Весна в Крыму
Если вам надоели снег или слякоть, серое небо и зимняя тоска, то вам самое время приехать в Крым в марте! У нас уже тепло, солнечно, ароматно и начинает цвести много чего.
Цветы начинают цвести в Крыму уже в феврале. Эти подснежники дожили до 8 марта на Шулдане.
Хотя и в марте они тоже цветут вовсю.
А сейчас покажу своё любимое место. Это Медведь-гора, или Аю-Даг.
Это гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты.
Высота горы — 571 метр над уровнем моря.
Аю-Даг является классическим лакколитом, то есть «несостоявшимся» вулканом. Гора образовалась около 150 миллионов лет назад в среднеюрскую геологическую эпоху в результате внедрения магмы в разломы земной коры.
Вершина и склоны Аю-Дага покрыты шибляковым лесом. Всего во флоре заповедника Аю-Даг учтено 577 видов растений, из них 44 вида занесены в Красную книгу.
Ну а мы смотрим на подснежники.
В горах начинает цвести сон-трава.
В городе — миндаль (кустарник из рода Слива)…
… и хеномелес (небольшой род цветковых растений в составе семейства Розовые).
Это очень красивый кустарник. Говорят, что южнее у него вызревают плоды, но у нас я видел только декоративные кусты.
А также листопадные магнолии: Лилиецветная, Суланжа и Лебнера.
А в Никитском ботаническом саду расцветает магнолия Лебнера. Увидите её справа от центрального входа. Тоже безумно красивое и ароматное растение!
Источник: nashaplaneta.su