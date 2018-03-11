Весна в Крыму

Если вам надоели снег или слякоть, серое небо и зимняя тоска, то вам самое время приехать в Крым в марте! У нас уже тепло, солнечно, ароматно и начинает цвести много чего.

Цветы начинают цвести в Крыму уже в феврале. Эти подснежники дожили до 8 марта на Шулдане.

Хотя и в марте они тоже цветут вовсю.

А сейчас покажу своё любимое место. Это Медведь-гора, или Аю-Даг.

Это гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты.

Высота горы — 571 метр над уровнем моря.

Аю-Даг является классическим лакколитом, то есть «несостоявшимся» вулканом. Гора образовалась около 150 миллионов лет назад в среднеюрскую геологическую эпоху в результате внедрения магмы в разломы земной коры.

Вершина и склоны Аю-Дага покрыты шибляковым лесом. Всего во флоре заповедника Аю-Даг учтено 577 видов растений, из них 44 вида занесены в Красную книгу.

Ну а мы смотрим на подснежники.

В горах начинает цвести сон-трава.

В городе — миндаль (кустарник из рода Слива)…

… и хеномелес (небольшой род цветковых растений в составе семейства Розовые).

Это очень красивый кустарник. Говорят, что южнее у него вызревают плоды, но у нас я видел только декоративные кусты.

А также листопадные магнолии: Лилиецветная, Суланжа и Лебнера.

А в Никитском ботаническом саду расцветает магнолия Лебнера. Увидите её справа от центрального входа. Тоже безумно красивое и ароматное растение!





Источник: nashaplaneta.su