начнутся ли при этом смертоубийства миллионов людей или не начнутся, зависит во многом от нас самих, от того, как мы все будем готовы к такому повороту событий.Если мы хотим спасти хотя бы своих детей и внуков, мы должны помешать врагам рода человеческого осуществить их человеконенавистнические планы.

Как?

Чтобы выработать для своего спасения правильную линию поведения, нам следует перечитать заново евангельскую историю Христа. Ведь мессия Иисус ещё два тысячелетия назад раскрыл во всей полноте заговор иудейских жрецов против человечества, и вместе с тем он указал, как и каким образом можно будет в конечном итоге спасти планету от этой страшной чумы. Вот как Спаситель обрисовал геополитическую ситуацию в мире, и каким было его видение будущего.

«Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!»

Это – аллегория, рассчитанная на понимание исторического процесса любым человеком, даже тем, который живёт от сохи и дальше своего огорода ничего не видит и не знает. Здесь, «доброе семя» – люди кроткие, совестливые – праведники. В иудейских писаниях их принято издревле называть овцами, или овцеподобными.

«Плевелы» – буквально, злостные сорняки. В данной аллегории это – люди-хищники, люди-волки, одевающие на себя для маскировки «овечьи шкуры», чтобы «овцы» принимали их за своих и не ожидали с их стороны никакой подлости.

В другой аллегории Христос объяснил, что людям-волкам жить среди людей-овец не вечно, однажды они будут удалены из мира праведников. «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём; когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».

У читающего эти притчи впервые могут возникнуть вопросы: КТО те «плевелы» в нашей реальной жизни? Какой такой диавол их посеял? Когда произошёл этот злонамеренный посев «плевел»?

Отвечу сначала на последний вопрос. Случилось это ещё во времена египетских фараонов, когда озабоченные жаждой власти представители одного жреческого рода поклялись друг другу, что завоюют, во что бы то ни стало, власть над всем миром.Изучив приёмы, какие используют звери и птицы в своей борьбе за выживание, они решили весь арсенал этих приёмов из дикой природы перенести в мир человеков. Так они сделали себя хищниками, живущими в мире людей по законам хитрых и коварных тварей. Когда пришло время выбирать себе бога (у всех народов были боги, культ поклонения богу усиливает власть), они решили выбрать себе в «поводыри» того, кто научает диких зверей и птиц хитрости, изворотливости, коварству и маскировке.

Видел ли кто-нибудь, как появляется на свет птенец кукушки? Как правило, он вылупляется из яйца раньше других птенцов в гнезде. А гнездо мать-кукушка всегда использует чужое. Зачем самой высиживать яйца, если их можно подкинуть в гнёзда к другим птицам, когда те отлучатся на минуту другую по какой-либо нужде! И вот по прошествии некоторого времени кукушонок проклёвывает скорлупу своего яйца и вылезает из неё наружу. Что слепой, склизкий, не имеющий перьевого покрова птенец будет делать в первые минуты своей жизни? Он поворачивается спиной к другим яйцам, лежащим рядом, в которых теплится жизнь птенцов другого вида, и одно за другим выталкивает их из гнезда. Какая же он сволочь! – скажете вы. Увы, с позиции кукушонка эта жестокость оправдана. Приёмным родителям не прокормить всех птенцов. У них теперь едва хватит сил прокормить лишь одного. Ведь очень скоро кукушонок станет и по размеру и по массе значительно больше своих приёмных родителей.Кто же научил этого едва появившегося на свет птенца такой жестокой премудрости выживания?Очевидно, эту премудрость дал ему низший разум природы, на попечительстве которого находится весь животный мир, мир птиц, насекомых, растений и грибов...

«Его мы и сделаем своим богом», – решили алчущие власти жрецы, которых изгнали из Египта за половую невоздержанность и за постигшие их кожные болезни, самой страшной из которых была проказа. Найдя себе пристанище на Синайском полуострове, эти жрецы изгнанники основали на нём своё первое поселение – Израиль, что означает буквально «борющийся с Богом». Им сразу же удалось подчинить себе окрестживущие семитские племена, и за десятилетия духовного и физического насилия над ними «переплавить» их в единый народ. Так на земле появились евреи.

Считается, что это памятное событие произошло у подножия горы Сион в 1312 году до новой эры в 15 день месяца нисан по лунному календарю, как это запечатлено в «священных» книгах иудеев. Такова история появления на планете людей так называемой сионской крови. «Этот день знаменует собой рождение еврейского народа, которому ровно через семь недель у Синайской горы была дана Тора». («Гагада – повествование об Исходе. Книга для чтения за праздничным столом в ночь Песаха», четвёртое издание, дополненное, 1990, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St.)

