В Госдуме ответили на заявления Пентагона о возможности уничтожить Россию

Россия не собирается ни на кого нападать, но ее вооруженные силы способны отразить любую агрессию, заявил в интервью RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Комментируя слова председателя Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о том, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию, депутат напомнил, что различные угрозы сегодня звучат прежде всего со стороны Соединенных Штатов и НАТО, в то время как российская военная доктрина носит оборонительный характер.

"Это еще раз подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны", — отметил Швыткин.

По словам парламентария, стремление США продемонстрировать возможности имеющегося у них оружия — "глупость", так как виды новейшего российского вооружения, показанные Владимиром Путиным, способны отразить агрессию любого противника.

"Мы не хотим ни в коем случае войны, не стремимся к ней. Мы боремся за мир. <…> И мы ещё раз предлагаем садиться за стол переговоров и конструктивно обсуждать вопросы обеспечения безопасности", — заключил Швыткин.



