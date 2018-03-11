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В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт

19:35. 11 марта 2018 Просмотров - 225 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.fsb.ru
Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки.

11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Управлением ФСБ России по Саратовской области возбужденно уголовное дело с квалификацией приготовление к террористическому акту.

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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