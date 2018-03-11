Сфера Разума: иной полюс науки (Познавательное ТВ)

Открытие движения “Сфера Разума” для создания другого научного полюса и написания нового учебника физики. Для желающих помогать и сотрудничать:

http://vk.com/irazum

http://w2r3.ru

Тел: +7(985)113-60-83

Почта: razumasfera@ya.ru

Канал Вадима Ловчикова: https://www.youtube.com/user/zakonome…

Канал Ильи Бурлаковского: https://www.youtube.com/user/5955251

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…



Источник: www.youtube.com