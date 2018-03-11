Сажи Умалатова о том, как ломали СССР
10:54. 11 марта 2018 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал: brahman
О двуличном Зюганове. О своей поддержке Владимира Путина
Ирина Репьёва
Новостной Союз За Путина и Суверенитет
НОД :: официальная группа
#Путин2018 #СажиУмалатова #НОД #Путин #Федоров #НародПобедитель #Россия #ЗаСуверенитетРоссии
Новостной Союз За Путина и Суверенитет
Евгений Фёдоров :: официальная страница
'Господи, благослови Америку!' – Борис Ельцин в Конгрессе США, 1992 год
Сажи Умалатова:
10 ПУТИНСКИХ УДАРОВ (2014 г.)
1. Воссоединение России и Крыма;
2. Возрождение Вооруженных Сил РФ;
3. Поддержка отечественного производителя;
4. Закрытие бесчисленного количества банков;
5. Углубление сотрудничества в рамках БРИКС;
6. Ответ на санкции – защита суверенитета Российской Федерации;
7. Организация Евразийского Экономического Союза, углубление интеграции со странами постсоветского пространства;
8. Углубление политического и экономического сотрудничества с Азией;
9. Остановка распада Сирии и воспрепятствование развязыванию III Мировой войны;
10. Укрепление собственной валюты с последующим переходом к осуществлению международных взаиморасчетов в рублях.
(Источник: pmerf.ru)
Ирина Репьёва
Источник
Ирина Репьёва
Новостной Союз За Путина и Суверенитет
НОД :: официальная группа
#Путин2018 #СажиУмалатова #НОД #Путин #Федоров #НародПобедитель #Россия #ЗаСуверенитетРоссии
Новостной Союз За Путина и Суверенитет
Евгений Фёдоров :: официальная страница
'Господи, благослови Америку!' – Борис Ельцин в Конгрессе США, 1992 год
Сажи Умалатова:
10 ПУТИНСКИХ УДАРОВ (2014 г.)
1. Воссоединение России и Крыма;
2. Возрождение Вооруженных Сил РФ;
3. Поддержка отечественного производителя;
4. Закрытие бесчисленного количества банков;
5. Углубление сотрудничества в рамках БРИКС;
6. Ответ на санкции – защита суверенитета Российской Федерации;
7. Организация Евразийского Экономического Союза, углубление интеграции со странами постсоветского пространства;
8. Углубление политического и экономического сотрудничества с Азией;
9. Остановка распада Сирии и воспрепятствование развязыванию III Мировой войны;
10. Укрепление собственной валюты с последующим переходом к осуществлению международных взаиморасчетов в рублях.
(Источник: pmerf.ru)
Ирина Репьёва
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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“10. Укрепление собственной валюты с последующим переходом к осуществлению международных взаиморасчетов в рублях.”
Укрепили уже https://www.youtube.com/watch?v=U4c6EaePXgM