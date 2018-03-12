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Ментальный мусор: Как мы думаем, так и живём?..

08:10. 12 марта 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Ментальный мусор начинается внутри нашей головы, а точнее, с нашего мышления.

Как мы думаем, так и живем. А как многие думают? А говорят?

Н Е Г А Т И В О М.

А негатив и есть мусор.

Такие разрушительные мысли и эмоции, как ненависть, злоба, зависть, ревность, гордыня, эгоизм, жадность, обида, неприязнь и другие, накапливают мусор в головах людей годами. И чем дальше прогрессируют эти разрушения, превращая сознание в полную свалку, тем труднее выбраться из руин непонимания, в первую очередь, себя.

В результате, засоряются все тонкие тела человека, образуются блоки, которые препятствуют успеху, счастью и радости жизни. Поэтому, и в свое собственное совершенство не верят. А какое совершенство, если вокруг грязь и мусор? Внешнее отражает внутреннее.

Так почему же в нашей стране столько грязи и мусора? Вы, наверно, теперь и сами с легкостью догадались?

Да, пока мы не почистим наши мысли и тело, не только свои, но и помогая делать это другим, мы не вылезем из общей свалки и дерьма.

И чем дальше люди будут ругать правительство и власти, включая тем самым, негативные слова и мысли, но при этом бездействуя, оставаясь прежними, не включая свой внутренний свет позитива, который есть у КАЖДОГО, тем дальше нас всех будет засасывать это грязное болото. Услышали? Это относится не к одному или нескольким людям, а ко всем нам, жителям страны, Земли, Вселенной.

Загрязняя себя, мы обволакиваем мусором окружающее пространство, загрязняя окружающее пространство, мы заваливаем мусором себя. Вот такой круговорот. Все во Вселенной взаимосвязано. источник

О ментальном мусоре и минимальном наборе гигиенических навыков сознания

 

Представьте, как выглядел бы и каким запахом обладал бы человек, который бы не мылся с самого рождения, не умывался, не чистил зубы, не стриг волосы, не расчёсывался?
Пусть бы он ещё иногда пользовался парфюмерией и косметикой для того чтобы лучше пахнуть и лучше выглядеть — как вам было бы зрелище?
При этом он бы принюхался к собственному запаху и не замечал его, зато вонь окружающих повергала бы его в бешенство, и он бы был возмущён всеобщей вонью.

Умопомрачительная история. Но ведь так и есть.

Почему-то считается правильным и хорошим приучать детей к гигиене своего тела, это естественно. Когда у ребёнка или у взрослого неумытое лицо, ему говорят: «У тебя глаза закисли», или: «Подруга, у тебя тушь потекла?» Сказать так нормально — это правильно и общепринято. Более того, люди почему-то считают естественным убирать свои жилища и стирать свою одежду.

Более того, почему-то, когда что-то пролилось на пол, люди говорят:«Возьми тряпку и вытри, пока не засохло».

Понимаете смысл фразы: «Вытри, пока не засохло?»

Люди почему-то отдают себе отчёт, что засохшую грязь труднее оттирать, они не произносят безумную фразу: «Не трогай, пока свежее, время приберёт».

Почему-то в этом случае люди понимают, что прибирать как раз лучше свежее, что прилипший и засохший кофе со временем никуда не исчезает с пола, в лучшем случае переходит на тапочки, в худшем - начинает цеплять дополнительную грязь. Почему-то люди это очень хорошо понимают.

Почему же люди говорят: «Время лечит»? Оно ничего не лечит, просто грязь засыхает и оттереть её становится труднее.

Скажите мне хоть кто-нибудь, почему с мусором сознания принято обращаться по-другому? О гигиенических навыках своего сознания, совсем не принято заботиться. Совсем.

В лучшем случае люди посещают какой-нибудь тренинг, что напоминает попытку вылить на себя сразу ящик парфюма и почему-то считается, что чем парфюм дороже, тем эффект лучше.

