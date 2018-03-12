Нерон сжёг Рим или его оговорили?

Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (15.12.0037 - 9.06.0068), наиболее известен под именем Нерон, - римский император c 13 октября 54 года, последний из династии Юлиев-Клавдиев.

Нерон - имя стало нарицательным. Этот правитель очень мало сделал для своего государства, зато вёл исключительно праздную жизнь. Его безнравственность и испорченность вошли в историю Древнего Рима.

Впрочем, не все деяния, которые приписывают распущенному императору, его рук дело. Некоторые события вполне могли произойти из-за других людей. Одно из таких событий, до сих вызывающих споры историков - Великий пожар Рима.

Великий пожар Рима — как это было Это трагическое событие случилось в июле 64 года, на десятый год правления Нерона. Огонь уничтожил огромную часть Рима, из четырнадцати кварталов города сохранилось только три. Огонь начался в лавках ипподрома и в самые короткие строки распространился по остальным улицам. Почему же пожар так быстро охватил весь Рим? Улицы были слишком узкими, да к тому же захламлёнными различным скарбом жителей, многие здания были выстроены из дерева. Что касается императора, то о пожаре "он узнал", находясь в своём загородном имении. Тот факт, что правитель за несколько дней, как будто заранее зная о бедствии, уехал из города - часто используют те историки, кто "обвиняет" Нерона в поджоге. К тому же накануне некоторые жители города видели людей с факелами. Зачем же Нерону понадобилось поджигать столицу? Логичных объяснений нет, скорее всего пресыщенный и одиозный император, просто хотел полюбоваться грандиозным зрелищем, что, кстати говоря, он и делал, находясь на безопасном расстоянии. К тому же Нерон, склонный к театральности, на фоне огня декламировал поэму «Разрушение Илиона» и играл на лире. Его недруги утверждали даже, что правитель хотел сам написать поэму о пожаре и таким образом "подпитывался" необходимым "вдохновением".

К. Пилоти. "Нерон смотрит на горящий Рим"

Впрочем, не все историки считают, что Нерон приказал поджечь столицу. Главный аргумент против этого, это действия императора после начала пожара. Он не только любовался полыхающим пламенем, но и руководил тушением пожара. Император приказал спасать людей, организовав специальные команды, а спасённых размещать в своих дворцах и кормить за счет казны. Хотя я полагаю, что эти действия Нерона сводятся к обычной меркантильности по отношению своим подданным, и аналогичны действиям пастуха, "спасающего своих овец из горящего хлева". Кроме того, ещё во время пожара, во избежание повторения подобного, мол, Нерон задумал полную реконструкцию города, расширение улиц, строительство домов дальше друг от друга, избавиться от деревянных зданий, а выходы делать не на проезжую часть, а во двор. Пожар, бушевавший неделю, полностью очистил Рим от трущоб, что позволило начать новое строительство по заранее продуманному плану императора - эта версия мне кажется более правдоподобной- Такое грандиозное строительство, конечно, требовало огромных средств, и они были найдены — провинции обложили единовременной данью в пользу Рима. Не забыл император и "о себе любимом" - параллельно с восстановлением Рима строили и золотой дворец для Нерона. Кто виноват? Никаких доказательств причастности или невиновности Нерона с тех древних времён не осталось, однако сам император быстро нашёл крайних. Ими стали приверженцы только-только зарождающегося христианства. Схватили и тех, кто открыто признавал себя христианином, и тех, кого просто подозревали в сочувствии учению Христа. Несчастных приказали казнить, причем изощрённые казни выдумывал сам правитель - распятие на кресте, растерзание животными, костёр. Из казней устраивали целые театральные представления на потеху публики.

Г. Семирадский. "Светочи христианства. Факелы Нерона"

Поджигал Нерон Рим, или не поджигал - то до конца нам так и будет неведомо. Но его преступления, до и после этого события, были столь ужасны - что перекрывают всё остальное. Этот император навеки "очернил своё имя", чудовищными и подчас сумашедшими деяниями. А об этих "деяниях" я вам расскажу позже...