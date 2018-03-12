Новости Украины и Новороссии 12 марта 2018

Экс-депутат украинского парламента Андрей Сенченко (на фото), который сразу после госпереворота весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины и украинцев.

Фрагменты законопроекта «О прощении» Сенченко опубликовал на своей странице в соцсети.

Эта блестящая законодательная инициатива нацелена на тех, кто, по мнению Сенченко, виновен в содействии «государству-агрессору» (под которым в Киеве подразумевается Россия — прим. РВ).

Таким «категориям» граждан в законопроекте предлагается осознать и признать свою вину, после чего попросить прощения за совершенные «преступления».

Милосердный Сенченко предлагает заменить уголовную ответственность на ограничение гражданских прав — «прощённым» будет запрещено работать в органах власти Украины и участвовать в выборах.

Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

В законопроекте строго оговаривается, что процедуру прощения обязаны будут пройти только жители Крыма и Донбасса.

А вот, собственно, текст прошения о прощении, по совместительству статья 15 законопроекта:

Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны совершил в интересах государства-агрессора в ущерб интересам Украины уголовное преступление, обстоятельства которого изложены мной в заявлении о совершённом уголовном преступлении, предоставленном мной вместе с данной просьбой о прощении.

Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное мной преступление.

Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении».

Статья 2. Основные понятия Закона

1. Термины, которые используются в этом Законе, имеют следующее значение:

1) альтернативное основное наказание — наказание, которое применяется к гражданину Украины, согласно Уголовному кодексу Украины, в качестве замены основного наказания в виде лишения свободы на временное лишение права на работу в органах государственной власти и местного самоуправления… и так далее.

Как неоднократно сообщали нам майданные деятели — на Украине нацизма нет.

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