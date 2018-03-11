Продолжение корейской войны другими средствами
10:39. 11 марта 2018 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Американский инвестор работавший до санкций в Северной Корее Феликс Абт о влиянии санкций против КНДР на местное производство и население.
«Что черви-паразиты у перебежчика раскрыли про положение в Северной Корее?»
Это — заголовок репортажа CNN про солдата, который перебежал в Южную Корею в ноябре 2017 года, через 8 месяцев после того, как Южная Корея увеличила в 4 раза награду для перебежчиков из КНДР — до 860 000 долларов. Перебегая ДМЗ, он был подстрелен своими бывшими товарищами, попал в госпиталь, и там врачи якобы нашли у него большое количество червей-паразитов, что вызвало такие вот заголовки в мировых СМИ. 4 года назад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), имеющая представителя в СК более 10 лет, выпустила отчет, где заявила: «Неустойчивое положение с валютными резервами вкупе с международными ограничениями в торговле не допускают адекватного коммерческого импорта необходимого для сельского хозяйства — таких товаров, как пестициды и удобрения…».
Хотя это обычно изображают как что-то типичное только для Северной Кореи, на самом деле до 200 миллионов крестьян в мире используют для удобрения человеческие фекалии — в том числе и в Южной Корее. Поскольку я знаю, что это может привести к передаче паразитных червей, я начал производить лекарство Mebendazole для лечения детей и взрослых, когда я руководил PyongSu — первой в Северной Корее совместной фармакологической компанией.
Как я рассказал в своей книге «Капиталист в Северной Корее — мои семь лет в королевстве-отшельнике», хотя мы были их конкурентами, мы также делились своим опытом с другими фармакологическими компаниями в этой стране, чтобы помочь более эффективно бороться с болезнью. В Северной Корее тогда было свыше 20 больших и малых фармакологических компаний, подчиняющихся министерству здравоохранения. И мы были первой компанией, получившей признание WHO как полностью соответствующей «хорошим правилам производства» (GMP), так что совет министров КНДР объявил нашу компанию одной из 5 лучших совместных компаний и образцом для всей фармакологической отрасли. Вскоре после этого я подписал 2 первых контракта с WHO по производству Mebendazole для больниц по всей стране, и рассчитывал на регулярные заказы. Одним из аргументов для убеждения WHO помогать нам было то, что на тот же бюджет они получат больше лекарств, если их покупать у местного производителя, а не импортировать. Я также подчеркнул, что это поможет созданию местной фармакологической промышленности и создаст рабочие места, снизив зависимость от заграницы и уязвимость.
Несмотря на жесткие экономические санкции, уровень жизни тогда постоянно рос. Всемирная Организация Здравоохранения пыталась помочь, обучая врачей и чиновников здравоохранения, и давая им правильные средства. Главным финансовым источником ВОЗ тогда была Южная Корея — ее министерство по делам объединения. Когда консервативное правительство прервало связи с КНДР, оно также отменило финансирование ВОЗ, из-за чего мне пришлось прекратить производство этого лекарства. Я также пытался убедить Общество Красного Креста и Полумесяца заменить импортные лекарства произведенными на месте. Красный Крест согласился пригласить производителей из Европы и Азии и провести конкурсы на поставку лекарств, включая антибиотики и обезболивающие. Поскольку наши цены были ниже, мы тоже получали эти контракты.
Корейская война закончилась перемирием в 1953 году, а не миром — и сейчас ее продолжают вести другими, менее прямыми средствами. Рост геополитической напряженности и все больше санкций, используемых как оружие, включая серьезные преграды для иностранного бизнеса и НГО работать в стране (финансовые санкции, делающие перевод денег в страну и из страны невозможными) привели к усталости тех, кто финансирует помощь — они не только не увеличивают бюджеты, чтобы покупать необходимое количество лекарств, чтобы минимизировать серьезные болезни, от паразитных червей до респираторных заболеваний и туберкулеза и малярии — но сокращают бюджеты!
Те производители лекарств и пищевых продуктов в КНДР, которые зависят от импорта необходимого — таких вещей, как лабораторное оборудование и вещества для обнаружения и устранения загрязнений продукции — не могли поддерживать свои «хорошие правила производства» (GMP), когда этот импорт тоже был запрещен санкциями. Потом санкции запретили еще больше предметов импорта.
