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Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2018

11:43. 12 марта 2018 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Отчёт о работе Центра по примирению в САР за 12 марта 2018 года

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Как разрезали Восточную Гуту



Репортаж Anna-News из боевых порядков наступающих "Тигров" о боях предшествовавших рассечению Восточной Гуты на две.
Как всегда масса подробностей и интересных кадров, в том числе и с воздуха.



PS. По поводу 3-го котла в Харасте поступают пока противоречивые данные. По одним данным 3-й котел в Харасте уже есть. По другим – почти есть, но будет только сегодня.
В любом случае, Восточная Гута разрезана на две части и теперь САА предстоит весьма сложная задача по очистке плотной жилой застройки.

Текучка как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

СРОЧНО: «Тигры» разрезали котёл в Аль-Гуте на 3 части (+ВИДЕО, КАРТА)

Новость обновляется
СРОЧНО: «Тигры» разрезали котёл в Аль-Гуте на 3 части (+ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

Сирийская арабская армия продолжает широкомасштабное наступление в пригороде Дамаска Восточная Гута, освободив от террористов несколько районов у города Хараста.

После вечерних боёв котёл в Восточной Гуте разрезан уже на 3 части. «Тигры» генерала Сухела и 4 дивизия САА отрезали стратегически важную крепость исламистов г. Харасту от основного анклава банд, армия готовится к её зачистке.

Хараста  — это сильно укреплённый оплот группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».

Этот город расположен на окраине Дамаска, что делает его главным приоритетом для Армии Сирии.

Ниже приведена карта, пунктиром отмечены успехи Вооружённых сил САР (освобождённые районы) с тех пор, как армейцы начали своё наступление 25-го февраля.

Читайте также: СРОЧНО: Котёл в Дамаске разрезан на 2 части, «Тигры» взяли штурмом крепость боевиков (КАРТА)

СРОЧНО: «Тигры» разрезали котёл в Аль-Гуте на 3 части (+ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Глобальное противостояние: нанесут ли американцы новый удар по Сирии (ВИДЕО)

Глобальное противостояние: нанесут ли американцы новый удар по Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Рост напряженности между Россией и США нарастает от месяца к месяцу. Вашингтон хочет сделать из России страну-изгоя.

Между тем, сам он уже очень скоро может стать изгоем на Ближнем Востоке.

Все это накладывается на новую гонку вооружений, которую уже никто не собирается скрывать. И здесь очень важно, чтобы обе стороны смогли сдержаться, ибо если это не удастся, то последствия могут стать самыми плачевными. 

Читайте также: «Русские идут — все остальные прячутся!» — казаки разогнали украинских националистов в Сиднее (ФОТО, ВИДЕО)

Юрий Подоляка (Yurasumy), специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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