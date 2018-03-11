За 5 месяцев до Хиросимы

О ядерных ударах Соединенных Штатов Америки по Японским городам Хиросима и Нагасаки знает практически каждый.

По крайней мере в России, пока ещё знают, что в августе 1945 года США одним ударом убили несколько сотен тысяч японцев. Мирных граждан – т.к. в Хиросиме и Нагасаки не было никаких военных целей. Как не было и никакого сопротивления – оба этих города были практически лишены ПВО, а Японская авиация ушла из неба Японии, готовясь дать последний бой американским агрессорам, в случае их вторжения. Таким образом над японскими островами летали лишь американские бомбардировщики и истребители.

Но речь сегодня не об этом. Убивая японцев новейшей атомной бомбой, американцы думали не столько об окончании войны и минимизации жертв своих солдат, сколько об оказании давления на Сталина. Англосаксы продемонстрировали главе СССР свое новое оружие. Причем продемонстрировали его «в деле», зная что никакого возмездия не будет и они ничем не рискуют. За пять месяцев до применения ядерного оружия американцы атаковали Японию не менее жестоко, но это их преступление известно куда меньше. Речь идет о массированном налете американской авиации на Токио, который состоялся 10 марта 1945 года. Человеколюбивые янки в огромных количествах использовали напалм, вызвав колоссальные пожары и фактически уничтожив столицу Японии. В огненном шторме погибло по оценкам от 100 до 300 тысяч человек.

А менее чем за месяц до этого, британская и американская авиация уничтожила Дрезден.

Источник: warhistorypics.d3.ru Операция «Meetinghouse»: бомбардировка Токио 10 марта 1945 года 73 года тому назад Соединенные Штаты за один–единственный воздушный налет на Токио безо всякой на то необходимости убили почти 100 тысяч человек. Отсутствие памятных церемоний и официальных извинений за ту бомбардировку неудивительно, поскольку многие американцы считают Вторую мировую войну «справедливой», заявляя, что ее вело «величайшее поколение». Из–за таких штампов критика практически не коснулась этой войны и тех зверств, которые творили на ней американцы. Те немногочисленные материалы, которые доступны для изучения проведенного против Токио воздушного удара, представляют произошедшее с точки зрения летчиков и военачальников устами американских военных историков, которые обычно не бывают беспристрастны. Те, кому хочется лучше понять трагедию 10 марта, вынуждены просматривать кипы исторических документов, посвященных главным образом стратегии, героизму американских солдат, бомбовой мощи, низвергнутой в тот день с небес, и практически культовому преклонению перед «летающими крепостями» В–29. Мирное японское население уничтожалось американцами планомерно. Постоянно приходили известия об исчезновении с лица земли того или иного города (вместе с жителями). Это стало обыденным. Просто прилетали стратегические бомбардировщики и высыпали несколько сот тонн смерти. Японская ПВО не могла с этим бороться.

Однако американский генерал Кёртис Лемэй считал, что дело идет не слишком хорошо – гибнет не достаточно много японцев. Прежние бомбардировки Токио, в 1943, 1944, 1945 годах не приносили желаемого эффекта. Сбрасывать фугасы с большой высоты это только производить много шума. Лемэй стал придумывать различные новые технологии для более эффективного истребления населения. И придумал. Самолёты должны были лететь тремя линиями и аккуратно сбрасывали зажигательные бомбы через каждые 15 метров. Расчёт был прост: город плотно застроен старыми деревянными зданиями. При увеличении дистанции хотя бы до 30 метров тактика становилась неэффективной. Также необходимо было соблюдать временной режим, ночью люди обычно спят в своих домах. Еще надо было учитывать давление воздуха и направление ветра. Расчеты оказались верными. Напалм – это смесь нафтеновой и пальмитиновой кислоты, которая добавляется к бензину в качестве загустителя. Это даёт эффект медленного воспламенения, но долгого горения. При горении выделяется едкий чёрный дым, вызывающий удушье. Напалм практически невозможно тушить водой. Этой вязкой жидкостью, почти студнем, заполняют герметичные емкости со взрывателями и сбрасывают на объект поражения. Дома в городе стояли плотно, напалм горел жарко. Оттого огненные русла, оставляемые бомбовыми потоками, быстро слились в единое море огня. Воздушная турбулентность подстегнула стихию, создав огромный огненный смерч. В ходе операции «Молитвенный дом» за одну ночь (10 марта 1945–го года) в Токио заживо сгорело: по американским послевоенным данным – около 100 000 человек, по японским — не менее 300 000 (в основном, стариков, женщин и детей). Еще полтора миллиона остались без крыши над головой. Те, кому повезло, рассказывали, что вода в Сумиде кипела, а стальной мост, перекинутый через нее, плавился, роняя в воду капли металла. В операции участвовало более 300 бомбардировщиков В–29, которые действовали с высоты 3–х тысяч метров, а не 10–ти тысяч, как обычно. Бомбардировка на такой высоте проводилась для того, чтобы снизить опасность от реактивной струи, вылетавшей со скоростью 160–320 километров в час. Бомбардировщики подожгли Токио поздно вечером 9 марта. Американские самолеты сбросили на город 500 тысяч бомб М–69 (они получили название «токийская визитная карточка»), сконструированных специально таким образом, чтобы сжечь деревянные, в основном жилые дома японской столицы. Каждая бомба в кассете из 38 штук имела вес около трех килограммов. Кассеты весом более 200 килограммов разбрасывали бомбы на высоте 600 метров. Похожий на спортивный носок фосфорный взрыватель воспламенял желеобразное горючее, которое зажигалось при столкновении с землей. Комки напалма, представлявшие собой липкую огненную массу, приставали ко всему, чего касались. Бомбы М–69 оказались настолько эффективным средством для разжигания пожара в Токио, что дувший в ту ночь штормовой ветер превратил тысячи отдельных очагов возгорания в один сплошной огненный смерч. Температура в городе достигала 980 градусов Цельсия. В некоторых районах огонь плавил асфальт. Чтобы усилить поражающее воздействие, Лемей провел бомбардировку тогда, когда скорость ветра составляла 45 километров в час. В итоге 40 квадратных километров Токио были сожжены дотла. Лемей утверждал, что военное производство у японского правительства было «кустарное», из–за чего занимавшиеся им в Токио гражданские лица становились вполне приемлемой целью для нанесения ударов. Но к 1944 году японцы практически прекратили надомное военное производство. 97% военных припасов хранились на подземных складах, неуязвимых для воздушного нападения. И американцы знали об этом. Всего тогда выгорел 41 квадратный километр площади города, который населяло около 10 миллионов человек, было разрушено 40% всего жилого фонда (330 тысяч домов). Американцы тоже понесли потери – на базу не вернулось 14 стратегов Б–29 (из 334–х участвующих в операции). Просто огненный напалмовый ад создал такую турбулентность, что пилоты летящих в последней волне бомбардировщиков, теряли управление. Эти трагические недочеты были впоследствии устранены, тактика была усовершенствована. Генерал Кёртис Лемэй позже заявил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».

Источник: nstarikov.ru