Но даже то, что не было запрещено в середине 2000-х — аварийные источники электроэнергии (генераторы) или системы многоступенчатой очистки воды, которые не производились в самой КНДР, и которые нам необходимо было импортировать, чтобы поддерживать на нашей фабрике соблюдение «хорошие правила производства» (GMP), как их определяет ВОЗ, нельзя было купить напрямую от иностранным производителей. Демонизация Северной Кореи и угроза санкций напугали поставщиков, включая китайских, и они отказывались продавать оборудование фармакологической фабрике в Северной Корее.
Многие отрасли, такие, как фармакологическая и производство одежды, серьезно зависят от импорта. Фармакологическая промышленность Северной Кореи перерабатывает импортные вещества, текстильная — ткани и другие материалы и полуфабрикаты, которые тоже в значительной степени импортные. Промышленность и сельское хозяйство Северной Кореи также используют и импортные станки и другое оборудование, которые нуждаются в запчастях. С тех пор, как Совбез ООН запретил 90% экспорта из Северной Кореи (уголь приносил более 30% выручки, а текстиль — 2-й по величине источник валюты, был запрещен также экспорт железа, железной руды, свинца и морепродуктов), нехватка валюты не позволяет платить за импорт. В результате целые отрасли, особенно фармакологическая и текстильная (которая экспортировала большую часть продукции, что теперь тоже запрещено) почти остановились. Даже рыбакам не позволено продавать свой улов китайским покупателям, художникам — продавать свои картины за границу, моряки, перевозящие рыбу или одежду «наказаны» всемирным запретом на заход в порты, и десятки тысяч работающих заграницей были вынуждены вернуться в Северную Корею (многие из них раньше могли заработать и накопить деньги, на которые потом открывали ресторан или швейную мастерскую) и теперь потеряли средства к существованию. Местные поставщики для этих отраслей производства также пострадают. В отрасли производства одежды в СК было занято 200 000 человек. Кто-нибудь в СБ ООН хоть раз подумал об этих людях?
Короче, число рабочих и их семей во всех отраслях промышленности СК, которые пострадали от санкций, может исчисляться миллионами.
Торговля Китая с Северной Кореей под санкциями ООН и США
- Свинцовая руда и концентрат — импорт снизился на 84% за год
- Железная руда — импорт снизился на 98% с января 2011 года
- Уголь — импорт снизился на 71,6 % за год
- Бензин и дизельное топливо — экспорт из Китая — 0% с июля 2017 (Reuters, 24 октября 2017)
И поскольку страна не сможет покупать продовольствие заграницей без валюты, еще больше людей будет страдать, возможно, многие умрут. В самом деле, 80% территории Северной Кореи — горы, и нехватка продовольствия часто вызывается наводнениями или недостатком осадков, как в посевную (апрель-июнь) 2017 года, что вызвало нехватку воды для полива и помешало севу. В таком случае Северная Корея обычно покупала продовольствие за границей, и платила валютой, заработанной экспортом.И если бы этого было недостаточно, запрет Совбеза ООН на импорт большого количества горючего нанес еще один жестокий удар народу КНДР. Позвольте привести пример из прошлого. СССР, который был другом КНДР, поставлял этой стране горючее по сниженным ценам. Когда СССР не стало, в 1990-х, многие заводы в КНДР встали, и фермы не могли больше доставлять продовольствие по стране. Это привело к наихудшему кризису в истории КНДР, когда большое число людей умерло от голода.
