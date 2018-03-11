Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2018

Украинская армия проводит подготовку к наступлению на Донбассе.

Фотографии с учений опубликовал штаб так называемой АТО.

«Когда Украина пойдёт в наступление, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса под свой контроль, одна из самых весомых ролей будет отведена сапёрам Вооружённых Сил», — заявляет пресс-служба штаба карательной операции.

Поэтому на днях именно инженерно-саперные подразделения ВСУ отрабатывали на полигоне действия на минных полях в условиях наступательной операции — военные сапёры учились разминировать противотанковые поля и работали с зарядами разминирования ЗРП «Тропа», говорится в сообщении.

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