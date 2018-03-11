Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2018

12:47. 11 марта 2018 Просмотров - 310 Нет комментариев Опубликовал:

Служу Республике. Луганск прифронтовой. 8-е марта. Выпуск 11.03.2018

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО)

ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна

Украинская армия проводит подготовку к наступлению на Донбассе.

Фотографии с учений опубликовал штаб так называемой АТО. 

«Когда Украина пойдёт в наступление, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса под свой контроль, одна из самых весомых ролей будет отведена сапёрам Вооружённых Сил», — заявляет пресс-служба штаба карательной операции.

Поэтому на днях именно инженерно-саперные подразделения ВСУ отрабатывали на полигоне действия на минных полях в условиях наступательной операции — военные сапёры учились разминировать противотанковые поля и работали с зарядами разминирования ЗРП «Тропа», говорится в сообщении.

Читайте также: Мгновенная «ответка» украинскому снайперу на Донбассе (ВИДЕО)

ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна
ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна
ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна
ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна
ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна
ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна
ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна
ВСУ ведут подготовку к наступлению на Донбассе, — штаб «АТО» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ открыли минометный огонь по селу Саханка на юге ДНР

ВСУ открыли минометный огонь по селу Саханка на юге ДНР | Русская весна

ВСУ сегодня вечером открыли огонь по селу Саханка Новоазовского района на юге ДНР.

Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Сегодня в 21:45 ВСУ открыли огонь с применением минометов калибром 120 мм в количестве десяти мин, по направлению Широкино — Саханка», — отметил Якубов.

Читайте также: Порошенко готовится к жёсткой «зачистке» Донбасса

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...ФОТО) В конце марта 2016 года семья Андрушевичей... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к... если в течении марта не будет существенных ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2016
...». 14:52 Сводка МО ДНР за 9 марта. 14:18 ...info Сводка МО ДНР за 9 марта Сводка МО ДНР за 9 марта ...то помочь ополчению, что ему делать? Может через музей Новороссии передать?... оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 08.03...
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Экскурсия по «остаткам» ...предприятия Донецкой Народной Республики за март и апрель 2015 года поставили... тех, кто был призван в марте - апреле год назад. Подавляющее большинство...
Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Жительница ...Широкино. В феврале и марте 2015 года, в ходе...стороны силовиков: так, 17 марта был совершен умышленный подрыв,...отведено еще в начале марта, было использовано ВСУ 6...
Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2016
.... 15:02 Сводка МО ДНР за 11 марта. 14:57 ... Сводка МО ДНР за 11 марта Сводка МО ДНР за 11 марта ...Марина Ахмедова С 5 марта между силами ополчения ДНР и украинскими войсками...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 10.03...
Сводки от ополчения Новороссии 7 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Информация обновляется. Украина...Георгий Кратиров) стало известно 3 марта. Люди в военной форме ...видеозаписью был обнаружен в конце марта 2015 года. Судьба украинского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>