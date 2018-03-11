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Сфера Разума: иной полюс науки (Познавательное ТВ)

12:46. 11 марта 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Открытие движения “Сфера Разума” для создания другого научного полюса и написания нового учебника физики. Для желающих помогать и сотрудничать:
http://vk.com/irazum
http://w2r3.ru
Тел: +7(985)113-60-83
Почта: razumasfera@ya.ru
Канал Вадима Ловчикова: https://www.youtube.com/user/zakonome…
Канал Ильи Бурлаковского: https://www.youtube.com/user/5955251
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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