Тора – это учение и, одновременно, это закон, который левиты навязали евреям и заставили их неукоснительно, буквально под страхом смерти исполнять. Бог, научающий диких зверей и птиц бороться за выживание, был провозглашён ими богом еврейского народа. Своего незримого «поводыря» жрецы-фарисеи назвали Иеговой, а свою «веру» – иудаизмом. Евреи же стали по вере своей иудеями. Именно люди этого племени шлют сегодня миру свои угрозы от имени Иеговы, говоря: «Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову!»

Есть ли подтверждения в Библии всему тому, что я здесь сказал?Отвечаю: есть, причём их много. Открываем Библию и читаем.«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 6: 1).

С помощью этих заповедей, постановлений и законов хитрые и коварные жрецы решили вложить в умы попавших под их влияние людей такую же жестокую премудрость выживания, какую низший разум природы вложил в инстинкты птицы кукушки. Только евреям вменялось сживать со света не иные виды птиц, как кукушке, а иные народы.Читаем далее.

«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 12-13).

«...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 15-16).

«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 22-25).

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 2-3).

«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 29-30).

«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение, о котором он говорил тебе и скажет притом: «пойдём вслед богов иных, которых ты не знаешь и будем служить им» ... пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13:1-5).

Для усиления этой угрозы жрецы-иудеи сформулировали следующую заповедь: «Если будет уговаривать тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдём и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдалённых от тебя от одного края земли до другого: то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтобы убить его, а потом руки всего народа...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13: 6-9).

Тому факту, что евреи молятся диаволу, низшему разуму природы, есть подтверждение и в современной истории.В каждую ночь перед праздником Песаха (Пасхи) всем ныне живущим евреям жрецы иудаизма предписывают во время молитвы произносить жуткие угрозы в адрес всего человечества. Какому богу они молятся, понятно из текста.«Излей ярость Твою на государства, которые не знают Тебя, и на царства, которые Именем Твоим не взывают. Ибо пожрали они Иакова и обитель его опустошили. Излей на них негодование Твоё и пламя Гнева Твоего пусть постигнет их. Преследуй гневом и истреби их из поднебесья Твоего, о Боже».

Это я процитировал уже упомянутую книгу «Гагада – повествование об исходе. Книга для чтения за праздничным столом в ночь Песаха», (четвёртое издание, дополненное, 1990 год, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St. Текст «Гагады» написан сразу на двух языках – на русском и на иврите).

В качестве комментария к этому тексту невольно напрашивается евангельская фраза Христа: «Змии, …вы сами против себя свидетельствуете!»

Избрав своим богом диавола, жрецы иудаизма регулярно молились ему, прося, чтобы он явил им на свет военного лидера, который помог бы им покорить мир. Иудеи полагали: если он породил на свет кукушку с её агрессивными способностями к выживанию, то почему бы ему не породить на свет человека с такими же или ещё более агрессивными способностями к выживанию.

В «Протоколах сионских мудрецов», которые впервые были обнародованы в России Сергеем Нилусом в 1903 году, за 14 лет до Октябрьской революции, есть очень любопытная запись. «…Нам сказано, что мы избраны самим Богом на царство над всею землёю. Бог нас наградит гением, чтобы мы могли справиться со своей задачей. Будь гений у противного лагеря, он бы ещё поборолся с нами, но пришелец не стоит старого обывателя: борьба была бы между нами беспощадной, какой не видывал ещё свет».

Поскольку над миром главенствует Высший Разум Природы (Всевышний), а мир людей – венец его творения, истинный Бог для защиты созданного им мира людей от страшного зла регулярно посылал к иудеям пророков, которые были научены божьим словом. Пророки должны были постараться остановить злодеев. В этом было их призвание. Но иудеи не внимали словам высшего разума и беспощадно убивали всех посланников.

Ни один народ за всю свою историю не видел столько пророков, сколько их было убито иудеями в ИХ истории! Самым сильным из всех когда-либо убитых иудеями посланников Высшего Разума, Духа Святого, был человек, вошедший в историю под именем Иисус Христос. Ещё до того, как Иисус был зачат в утробе матери, Всевышний уже избрал его быть спасителем Мира. Когда Иисус родился на свет, он уже имел в себе знание, какая судьба ему предопределена. А когда он возмужал, он уже имел в своём сознании чёткий план своих будущих действий. В Евангелии это очень чётко отражено.

Каждый правозащитник знает: «человек может творить зло, не осознавая, что он творит зло». На таких людях нет греха, ибо они не ведают, что творят! В соответствии с этим понятием, невменяемых людей, например, не принято привлекать к ответственности даже за тяжкие преступления, но их принято лечить и принудительно содержать в домах сумасшедших.

