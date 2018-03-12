Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2018

Сирийская арабская армия продолжает широкомасштабное наступление в пригороде Дамаска Восточная Гута, освободив от террористов несколько районов у города Хараста.

После вечерних боёв котёл в Восточной Гуте разрезан уже на 3 части. «Тигры» генерала Сухела и 4 дивизия САА отрезали стратегически важную крепость исламистов г. Харасту от основного анклава банд, армия готовится к её зачистке.

Хараста — это сильно укреплённый оплот группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».

Этот город расположен на окраине Дамаска, что делает его главным приоритетом для Армии Сирии.

Ниже приведена карта, пунктиром отмечены успехи Вооружённых сил САР (освобождённые районы) с тех пор, как армейцы начали своё наступление 25-го февраля.

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