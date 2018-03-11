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Сажи Умалатова о том, как ломали СССР

10:54. 11 марта 2018 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал:
О двуличном Зюганове. О своей поддержке Владимира Путина

Ирина Репьёва





Новостной Союз За Путина и Суверенитет

НОД :: официальная группа

#Путин2018 #СажиУмалатова #НОД #Путин #Федоров #НародПобедитель #Россия #ЗаСуверенитетРоссии






Новостной Союз За Путина и Суверенитет

Евгений Фёдоров :: официальная страница

'Господи, благослови Америку!' – Борис Ельцин в Конгрессе США, 1992 год





Сажи Умалатова:

10 ПУТИНСКИХ УДАРОВ (2014 г.)

1. Воссоединение России и Крыма;

2. Возрождение Вооруженных Сил РФ;

3. Поддержка отечественного производителя;

4. Закрытие бесчисленного количества банков;

5. Углубление сотрудничества в рамках БРИКС;

6. Ответ на санкции – защита суверенитета Российской Федерации;

7. Организация Евразийского Экономического Союза, углубление интеграции со странами постсоветского пространства;

8. Углубление политического и экономического сотрудничества с Азией;

9. Остановка распада Сирии и воспрепятствование развязыванию III Мировой войны;

10. Укрепление собственной валюты с последующим переходом к осуществлению международных взаиморасчетов в рублях.

(Источник: pmerf.ru)



Ирина Репьёва
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

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