Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2018
- 11:09 Отчёт о работе Центра по примирению в САР за 12 марта 2018 года.
- 09:50 Как разрезали Восточную Гуту.
- 00:13 СРОЧНО: «Тигры» разрезали котёл в Аль-Гуте на 3 части (+ВИДЕО, КАРТА).
- 00:00 Глобальное противостояние: нанесут ли американцы новый удар по Сирии (ВИДЕО).
Отчёт о работе Центра по примирению в САР за 12 марта 2018 года
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Как разрезали Восточную Гуту
Репортаж Anna-News из боевых порядков наступающих "Тигров" о боях предшествовавших рассечению Восточной Гуты на две.
Как всегда масса подробностей и интересных кадров, в том числе и с воздуха.
PS. По поводу 3-го котла в Харасте поступают пока противоречивые данные. По одним данным 3-й котел в Харасте уже есть. По другим – почти есть, но будет только сегодня.
В любом случае, Восточная Гута разрезана на две части и теперь САА предстоит весьма сложная задача по очистке плотной жилой застройки.
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СРОЧНО: «Тигры» разрезали котёл в Аль-Гуте на 3 части (+ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская арабская армия продолжает широкомасштабное наступление в пригороде Дамаска Восточная Гута, освободив от террористов несколько районов у города Хараста.
После вечерних боёв котёл в Восточной Гуте разрезан уже на 3 части. «Тигры» генерала Сухела и 4 дивизия САА отрезали стратегически важную крепость исламистов г. Харасту от основного анклава банд, армия готовится к её зачистке.
Хараста — это сильно укреплённый оплот группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».
Этот город расположен на окраине Дамаска, что делает его главным приоритетом для Армии Сирии.
Ниже приведена карта, пунктиром отмечены успехи Вооружённых сил САР (освобождённые районы) с тех пор, как армейцы начали своё наступление 25-го февраля.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глобальное противостояние: нанесут ли американцы новый удар по Сирии (ВИДЕО)
Рост напряженности между Россией и США нарастает от месяца к месяцу. Вашингтон хочет сделать из России страну-изгоя.
Между тем, сам он уже очень скоро может стать изгоем на Ближнем Востоке.
Все это накладывается на новую гонку вооружений, которую уже никто не собирается скрывать. И здесь очень важно, чтобы обе стороны смогли сдержаться, ибо если это не удастся, то последствия могут стать самыми плачевными.
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Юрий Подоляка (Yurasumy), специально для «Русской Весны»
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