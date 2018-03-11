Военная приемка. Ледовое побоище инженерных войск

Вы никогда не задумывались, как зимой перевезти через реку комплекс с ядерными ракетами на борту? Особенно, когда нет моста, а лед тонкий. Задача, которая для других армий мира считается нереальной, у российской армии занимает всего несколько часов. В этом выпуске «Военной приемки» вы увидите, как инженерные войска прокладывают понтонную переправу прямо по льду замерзшей реки. Съемочная группа примет участие в сложнейшем, но очень быстром строительстве. На леденящем морозе придётся много состыковывать, монтировать и взрывать.









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Источник: www.youtube.com