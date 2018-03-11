Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2018
- 11:40 Служу Республике. Луганск прифронтовой. 8-е марта. Выпуск 11.03.2018.
- 07:30 ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО).
- Вчера 22:57 ВСУ открыли минометный огонь по селу Саханка на юге ДНР.
Служу Республике. Луганск прифронтовой. 8-е марта. Выпуск 11.03.2018
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ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО)
Украинская армия проводит подготовку к наступлению на Донбассе.
Фотографии с учений опубликовал штаб так называемой АТО.
«Когда Украина пойдёт в наступление, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса под свой контроль, одна из самых весомых ролей будет отведена сапёрам Вооружённых Сил», — заявляет пресс-служба штаба карательной операции.
Поэтому на днях именно инженерно-саперные подразделения ВСУ отрабатывали на полигоне действия на минных полях в условиях наступательной операции — военные сапёры учились разминировать противотанковые поля и работали с зарядами разминирования ЗРП «Тропа», говорится в сообщении.
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ВСУ открыли минометный огонь по селу Саханка на юге ДНР
ВСУ сегодня вечером открыли огонь по селу Саханка Новоазовского района на юге ДНР.
Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Сегодня в 21:45 ВСУ открыли огонь с применением минометов калибром 120 мм в количестве десяти мин, по направлению Широкино — Саханка», — отметил Якубов.
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