Христос, придя к иудеям, имел цель публично обличить жрецов иудаизма в нечестии и засвидетельствовать, что на них лежит тяжкий грех за то, что они, понуждая евреев верить в Бога под угрозой смерти, на самом деле понуждают их верить в диавола, в низший разум природы.

«Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своём; ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: «Возненавидели Меня напрасно»... (От Иоанна, 15, 22-25).

Вот ещё один евангельский эпизод, который прямо указывает на то, что жрецы-иудеи сделали своим богом диавола. Иисус сказал им: «если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл, ибо я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». (От Иоанна, 8, 42-47).

Засвидетельствование Христом тяжкого греха, лежащего на иудеях-жрецах, которые с помощью веры в ТАКОГО бога делали из евреев людей-хищников, – вот ТО главное, что должны сегодня знать люди, считающие себя христианами. И вот ЧТО отныне должны проповедовать в Церквах священнослужители, считающие себя последователями Христа.

Сегодня, обращаясь ко всем священнослужителям христианских Церквей, я говорю Вам почти то же, что говорил Иудеям Христос.До момента прочтения моего письма Вы могли говорить, что по каким-то причинам не видели ЭТОТ факт в учении Спасителя или не понимали сути его, и потому, будем считать, прежде не было на Вас греха. Теперь же, после того, как я объяснил ЭТОТ запечатлённый в священном писании факт, грех тяжкий будет на Вас, если Вы и далее будете проповедовать в христианских Церквах идею, что христиане и иудеи в одного Бога веруют.

Без акцентирования внимания людей на том факте, что у христиан и иудеев разные Боги, вся история Христа становится для них весьма запутанной и непостижимой.

Помимо обличения Иудеев в нечестии, Иисус имел перед собой другую не менее важную цель – открыть ищущим людям прямую дорогу к истинному Богу, Отцу Небесному (Всевышнему Разуму Природы). До него уже много проповедников приходило к людям и здесь, и там, и все они говорили о высоких материях, о богах и духах, обитающих повсеместно, имея при этом себе на уме, как Иудеи, ту или иную корысть. Христос понимал, что он должен стать для людей таким проводником к истинному Богу, что его ни за что нельзя будет заподозрить в корысти. А для этого (такую заповедь Иисус получил от Бога-Отца) он должен будет сознательно, героически при большом стечении народа отдать свою жизнь за веру, оставаясь до конца духовным борцом с врагами рода человеческого. Тогда это создаст прецедент, какого ещё не было в истории человечества.

Христос говорил в своих проповедях: "Истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь! Кто войдёт Мною, тот спасётся. И войдёт, и выйдет, и пажить (пищу) найдёт. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтоб вы имели жизнь и имели её с избытком. Я есмь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наёмник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наёмник бежит, потому что наёмник, и не заботится об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю Моих овец, а Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего". (От Иоанна, гл. 10: 6-18).

Идя на мученическую смерть за веру, за людей добрых и праведных, за «овец» своих, Христос знал, что своим духовным подвигом он запускает на земле такой процесс вызревания душ человеческих, который по прошествии тысячелетий даст богатый духовный урожай. А когда это произойдёт, настанет время жатвы. Предвестником её, говорил Иисус, станет приход человека, который, «пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде».

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте... Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (От Иоанна, 14, 1-6). «Я – свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его; ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир». (От Иоанна, гл. 12: 46-47).

«…Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт ТО ВРЕМЯ, вспомнили, что Я сказывал вам о том». «А теперь Я иду к Пославшему Меня». «Лучше для Вас, чтобы Я пошёл, ибо, если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам, а если пойду, то пришлю Его к вам. И он, пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О Грехе, что не веруют в Меня. О Правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О Суде же, что князь мира сего осуждён. Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам». (От Иоанна, 16, 4-15). «Истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а высший мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». (От Иоанна, 16, 20-21).Сегодня, этим письмом, рассказывая всем о Грехе, о Правде и о Суде, я исполняю данное пророчество, и говорю лишь то, что мне дано было услышать и понять.

Любой священнослужитель обязан знать, что «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу» (Мк. 4: 22). Если было бы по другому, то Бог Всевышний не посылал бы в мир пророков.Кто не знает сегодня имена великих божьих посланников – Иисуса и Мухаммеда? И что же они поведали миру? Оказывается, оба этих легендарных человека высказывали гневную критику в адрес иудеев, обличали их в страшных преступлениях и предрекали им печальный финал.Неужели Вы не знаете об этих высказываниях Христа?

33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;35 да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле… (Мф. Глава 23).

Быть может, Вы не слышали, что сказал в адрес иудеев пророк Мухаммед?

