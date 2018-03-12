Новости Украины и Новороссии 12 марта 2018
- 10:11 «Больные фантазии»: в ДНР отреагировали на предложенный в Киеве закон «О прощении».
- 09:13 Украина предложила Австралии построить космодром.
- 08:28 В Киеве хотят законодательно обязать жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины.
- 05:00 Правда о ВСУ: как служат на Украине и в России (ВИДЕО).
- Вчера 23:05 “От Геббельса до… “.
- Вчера 22:12 Вопрос миграционной амнистии.
«Больные фантазии»: в ДНР отреагировали на предложенный в Киеве закон «О прощении»
Полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT законопроект бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.
«Ничего общего с реальностью данный законопроект, конечно же, не имеет. Это некие больные фантазии. В реальности такое представить невозможно. Обращать на подобные выходки не имеет особого смысла», — отметил Пушилин.
Ранее Сенченко подготовил законопроект «О прощении», который, по его замыслу, коснётся тех, кто ведёт деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве понимают Россию.
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Украина предложила Австралии построить космодром
Государственное космическое агентство Украины выступило с предложением построить космодром на западе Австралии.
Посол Украины в Австралии Николай Кулинич заявил, что у Украины есть «большой опыт в глобальной космической гонке», и добавил, что Украина «могла бы начать запуски уже завтра утром, если бы имела площадку».
«Это предложение вполне реалистично. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования», — цитирует Кулинича издание The West Australia.
На Украине земля, по всей видимости, кончилась.
И пока на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области «ВСУшники» не могут справиться с грязью, Украина устремлена в космические дали.
Как сообщала «Русская Весна», в прошлом году Пётр Порошенко назвал Украину космической державой.
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В Киеве хотят законодательно обязать жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины
Экс-депутат украинского парламента Андрей Сенченко (на фото), который сразу после госпереворота весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины и украинцев.
Фрагменты законопроекта «О прощении» Сенченко опубликовал на своей странице в соцсети.
Эта блестящая законодательная инициатива нацелена на тех, кто, по мнению Сенченко, виновен в содействии «государству-агрессору» (под которым в Киеве подразумевается Россия — прим. РВ).
Таким «категориям» граждан в законопроекте предлагается осознать и признать свою вину, после чего попросить прощения за совершенные «преступления».
Милосердный Сенченко предлагает заменить уголовную ответственность на ограничение гражданских прав — «прощённым» будет запрещено работать в органах власти Украины и участвовать в выборах.
Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.
В законопроекте строго оговаривается, что процедуру прощения обязаны будут пройти только жители Крыма и Донбасса.
А вот, собственно, текст прошения о прощении, по совместительству статья 15 законопроекта:
Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны совершил в интересах государства-агрессора в ущерб интересам Украины уголовное преступление, обстоятельства которого изложены мной в заявлении о совершённом уголовном преступлении, предоставленном мной вместе с данной просьбой о прощении.
Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное мной преступление.
Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении».
Статья 2. Основные понятия Закона
1. Термины, которые используются в этом Законе, имеют следующее значение:
1) альтернативное основное наказание — наказание, которое применяется к гражданину Украины, согласно Уголовному кодексу Украины, в качестве замены основного наказания в виде лишения свободы на временное лишение права на работу в органах государственной власти и местного самоуправления… и так далее.
Как неоднократно сообщали нам майданные деятели — на Украине нацизма нет.
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Правда о ВСУ: как служат на Украине и в России (ВИДЕО)
Знаете, что меня больше всего поражает на Украине? То, что значительная часть украинского населения до сих пор верит тому, что ей говорит украинская власть. И это при том, что вся новейшая история Украины не что иное, как череда непрекращающейся лжи.
Чтобы это понять, просто надо вспомнить сказанное властью ранее и сравнить с нынешним положением вещей. Но «пэрэсичный громадянын» не способен на такую простую умственную операцию. Он просто верит! Похоже, ему нравится быть лохом.
Более того, украинские лохи не просто верят в ту хрень, которую им втюхивает власть, но и радостно разносят её. Особенно когда ложь компенсирует очевидное бессилие Украины. Поэтому Порошенко и его тёплая гопкомпания непрерывно вещают с трибун разнообразную чушь относительно военной сферы.
Вроде бы Донбасс наглядно продемонстрировал качество украинской армии, вроде бы все ответы на все вопросы дала сама жизнь, но наперекор реальной действительности и объективным фактам уйма граждан Украины продолжает верить в сказку о том, что ВСУ — невероятно грозная сила, которая сдерживает яростного агрессора на Донбассе…
Андрей Ваджра
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“От Геббельса до… “
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Вопрос миграционной амнистии
По следам дел Меньшиковой и Воронцовой.
Как стало известно «Парламентской газете», до конца марта законопроекты, которые облегчат пребывание в России граждан непризнанных Донецкой и Луганской народной республик, поступят на рассмотрение в Государственную Думу.
В разработке в настоящее время находится две инициативы (они есть в распоряжении «Парламентской газеты»):
- первая предлагает отменить ограничение по срокам пребывания переселенцев,
- вторая — необходимость оформлять патент для трудоустройства. Поправки в Федеральный закон №115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» касаются переселенцев, которые имеют документы, выданные в ДНР и ЛНР.
