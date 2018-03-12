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$21 трлн. и эта цифра растет: как центральные банки совершают финансируемый выкуп мира в одной ошеломляющей диаграмме

10:56. 12 марта 2018 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

Еще в конце 2016 года мы продемонстрировали беспрецедентное доминирование центральных банков на рынках капитала, использовав диаграмму Citi, который составил великолепную презентацию, озаглавив ее “Какова маржинальная полезность QE”. Основной посыл указанной презентации заключался в том, что, чем дольше проводится нетрадиционная монетарная политика, такая как, например, QE, тем больше ее предельные издержки, и в конечном итоге ущерб от политики QE перевесит ее выгоды.

$21 трлн. и эта цифра растет: как центральные банки совершают финансируемый выкуп мира в одной ошеломляющей диаграмме

Хотя эта презентация была полностью посвящена критике монетарной политики, она содержала забавную сноску: “Эта презентация не меняет существующие, озвученные взгляды Citi на будущее монетарной политики. Эта презентация представляет собой вклад в продолжающиеся дебаты относительно эффективности доступных инструментов для проведения этой политики.” В конце концов, рынок меньше всего хотел бы узнать о том, что уже даже банки утратили веру в приверженцев центрального планирования.

Между прочим, обширная критика, которой Citi подверг глобальное QE, прозвучала, когда центральные банки владели активами чуть более чем на $18 трлн.

Вернемся в сегодняшний день. Обновив свою диаграмму совокупного баланса глобальных центробанков, Citi показывает, что к настоящему моменту эта сумма не только увеличилась еще на $3 трлн., достигнув отметки в $21 трлн., но и продолжает расти дальше, при этом шесть главных центральных банка мира владеют более 40% мирового ВВП, и этот показатель более чем в два раза превышает его докризисное значение на отметке 17%.

$21 трлн. и эта цифра растет: как центральные банки совершают финансируемый выкуп мира в одной ошеломляющей диаграмме

И этот факт очень примечателен для сегодняшнего мира, в котором до сих пор наблюдается некоторая путаница в отношении того, что стоит за “глобальным скоординированным экономическим восстановлением”, и в котором живут заблуждающиеся люди, утверждающие, что центральные банки сейчас не оказывают влияния на процессы, происходящие в экономике.

Этот факт также примечателен и тем, что теперь, когда центральные банки постепенно сокращают QE, сами руководители центральных банков боятся того, что случится, когда на рынках начнутся распродажи, боятся того, что они потеряли контроль. Напомним, как звучало ошеломляющие признание Ханса Лорензена из Citi, сделанное им в ноябре прошлого года:

В контексте самоусиливающегося, переполненного инвесторами рынка, поворотная точка, в которой маржинальному инвестору становится безразлично, увеличивает ли он свои вложения в рисковые активы, или он остается в кэше, меняет свое местонахождение. Но когда толпа неожиданно разворачивает направление своего движения, случается резкий нелинейный сдвиг цен активов. Это проблема стоит не только перед нами, пытающимися предугадать будущую динамику рынка, но и перед руководителями центральных банков, которые хотят устранить политику аккомодации в правильном темпе, не вызывав цепной реакции. Этот момент особенно важен потому, что, чем дольше имеет место текущая динамика рынка, тем больший объем энергии будет в конечном итоге выпущен на свободу.

Похоже, у некоторых руководителей центральных банков – у тех, с кем мы говорили недавно — растет страх. Как мы поняли, они также несколько сбиты с толку из-за отсутствия волатильности и обеспокоены отсутствием реакции рынков на негативные заголовки … Наша догадка заключается в том, что рано или поздно в процессе отступления они в конечном итоге зайдут слишком далеко, хотя это окажется очевидным только в ретроспективе.

На данный момент, однако, финансируемый выкуп глобальных активов продолжается, и пока он не остановится и не развернется в обратную сторону, все это просто спекуляции. Как мы неоднократно видели во многих предыдущих эпизодах, реакция рынка на остановку QE имеет тенденцию выводить центральные банки из спящего режима, после чего они создают условия для роста S&P500.

Тайлер Дерден • 

Источник: $21 Trillion And Rising: How Central Banks Are LBOing The World In One Stunning Chart

Источник: pravosudija.net

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