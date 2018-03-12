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Сталинская эпоха: время развития людей. Михаил Величко

20:06. 12 марта 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

От паразитизма к светлому будущему человечества

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассказывает о роли Сталина в общемировой истории развития человека.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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