«Считаю правильным настаивать на полной миграционной амнистии для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Для этого есть как политическая воля, так и соответствующий инструмент — февральский (от 18 февраля 2017 года. — Прим. «ПГ») указ президента о признании документов ЛНР и ДНР», — подчеркнул в беседе с «Парламентской газетой» один из авторов законопроектов, член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Андрей Козенко. До сих пор попытки облегчить миграционное бремя для переселенцев из Донбасса выглядели как полумеры, считает депутат. «Всё сводится к решению проблем пребывания людей, которые называются «мигранты». Нигде не упоминается слово «соотечественники». При этом мы говорим о людях, которые стоят на передовой защиты Русского мира. Мы этих людей выстраиваем в очереди», — пояснил законодатель.
Миграционная ситуация в России вынуждает власти придерживаться довольно жёсткой позиции по отношению к мигрантам. Отсюда правила «90/180», патенты и так далее. Эти нормы действуют в отношении приезжих из безвизовых стран — Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии. Распространяются они и на жителей Донбасса — в том числе тех, кто имеет паспорта ДНР или ЛНР, так как в России они официально считаются гражданами Украины, которая так и не вступила в ЕАЭС. Но с учётом условий, сложившихся в республиках Донбасса, такое отношение к переселенцам со стороны России попросту негуманно, убеждён член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который также участвует в разработке законопроектов по миграционной амнистии. олее 250 тысяч человек имеют паспорта Донецкой и Луганской народных республик
«Во-первых, там идут боевые действия, и люди уезжают из прифронтовых районов. Во-вторых, обе республики находятся в условиях блокады — экономической, транспортной, периодически происходит водная блокада, там остановлена промышленность», — пояснил сенатор.
По его словам, в Россию жители Донбасса едут по двум причинам: одни спасаются от военных действий, другие ищут заработка, чтобы обеспечить свои семьи, оставшиеся в регионе. По подсчётам экспертов, средняя зарплата в ДНР и ЛНР составляет пять-шесть тысяч рублей в месяц, и на эти деньги люди могут обеспечить себя только самым необходимым.
Без патента или других разрешительных документов выходцы из Донбасса могут находиться в России суммарно 90 суток из 180. То есть если человек непрерывно пробыл в нашей стране 90 суток, то следующие три месяца он обязан провести за пределами российского государства. Масштаб проблемы проиллюстрирует простая статистика с сайта ГУВМ МВД РФ: в течение 2017 года в Россию с Украины и из Донбасса прибыло около 1,8 миллиона человек. Точнее, столько людей встало на миграционный учёт — это единственная публичная форма учёта прибывающих граждан. Из них подавляющее большинство — порядка 1,6 миллиона человек — отмечены в графе «временное пребывание», то есть на них распространяется правило «90/180».
Всем этим людям, чтобы работать в России, нужно оформить патент. А это требует затрат. «Трудовой патент сам по себе стоит определённых денег (в Москве, например, 4500 рублей в месяц. — Прим. «ПГ»). И для того чтобы его получить, нужно пройти медицинские обследования, сдать экзамены и так далее. По нашим сведениям, в общей сложности это стоит 10-15 тысяч рублей», — рассказал Сергей Цеков.
По словам сенатора, предложенные в законопроекте меры носят временный характер — так же как и основополагающий указ президента Владимира Путина о признании «республиканских» документов. «Закончится война в Донбассе, тогда мы всё это отменим. Возможно. А может, и не отменим — жизнь покажет», — подвёл итог законодатель.
Есть и ещё один проблемный момент в жизни донецких переселенцев — получение статуса беженцев. Он присваивается на три года и может быть продлён, если военный конфликт продолжается. Беженцы могут получать материальную помощь от Российского государства, пользоваться бесплатными медицинскими услугами и устраивать своих детей в школы.
Но на практике получить такой статус удавалось немногим. По данным Управления государственной статистики России на 1 января 2017 года, во всей стране статус беженцев имели 188 человек, ранее живших на Украине. Чуть больше их было в 2015 и 2016 годах — 227 и 273 человека соответственно. Для сравнения: патентов за прошлый год было выдано больше полутора миллионов, РВП и ВНЖ выдавались сотнями тысяч.
Проблема не только в сложности бюрократических процедур — высок уровень отказов по выдаче или продлении статуса беженцев. Этот факт подтвердила недавно председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Говоря об этом, она подчеркнула, что Общественная палата выступает за миграционную амнистию для жителей Донбасса.
Впрочем, кроме статуса беженца, в России можно получить временное убежище. Основное отличие в том, что даётся такой статус на один год, хотя и его можно продлевать во время действия конфликта. И этой возможностью воспользовалось куда больше переселенцев: в прошлом году временное убежище имели более чем 226 тысяч человек, ранее живших на территории Украины, в 2016-м — более 234 тысяч человек, а в 2015-м — свыше 311 тысяч человек.
https://www.pnp.ru/politics/parlament-gotovit-migracionnuyu-amnistiyu-dlya-pereselencev-iz-donbassa.html – цинк
PS. Хотелось бы, чтобы как прошлой осенью дело не ограничилось просто разговорами, а наконец сдвинулось с мертвой точки, дабы на время продолжения войны на Украине обеспечить необходимую правовую защиту граждан ДНР, ЛНР и Украины, которые пострадали от киевского режима.
Как не трудно заметить из недавних заявлений "украинских патриотов", отношение хунты и ее поклонников к жителям Донбасса однозначное – в случае сдачи границы, на Донбассе должна пройти этническая чистка против русских и сторонников России. Вопрос границы и вопросы этнической чистки фактически поставлен в прямую зависимость.
Соответственно, речь в данных условиях надо вести не только о экономической и военной поддержке республик, но и о правовой защите их жителей, которые и без отечественной бюрократии немало пострадали.
Речь не идет о том, чтобы сделать их превилегированными навсегда, речь идет о том, чтобы на время войны они видели в России мать, а не мачеху.
Теперь дело за депутатами.
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