Но ведь от того, что в грязной комнате набрызгают синтетическим освежителем комната чище не будет, её желательно помыть и проветрить, а потом и освежитель не потребуется.

Мой учитель в телесных практиках Владимир Никитин как-то сказал, что тело тренируется непрерывно и если человек тратит час в день на тренировку, а всё остальное время не живёт в своём теле — ему не видать живого и здорового тела, в лучшем случае тренированное, не известно зачем и для каких целей.

Но ведь с сознанием точно также.

Оно, так же, как и наше тело, и наше жилище, нуждается в определённых гигиенических навыках, а ещё лучше в тренировке, а ещё лучше в проживании.

И уж совсем хорошо, когда человек приучается непрерывно обрабатывать дискомфорт своего сознания в момент его возникновения, сразу как что-то пролилось, а не ждать пока засохнет, или кто-придёт и приберёт.

В этом трудность работы с сознанием. Если для приборки в доме можно кого-то нанять, то ментальная уборка даже с чьей-то помощьютребует собственных усилий.

Также как стоя рядом с человеком через пару минут становится понятно, как давно он не мылся, так и общаясь с любым человеком — через пару минут становится понятно, насколько он прибирает в своём сознании: этот явно не мылся с рождения, этот любит поливать себя разными парфюмами, этот пару раз ходил в настоящую баню, а этот умеет вообще не пачкаться. Мастер.

Когда рядом со мной кто-то на кого-то начинает жаловаться у меня есть стандартный ответ: «Я с удовольствием послушаю твой рассказ о том, что лично ты сделал для того, чтобы было по-другому».

Есть чья-то мудрая фраза: «Если ты не являешься частью решения — значит являешься частью проблемы».

Мне встретился знакомый, который стал жаловаться на то, какая у него плохая и неблагодарная дочь.

Я не захотел его слушать. Невозможно помочь человеку, у которого «плохая дочь». А вот человеку, который говорит: «Мне не хватает отцовской компетентности», - можно как-то посодействовать. Хотя бы поделиться своим отцовским опытом общения с дочерью-подростком.

Чувствуете разницу между: «Давай испачкаем мою дочь вместе»и «Помоги мне прибраться, а то я уже по уши»?

В первом процессе я не хочу участвовать, а на второе могу ответить:"Держи мой любимый шампунь, брат. Даже от блох помогает, не только от тараканов".

Я не очень радуюсь лозунгам политиков, которые обещают вывести всех на чистую воду и при этом не обещают собственной искренности и честности.

Когда грязная и не мытая уборщица обещает всё вокруг помыть — очевидно, что она ещё больше напачкает.

Представляете, что было бы в парламентах, если бы люди чувствовали запах мыслей друг друга?

Охранники и уборщицы отказались бы ходить на работу.

Американский психолог Питер Лоуренс утверждал, что наличие хронического психосоматического заболевания — верный признак профессиональной некомпетентности.

Я описал в книге клиента с бронхиальной астмой, который работал прокурором.

Он на первой же встрече обнаружил, что его бронхиальная астма — это очень много остановленной агрессии и что для того чтобы исцелиться, ему стоит научиться осознанно и разумно обращаться с этой энергией.

Его работа прокурора была компенсацией его не исцелённых обид.

Вся его жизнь, все его отношения, построены так, чтобы обслужить этот мусор в его сознании.

Если пользоваться жилищной метафорой, то выглядит так, что вместо того, чтобы вытереть засохшее пятно на полу этот человек поставил всю мебель в своём доме вокруг этого пятна.

После первой встречи прокурор-астматик посоветовался с женой и принял решение остаться таким как есть, не «ломать свою жизнь». И продолжить «ломать жизни других людей», пытаясь скомпенсировать своё заболевание. «А судьи кто?»

В этом мире нет плохих людей, просто нет навыков гигиены сознания.

