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В Госдуме ответили на заявления Пентагона о возможности уничтожить Россию

16:20. 11 марта 2018 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:

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Россия не собирается ни на кого нападать, но ее вооруженные силы способны отразить любую агрессию, заявил в интервью RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Комментируя слова председателя Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о том, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию, депутат напомнил, что различные угрозы сегодня звучат прежде всего со стороны Соединенных Штатов и НАТО, в то время как российская военная доктрина носит оборонительный характер.

"Это еще раз подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны", — отметил Швыткин.

 
 
 

По словам парламентария, стремление США продемонстрировать возможности имеющегося у них оружия — "глупость", так как виды новейшего российского вооружения, показанные Владимиром Путиным, способны отразить агрессию любого противника.

"Мы не хотим ни в коем случае войны, не стремимся к ней. Мы боремся за мир. <…> И мы ещё раз предлагаем садиться за стол переговоров и конструктивно обсуждать вопросы обеспечения безопасности", — заключил Швыткин.


 

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Один комментарий»

  • 960 -40
    VaSya 11 марта 2018 в 16:28 Ссылка Пометить
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    Живём как на войне, ежедневный сводки боевых действий и пропаганда успехов военно-промышленного комплекса.

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