Сто лет – не предел

Долгожительница Кузбасса Евдокия Тимофеевна Третейкина, баба Дуня, как зовут её родные и близкие, продолжает вызывать удивление как у простых горожан, так и у светил науки. Недавно старейшей жительницей Кемеровской области, которой в январе исполнилось 113 лет, заинтересовались зарубежные учёные-геронтологи.Нашему приходу Евдокия Тимофеевна была рада. Она – человек общительный, радуется всем, в том числе незнакомым ей людям. Хотя приёмы гостей по понятным причинам в доме ограничены. «Она много спит. Совсем как ребёнок!» – пояснила внучка бабы Дуни Татьяна Ильина (она живёт с бабушкой в доме на улице Луначарского в Кузнецком районе). Татьяна Ивановна на днях вышла на заслуженный отдых, и потому у неё появилось больше времени для того, чтобы приглядывать за семейным раритетом, как в шутку называют внуки и правнуки свою бабулю.Постоянно навещает бабушку и другая внучка – Зинаида. «Она сегодня должна прийти после обеда, искупать меня. Зина раз или два в неделю приходит меня проведать», – пояснила Евдокия Тимофеевна.Незнакомцами для бабы Дуни мы не были – в прошлом году в день её рождения поздравляли с 112-летием. Многое о ней узнали. Напомним нашим читателям о том, свидетельницей каких исторических событий за свои сто с лишним лет стала старейшая жительница Кузбасса.Она не участвовала в Октябрьской революции. Ей было тогда 12 лет. Но она, уроженка белорусской деревни, помнит, как в 1917 году в Белоруссии отмечали Пасху: «Было так тепло. Зелено. Мы нарядные пошли на службу в церковь. Вышли – а вокруг белым-бело! Пошёл снег! Отец на лошади привёз нам к храму тёплую одежду, чтобы мы могли доехать до дома», – вспоминает Евдокия Тимофеевна. Такие причуды природы, предрекли деревенские старики, к большим переменам в стране. И действительно, вскоре грянула революция. Началась гражданская война. Позже – финская, на которой погиб брат Евдокии Тимофеевны. В годы Великой Отечественной войны она пережила фашистскую оккупацию. «Не приведи Бог, как мы мучались! На себе пахали. Голод и страх испытали», – рассказывает. Она помнит, как в военные годы умирали дети, как она потеряла своего маленького сынишку, заразившегося инфекционной болезнью («Разве такое забудешь?»). Память у пожилой женщины, несмотря на столь преклонный возраст, к слову, отличная.В тяжёлое военное время молодая женщина взвалила на свои хрупкие плечи заботу о троих малолетних ребятишках – детях колхозного фельдшера Максима Третейкина, с которым связала свою судьбу (жену мужчины убили немцы, и трое детей остались сиротами). Приёмная детвора называла добросердечную, заботливую Евдокию Тимофеевну мамой.Дети выросли, разлетелись в разные стороны необъятной страны. Каждый звал родителей поселиться в его семье. Но «доживать свой век» пожилые супруги Третейкины поехали к младшему сыну Ивану в далёкую Сибирь. В Сталинск, как назывался тогда Новокузнецк, после службы в армии Иван приехал на всесоюзную комсомольскую стройку – возводить Западно-Сибирский металлургический комбинат. Вскоре Новокузнецк стал родным и для Евдокии Тимофеевны, ударно отработавшей санитаркой на городской дезостанции 20 лет. За свой добросовестный труд она неоднократно награждалась почётными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями. Кстати, рабочий стаж Евдокии Тимофеевне при приезде в наш город пришлось зарабатывать заново, поскольку тогда работа в колхозе не включалась в него. И 30 лет тяжёлого крестьянского труда Евдокии Третейкиной не были учтены при начислении трудовой пенсии. Правда, в 1983 году Евдокия Тимофеевна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и получила звание ветерана труда. Сегодня некоторые общественные организации города предлагают семье ходатайствовать перед администрацией области о присвоении Евдокии Тимофеевне, ровеснице века и свидетельнице его исторических вех, звания если уж не почётного гражданина области, то хотя бы почётного гражданина города. Так что просим считать нашу статью общественной формой обращения.Умер муж, не стало сына. Сегодня о пожилой женщине заботятся четыре её внука, шестеро правнуков и шестеро праправнуков. Среди секретов долголетия у бабы Дуни на первом месте – достойное воспитание детей. Это для неё главное предназначение женщины.Её любви хватало на всех. Добродушная, она старалась, чтобы тепло её души досталось каждому. Сегодня её греет осознание того, что у неё есть о ком заботиться, что она нужна своей большой семье, для которой не хочет быть обузой. «Хочу умереть на своих ногах», – говорит она.Евдокия Тимофеевна считает, что в её долголетии никаких секретов нет. Она уверена, что жизнь – в движении. И потому у дивана, на котором баба Дуня отдыхает, вместе с незаменимым в её возрасте батожком стоят тренажёры для рук и ног. Если хорошо себя чувствует по утрам, занимается гимнастикой. На аппетит не жалуется, предпочитает натуральные продукты: мясо, рыбу, овощи, зелень, молочные каши. Во время семейных торжеств пожилая женщина может и рюмочку коньяка пригубить. Короче говоря, долгожительница Евдокия Третейкина – живой и любознательный человек, с лёгким, весёлым нравом, и ничто человеческое ей не чуждо. За этот оптимизм и радость бытия жизнь отвечает ей признательностью. Во время нашего посещения в комнате Евдокии Тимофеевны от утреннего крепкого мороза на окнах расцвели удивительные, прежде невиданные мной цветы. «Таким подарком, морозными букетами цветов, нашу бабушку Боженька одаривает!» – сказала внучка Татьяна.За последний год долгожительница Кузбасса сдала – похудела, стала чаще болеть. «Стоит кому-то кашлянуть, наша бабушка уже лежит с бронхитом. Ноги болят, давление мучает. В её годы как без болячек!» – говорит внучка Татьяна. После того как Евдокия Тимофеевна упала на улице, она редко выходит из своей квартиры, даже с батожком. Так что исповедуется она, глубоко верующий человек, на дому (раз в месяц к ней приходит батюшка из местной церкви). Про любимое вязание тоже пришлось забыть, потому что моторика рук уже не та. Тем не менее, Евдокия Третейкина не теряет интерес к жизни. Любит смотреть телевизор, предпочитает развлекательные шоу (ей по-прежнему небезразличны простые человеческие переживания и отношения). Находится время и на просмотр политических передач. Наслышана она, в частности, о непростой ситуации между Россией и Америкой. Во время поздравления её с 70-летием Победы баба Дуня произнесла сакраментальную фразу: «И чего людям не хватает? Война давно закончилась, а где-то всё воюют и воюют». О хрупкости мирной жизни старенькая и добрая женщина переживает и сегодня и как человек, переживший фашистскую оккупацию, желает всем мира, счастья и долголетия.Зарубежные учёные-геронтологи хотели бы понаблюдать за Евдокией Трофимовной, приглашают к себе. Для поездки за границу требуется согласие родственников, один из которых в качестве сопровождающего лица должен вылететь с бабой Дуней, а кроме того, состояние здоровья долгожительницы должно быть хорошим – перенести перелёт на самолёте не просто. Семья долгожительницы не готова подвергать бабу Дуню таким испытаниям.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com