160. И за несправедливость (что творили) те, которые стали иудеями, Мы запретили им блага, которые (прежде) им были разрешены, и за отвращение ими многих (людей) от пути Аллаха [от Истинной Веры],

161. и (также) за то, что они брали рост [ростовщический], а хотя это было им запрещено, и (также за то, что) они поедали имущества людей незаконно [посягали на имущество других не имея на это права]. И приготовили Мы неверным из них [иудеев] мучительное наказание… (Коран, Сура 4).

И после прочтения этих слов Вы опять будете говорить, что христиане и иудеи в одного Бога веруют???

А может Вы сами поклонники диавола, а христианское движение Вы решили возглавить только затем, чтобы опорочить имя Христа и нейтрализовать его идею?

Правящая США, Израилем и рядом европейских стран иудейская элита знает о своём скором фиаско на геополитической сцене мира. Знает она и о том, что впереди её ждёт Ад, геенна огненная. Прежде, чем ей туда отправиться, эта элита хочет устроить рукотворный Ад на земле для всех праведных людей. Иудейские СМИ потому и не перестают информировать всё население планеты о скором Конце Света, что они хотят устроить его не позднее декабря 2012 году, ещё до того, когда их афера с долларами лопнет, как мыльный пузырь.

Угроза рукотворного Армагеддона сегодня действительно существует. В таком случае задача всех здравомыслящих людей – не дать себя уничтожить!Как же это сделать?

Чтобы сохранить жизнь на земле все миролюбивые люди планеты должны просто-напросто прийти к единству. Только в нём спасение человечества.

Кто или что может нас объединить?Кто – понятно, кто по праву был назван Спасителем. Именно мессия Христос раскрыл во всей полноте заговор иудейских жрецов против всего человечества, и он же первым указал на единственно верный путь спасения от тех же иудеев!Иисус видел его в том, что все праведные люди планеты, узнав однажды правду, непременно объединятся в единую и дружную многонациональную семью, а его личность и его идеи станут для всех народов объединяющим центром.

Вот как Спаситель обрисовал эту ситуацию: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести: и они услышат голос Мой. И будет одно стадо и один Пастырь».

Когда настанет ВРЕМЯ испытаний, о котором говорил Христос, главное помнить и исполнять его заповеди. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих…» (От Иоанна, 15: 12-16). Последние слова лучше кого бы то ни было понимают люди военные. Без личного героизма, без самопожертвования ещё ни одно сражение на земле не удавалось выиграть. «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой», – это ещё одна заповедь Христа. (От Иоанна, 12: 26).

Однако, я склонен верить, что до реального мирового побоища между «волками» и «овцами» дело не дойдёт. В НАЗНАЧЕННОЕ время Бог Всевышний сам накажет злодеев известным Ему способом!

Это будет Его Суд. И срок его уже близок.В старинной «Махабхарате», древнем индоарийском эпосе, есть пророчество, которое удивительным образом перекликается с пророчеством Христа, в котором мессия сравнивает иудеев с ядовитыми змеями.

"...Согласно заветам, что мира древнее

Огню будут преданы злобные змеи.

Теперь совершу Я земли очищенье,

Теперь принесу Я огню приношенье,

Сказал [Бог] жрецам: «Для такого обряда

Всё то, что потребно устроить нам надо».

Тогда-то пришли, как велел Повелитель,

И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель.

Избрали равнину под радостным небом,

Обильную солнцем, плодами и хлебом.

Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный,

Огромный алтарь посредине равнины».

«Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее,

О, злобные змеи, кусливые змеи!

Спешите лесами, полями, лугами,

Сегодня сожрёт вас великое пламя».

«Жрецы повторяли свои заклинанья,

Создав в государстве змеином стенанья,

Заставив спокойно дремавших проснуться,

А самых жестоких и злых – содрогнуться.

И змеи, своим побуждённые роком,

На гибель, на смерть устремились потоком.

Ползли, не желая, ползли они в страхе,

Вельможи, учёные, стражи, монахи,

Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,

Творившие зло на свету и во мраке».

«Ползли, и ползли, и ползли миллионы, –

Поток бесконечный, огнём поглощённый.

Они материнскою прокляты властью,

Ползли, пожираемы огненной пастью.

Что было для чистого сердца страшнее,

Чем злобные змеи, кусливые змеи?

А ныне смотрели живые творенья,

Как топливом стали они для горенья.

Те самые змеи, сообщество злое,

Что ужас на всё наводило живое, –

Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,

Теперь устремились в огонь справедливый».

Этими словами я хочу завершить своё письмо. Написано 7 января 2011 года, в день, когда православные люди празднуют Рождество Христово.

Антон Благин (Опубликовано здесь).