История может повториться. США хотели полностью запретить поставки нефти, что вызвало был такой же результат. Китай и Россия согласились снизить поставки нефти на 30% и запретить почти 90% нефтепродуктов, включая дизтопливо и керосин. Сильнее всего пострадали от этого транспорт, сельское хозяйство и промышленности, включая производство цемента и добычу полезных ископаемых. Средний житель Северной Кореи также будет страдать зимой, когда не будет хватать топлива для обогрева жилья (большая часть домов еще не оборудована солнечными батареями) и контор. У Северной Кореи есть стратегические запасы топлива, так что полностью результат в домах, конторах и, конечно, на фабриках и в сельском хозяйстве не будет виден еще какое-то время. Хотя армия тоже потребляет много горючего, она пострадает куда меньше, потому, что национальная безопасность, естественно, получит приоритет в обстановке напряженности с врагами, которые угрожают «полностью уничтожить» КНДР. В отчете Nautilus Institute for Security & Sustainable Development пишет: «Немедленным результатом запрета на поставку нефти и нефтепродуктов будет ухудшение жизни людей — им придется идти пешком или никуда не ходить, толкать автобусы, а не ехать в них. Будет меньше света в домах, потому, что будет меньше керосина, и меньше электроэнергии. Будет больше вырублено лесов на топливо, в том числе для грузовиков, что приведет к эрозии почв, наводнениям, снижению урожаев, и больше голода. Меньше топлива для работ по ирригации рисовых полей, для переработки сырья в продовольствие, для транспортировки еды и других товаров широкого потребления, и для доставки продовольствия на рынки».
Настоящие причины санкций
Хотя сторонники санкций утверждают, что они «нацелены только на элиту», чтобы вынудить ее согласиться на требования тех, кто налагает санкции, это на самом деле — коллективное наказание и метод «смены режима». Страны, поддержавшие санкции, рассчитывают, что ухудшив жизнь простых людей в КНДР, они заставят их восстать против властей этой страны, — в пользу тех, кто налагает санкции. Но это пустые мечтания. Экономические принуждение контрпродуктивно, даже когда санкции вводятся якобы «для улучшения прав человека». История санкций показывает, что они практически почти не вредят властям стран, против которых их якобы вводят, но всегда наносят вред жизни обычных людей, которые могут даже умереть с голоду в результате этих санкций. Саддам Хусейн не был свергнут санкциями США, но эти санкции привели к гибели до 560 000 невинных иракских детей, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Не существует никаких юридических основ в международном праве, запрещающих странам проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР). США регулярно тестируют МБР (последний раз в 2017 году). Индия и Пакистан, которые, как и Северная Корея, не входят в Договор о нераспространении ядерного оружия, тоже провели такие испытания в 2017 году – в том же году, когда Северная Корея была «наказана» самыми удушающими санкциями за то, что она сделала то же самое. Совет Безопасности (СБ ООН) не имеет юридических полномочий решать, кто должен и кто не должен иметь ядерное оружие.
Кроме того, Северная Корея не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку она действовал в соответствии со статьей 10 этого договора, как я объяснил в своей книге «Северная Корея за вуалью». США обвиняют Северную Корею в нарушении резолюций ООН, а затем настоятельно призывают этот же самый Совет Безопасности ООН наказать Северную Корею, наложив на нее еще больше санкций. Но по указанным выше причинам совершенно очевидно, что санкции против Северной Кореи фактически являются незаконными.
Феликс Абт
Статья, опубликованная Стэнфордским университетом за многие годы до введения нынешних удушающих санкций в отношении Северной Кореи, которые фактически представляют собой экономическое эмбарго и сами являются серьезным нарушением прав человека, продемонстрировала, что тогдашние, более «мягкие» экономические санкции ухудшили прежде всего благосостояние населения сельских районов Северной Кореи.
Феликс Абт — автор книги «Капиталист в Северной Корее: Мои семь лет в королевстве-отшельнике» и «Северная Корея за вуалью», бывший инвестор нескольких законных северокорейских компаний, которые в настоящее время подталкиваются к банкротству «санкциями ООН».
Перевод с английского с небольшими сокращениями.
https://prometej.info/blog/golos-kndr/sankcii-i-stradaniya-naseleniya-prodolzhenie-korejskoj-vojny-drugimi-sredstvami/ – цинк
С Абтом трудно не согласиться. КНДР пытаются наказать за то, что она не подчиняется международному диктату и предпринимает необходимые меры для самозащиты от американской агрессии. За это и оказывается экономическое давление, направленное на ухудшение жизни ее населения.
Но как уже показал недавний опыт, КНДР даже несмотря на подобное давление, не отказалась от создания полноценных МБР и ядерных боеголовок, то есть северо-корейский народ пытаются наказать за то, что уже сделано. А потом в ООН еще лицемерно рассуждают про права человека в КНДР или где-либо еще.
Источник: colonelcassad.livejournal.com