С пьяных военных болтунов начнут срывать погоны

Специалисты Минобороны разработали проект поправок в закон, согласно которому за разглашение служебной информации солдат и офицеров будут увольнять в упрощенном порядке.

В ближайшее время командиры получат право в упрощенном порядке увольнять подчиненных за употребление спиртного, наркотиков, недостойное поведение, коррупцию, а также разглашение служебной негрифованной информации.

Соответствующие поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" в настоящее время находятся в стадии согласования.

Эксперты отмечают, что цель новых законодательных норм - повысить требования к военнослужащим.

Напомним, поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" были разработаны в начале 2018 года. Сейчас они проходят согласование с силовыми ведомствами, в которых предусмотрена военная служба.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Вооруженных силах России могут быть запрещены смартфоны.

Так, телеграм-канал "Доктор прописал" опубликовал такой текст "по поводу запрета смартфонов в армии и криков, что "российских вояк переведут на кнопочные нищефоны": "Интересно, что все (следом за спикерами уровня Клинцевича и Конашенкова и тупыми повторялами в СМИ) привязались к камере и GPS. Дескать, главная опасность в телефоне - это возможность поставить или отослать геометку или "спалить" расположение части, технику, а то и участие в "гибридной войне".

Все гораздо сложнее и страшнее для военных любой страны.