Невероятно — но в двадцать первом веке до сих пор существуют люди, которые считают, что болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании — это три разных не связанных друг с другом процесса. Учёные, образованные люди.

Когда мы приезжали к индейцам, то я замечал на лицах индейцев удивительное выражение сочувствия и сострадания. «Почему вы так на нас смотрите?» - спросил я индейцев. «Вы приезжаете к нам очень грязными», - ответили они. Что на это скажешь? Грустно.

На мой взгляд есть минимальный набор гигиенических навыков сознания.

Умение обрабатывать элементарный мусор.

Навыки что-то делать с базовыми негативными суждениями, такими как: зависть, ревность, обида, разочарование, ненависть, злость, стремление к зависимостям, конфликты.

Это такой же минимальный гигиенический набор, как умываться и чистить зубы.

Элементарный список — даже не средний уровень и точно не высший пилотаж. Без этого минимального набора любое сознание рано или поздно становится помойкой.

Вместо того, чтобы просто прибрать в своих отношениях, люди стремятся выбросить старые и завести новые - чистые.

Но ведь мусор старых отношений от этого не исчезает!!! Ни-ку-да.

Пустили бы вы своих детей в школу, если бы все учителя в ней были одеты и пахли как бомжи?

Но ведь подавляющее большинство педагогов не владеет этими элементарными навыками гигиены сознания.

После элементарных навыков, хорошо бы развить в себе средства работы с трудными моментами своей жизни.

А уж любой, кто умеет выращивать из мусора цветы и помогает в этом мастерстве другим — приносит наиболее ощутимую пользу.

Для меня действительно является непостижимой загадкой почему цивилизованный мир так не любит ментальную гигиену.

У меня есть только одна версия: безумный страх терять что-либо.

Даже если это давно отжило и стало мусором. Очень похоже на поведение пожилых людей, которые чем больше боятся смерти, тем труднее расстаются со всяким хламом.

Любая полноценная работа с сознанием подразумевает трансформацию, пусть маленькое, но умирание.

Шелуха слетает, настоящее остаётся. В культуре исступлённо и не осознаваемо боящейся смерти так держатся за шелуху, что теряют настоящее. Смерть великая уборщица. Она прибирает всё.

Ко мне когда-то пришла женщина с готовой распиской: «Добровольно прошу доктора Гусева ударить меня в самое сердце и избавить меня от несчастной любви к бывшему мужу. За то, что произойдёт со мной после этого удара, прошу доктора Гусева не винить».

Работа то с ней пошла как раз прямо в противоположном направлении. О том, что любовь в её сердце к бывшему мужу — это живое и настоящее, а вот все её обиды и претензии — увы, уже при смерти.

И у неё есть хороший выбор — убить своё сердце, чтобы оно не болело, или отпустить свои несбывшиеся надежды с миром, чтобы они не ранили её сердце. Конечно, надежды всегда дороже.

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир - Пусть лучше он прогнётся под нас...» - спел когда-то Андрей Макаревич девиз целого поколения и неизбежно стал очень сутулым. Как вы думаете, почему?

У Арни Миндела есть прямо противоположная фраза:«Либо вы станете гибким и подвижным, либо мир найдёт способ Вас уничтожить: и не важно, как это называется — болезнь или автокатастрофа».

Мои наблюдения о жизни подсказывают, что Минделлу стоит доверять больше.

Большинство моих публикаций в социальных сетях в течении нескольких лет на самом деле все посвящены отдельным навыкам гигиены сознания.

Всего лишь. Самым простым элементарным навыкам.

Лишь изредка упоминаю что-то запредельное: выращивание цветов сознания.

Любой, кто держит своё сознание в чистоте, создаёт вокруг себя более здоровое пространство.

Самая трудная в этом мире задача — не врать самому себе. А там и всё человечество подтянется.

Вячеслав Гусев

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Будьте здоровы. В.Лычковский.

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