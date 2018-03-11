Сфера Разума: иной полюс науки (Познавательное ТВ)
12:46. 11 марта 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Открытие движения “Сфера Разума” для создания другого научного полюса и написания нового учебника физики. Для желающих помогать и сотрудничать:
http://vk.com/irazum
http://w2r3.ru
Тел: +7(985)113-60-83
Почта: razumasfera@ya.ru
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Источник: www.youtube.com