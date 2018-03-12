Сталинская эпоха: время развития людей. Михаил Величко
От паразитизма к светлому будущему человечества
Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассказывает о роли Сталина в общемировой истории развития человека.
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