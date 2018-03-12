Геббельс читает Солоневича

Выдержки из дневников Геббельса посвященные Солоневичу:

«01.07.37 Читаю ужасающую книгу о России. Солоневич «Потерянные». Фюрер тоже хочет её прочитать. Следующий партсъезд будет опять посвящен борьбе с большевизмом. Мне фюрер даёт тему Испании.

Фюрер поговорил с нашим московским послом Шуленбургом, который рисует очень мрачную картину России. Только террор, интриги, убийства, предательство, коррупция. И это родина рабочего класса!

05.07.37 Потрясённо продолжаю чтение «Потерянных» Солоневича.

22.07.37 Дочитал «Потерянных» Солоневича до конца. Жуткая хроника. Вот он, большевизм в чистом виде.

14.10.37 С ужасом читаю вторую часть «Потерянных» Солоневича. Да в России просто кромешный ад! Стереть с лица земли. Пусть исчезнет.

22.10.37 Читаю «Потерянных» дальше. Ужасно, ужасно, ужасно! Мы должны защитить Европу от этой чумы.

27.10.37 Вчера проснулся очень рано. Дочитал «Потерянных» Солоневича. Эта книга должна попасть ко всем. Документ 20-го столетия. Вот до чего мы довели Европу.

04.02.38 ГПУ взорвало бомбу в Софии. Покушение на Солоневича. Его жена погибла, он невредим. Это Москва… Эти Советы – настоящий преступный синдикат. Их надо уничтожить огнём и мечом!

04.03.38 Гестапо не хочет пускать Солоневича в Германию. Якобы он агент ГПУ. Несусветная чушь. Придется проявить настойчивость.

10.03.38 Солоневича, наконец, несмотря на все сомнения, пустят в Германию. Хорошо сработано!

28.04.38 Солоневич побывал у Ханке. Произвёл приятное впечатление. Хочет денег за свою антибольшевистскую работу. Не имею ничего против, такие люди могут нам пригодиться.

01.05.38 Даю Солоневичу субсидию в 30000 марок для его антибольшевистской газеты. Он работает хорошо.

29.05.38 Солоневич всё же остаётся в Берлине. Его газета должна и дальше выходить в Софии. Я предоставляю для этого средства. В Берлине она нам не слишком нужна.

07.09.38 Говорил с Розенбергом о Солоневиче. Он считает того не слишком искренним. Буду действовать более осторожно.

07.06.41 Солоневич предлагает своё сотрудничество. Прямо сейчас я еще не могу его использовать, но наверняка смогу очень скоро.

08.06.41 Солоневич предлагает себя, чтобы работать против Москвы. Гестапо считает его подсадной уткой. Пускай за ним понаблюдают…».

Сборник цитат из вот этой статьи про идеологических коллаборационистов: http://www.velykoross.ru/gotourlbynews.php?id=4137

Источник: colonelcassad.livejournal.com