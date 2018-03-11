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Всё человечество говорит на одном языке?!!

10:27. 11 марта 2018 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:
Все человечество говорит на одном языке

Как ни вспомнить историю о Вавилонской башне, до постройки которой все люди общались на одном языке, но разгневав богов, потеряли эту способность навсегда.

Международная группа ученых лингвистов в которую вошли представители США, Германии, Аргентины, Швейцарии и Нидерландов провела обширное исследование и пришла к сенсационному выводу — все люди говорят на одном языке!

В своем исследовании ученые при помощи специально созданных для изучения данной проблемы программ, провели анализ 100 базовых слов в 3700 различных языках, что составило 62% от всех существующих в нашем мире языков. Результаты исследований показали, что у всех языков в мире есть скрытые общие корни. Для базовых слов, люди независимо от их происхождения и места проживания, выбирают одни и те же звуки.

Это свойство универсально для всего человечества, а значит, связь между звучанием слова и его значением вовсе не случайна, как считалось ранее. Люди используют одни и те же звуки для произношения своих базовых слов. [Либо упомянутая связь надумана: просто раньше действительно был единый язык. – Прим. ss69100.]

Почему так происходит и в чем причина — ученые пока не знают и выдвигают свои предположения о том, что это свойство помогает детям выучить главные слова в начале жизни — эти звуки помогают детям овладеть языком. Может так проявляются особенности человеческого разума и способы взаимодействия людей друг с другом.

Так может легенда о «Вавилонской башне», ставшей причиной того, что люди перестали говорить на одном языке, не такая уж и легенда? Может некие высшие силы действительно внесли изменения в сознание (мозг) людей, которые привели к потере возможности общаться на одном языке, но в людях остались указания на некогда существовавший единый язык общения и как раз его и обнаружили ученые?!

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Источник

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: человек, язык
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