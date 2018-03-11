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Весна в Крыму

11:11. 11 марта 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:


Если вам надоели снег или слякоть, серое небо и зимняя тоска, то вам самое время приехать в Крым в марте! У нас уже тепло, солнечно, ароматно и начинает цвести много чего.

Весна в Крыму

Цветы начинают цвести в Крыму уже в феврале. Эти подснежники дожили до 8 марта на Шулдане.

Весна в Крыму

Хотя и в марте они тоже цветут вовсю.

Весна в Крыму

А сейчас покажу своё любимое место. Это Медведь-гора, или Аю-Даг.

Весна в Крыму

Это гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты.

Весна в Крыму

Высота горы — 571 метр над уровнем моря.

Весна в Крыму

Аю-Даг является классическим лакколитом, то есть «несостоявшимся» вулканом. Гора образовалась около 150 миллионов лет назад в среднеюрскую геологическую эпоху в результате внедрения магмы в разломы земной коры.

Весна в Крыму

Вершина и склоны Аю-Дага покрыты шибляковым лесом. Всего во флоре заповедника Аю-Даг учтено 577 видов растений, из них 44 вида занесены в Красную книгу.

Весна в Крыму

Ну а мы смотрим на подснежники.

Весна в Крыму

Весна в Крыму

Весна в Крыму

Весна в Крыму

В горах начинает цвести сон-трава.

Весна в Крыму

Весна в Крыму

В городе — миндаль (кустарник из рода Слива)…

Весна в Крыму

Весна в Крыму

Весна в Крыму

Весна в Крыму

… и хеномелес (небольшой род цветковых растений в составе семейства Розовые).

Весна в Крыму

Это очень красивый кустарник. Говорят, что южнее у него вызревают плоды, но у нас я видел только декоративные кусты.

Весна в Крыму

А также листопадные магнолии: Лилиецветная, Суланжа и Лебнера.

Весна в Крыму

Весна в Крыму

Весна в Крыму

А в Никитском ботаническом саду расцветает магнолия Лебнера. Увидите её справа от центрального входа. Тоже безумно красивое и ароматное растение!

Весна в Крыму

Весна в Крыму




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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