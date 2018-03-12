Открытое письмо президенту Трампу от рабочих Уралмаша и швей Иваново

Источник: naspravdi.info

Пишут боровшиеся за твое назначение президентом рабочие Уралмашзавода и швеи Иваново. Мы хотели посвятить тебе наш тысячный танк и миллионный ватник, но …



Извини за прямоту, но за долгие годы нам надоел рефрен: «Русские вынашивают коварные планы первыми применить ядерное оружие». Для начала, ещё во времена СССР именно США официально приняли доктрину т.н. «превентивного ядерного удара». И уж если 30 лет как сами не скрываете, что готовы снова устроить нам Хиросиму, чего биться в истерике, когда мы отвечаем тем же?

Второе, чего искренне не могу понять я с товарищами и верными подругами – откуда такой страх перед русскими именно у вас, американцев. Мы на вас хоть когда-то нападали? Вы – да, высаживались во Владивостоке и вешали наших дедов-прадедов, расстреливали и насиловали. Причем без всяких с нашей стороны инсинуаций.

Так чего вам неймется?

«Злые» и «плохие» русские коммунисты при очень нехорошем (или не очень хорошем) Иосифе Виссарионовиче Сталине вместо вас разбили гитлеровцев и освободили Европу. И даже не настаивали, чтобы на всех освобожденных русскими территориях правили не коммунисты даже — социалисты. А вы в это время вместе с англичанами сжигали в Европе целые города, специально разработав теорию и применив на практике «Огненный шторм», сжегший десятки тысяч жителей Дрездена и десятков городов поменьше. И это вы, единственные в мире, уничтожили ядерными бомбами сотни тысяч людей.

Это вы, а не мы, после Второй мировой и до 2000 года, 81 раз вмешивались в выборы по всему миру. И это вы уже в 21-м веке устроили череду цветных революций, уничтоживших законные режимы в Европе и Азии. И вы же устроили «арабскую весну», уничтожая страны Азии и Африки. Это вы бомбили и уничтожали Югославию и Ливию, Ирак и Афганистан. Вы перекраивали карту Европы своими мусульманскими гетто вроде Косово. И вы стирали с лица земли Ливию. Вы вооружили курдов, которые перекраивают Ирак и Сирию, нападают на Турцию и грозят Ирану.

И всего этого вам мало — надо было ещё и к нам прицепиться.

А ведь Россия всего лишь подарила вам форт Росс и продала Аляску. Защищала своим флотом независимость только родившихся Штатов. И это мы летали к вам через Северный полюс. Это мы, разгромившие Гитлера и всех его европейских союзников, отстраивали свои города и села, разнесенные в пыль и осознавали, что потеряли на войне более 10% населения. А вы, помогавшие нам в войну зажигалками «зиппо» и отличными «Эйр Кобрами» (в обмен на золото), спелись с англичанами, объявили нам Холодную войну в 1947 году, создали НАТО и приняли план Дропшот и еще с десяток таких же изуверских, готовясь ещё раз применить ядерное оружие. Уже против наших, и без того разрушенных городов.

Вы, а не мы, хотели вслед за гитлеровцами нашей гибели.

Да, гений наших ученых и таланты советских шпионов внесли коррективы в ваши планы - и ядерное оружие у нас появилось, и ракеты. Впрочем, как русские доказывали из века в век, к нам хоть с мечом, хоть с ядерной дубиной — результат один. Объединенная Европа в гости ходит уже лет 500. Последний раз как раз в 1941-м «на огонек» заглядывала…

Из века в век просим: «Не лезьте вы к нам, не надо, хуже будет».

У нас земли и богатств хватает. И с соседями мы сами договоримся. И как именно — не ваше дело.

Вы там сидите у себя за океаном, за 10 тысяч километров – вот сидите и не вякайте по поводу и без. Мы же не лезем и никогда не лезли на ваш континент. И свою систему ПРО в Канаде или Мексике не тыкали, как вы у наших границ. Это у вас, а не у нам полмиллиона вояк на 600 базах по всему миру.

Просто осознайте, что вы и ваши запасы резаной бумаги нам не нужны. У вас там вроде целых две Америки. Северная и Южная? Вот и наслаждайтесь.

И не надо нам тыкать в нос очередной цидулькой под названием «Ядерная доктрина США». Потому как бред пишите.

«Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России», — говорится в документе.

Алло, Хьюстон! У вас проблемы с понималкой и думалкой. Эта ваше изобретение — теория «ограниченного ядерного удара». Этот бред мог родиться лишь в головах тех, кто живет за океаном и ему плевать, 10 термоядерных взрывов будет в Европе, или 500. Мы-то как раз в своем большинстве живем именно в Европе. И хорошо себе после Чернобыля представляем, какая она маленькая.

Так что не надо сказки рассказывать. Громче всего кричит «Держи вора» сам вор. Поэтому «Не надо нас пугать и хвалиться спесиво».

Уразумейте одно — не будет никакого «малой мощности». Бить будем сильно и больно. Мой покойный папа, переживший гитлеровскую оккупацию ещё мальцом, в старших классах пробивал кулаком классную доску и объяснял потенциальным «нападальщикам»: «Нас не тронешь — мы не тронем. А затронешь — спуску не дадим».

Янки, дорогие мои доверчивые зажравшиеся сожители по планете Земля. Если вам очень охота покончить жизнь коллективным самоубийством — дело ваше. Хоть зацелуйте там друг друга до смерти. Но не лезьте к нам со своими домыслами и идиотскими теориями. Нам своих 17 миллионов квадратных километров сто лет осваивать. И то, если ещё миллионов 10 гастарбайтеров завезем.

Нам, если честно, нет до вас никакого дела. Это у вас мания величия переросла в манию преследования. А у нас своих забот полон рот и нам глубоко плевать, как там вы с Западной Европой благоденствуете, выращивая третий пол. А с тех пор, как у вас педерасты стали сочетаться браком и заводить детей от коз, и вовсе всякое желание иметь с вами дело пропало. Поймите, извращенцы и убогие — не наш профиль.

Так что живите, пока можете. Господь вроде советовал «… и размножайтесь», но вам это не грозит.

Зачем нам на вас нападать? Зачем напрягаться? Наш соотечественник профессор Сорокин, основатель и бессменный глава факультета социологии как раз в вашем Гарварде, ещё 80 лет назад предупреждал — Запад находится в цивилизационном тупике и сам роет себе могилу извращенными ценностями.

На дурака не нужен нож. Он сам повесится на своих же подтяжках. Вот и дерзайте.

Успехов!

От имени и по поручению, Михаил Онуфриенко.

Источник: nstarikov.ru