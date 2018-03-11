Сажи Умалатова о том, как ломали СССР

О двуличном Зюганове. О своей поддержке Владимира Путина

Новостной Союз За Путина и СуверенитетНОД :: официальная группаНовостной Союз За Путина и СуверенитетЕвгений Фёдоров :: официальная страница'Господи, благослови Америку!' – Борис Ельцин в Конгрессе США, 1992 год1. Воссоединение России и Крыма;2. Возрождение Вооруженных Сил РФ;3. Поддержка отечественного производителя;4. Закрытие бесчисленного количества банков;5. Углубление сотрудничества в рамках БРИКС;6. Ответ на санкции – защита суверенитета Российской Федерации;7. Организация Евразийского Экономического Союза, углубление интеграции со странами постсоветского пространства;8. Углубление политического и экономического сотрудничества с Азией;9. Остановка распада Сирии и воспрепятствование развязыванию III Мировой войны;10. Укрепление собственной валюты с последующим переходом к осуществлению международных взаиморасчетов в рублях.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com