Продолжение корейской войны другими средствами

Американский инвестор работавший до санкций в Северной Корее Феликс Абт о влиянии санкций против КНДР на местное производство и население.Это — заголовок репортажа CNN про солдата, который перебежал в Южную Корею в ноябре 2017 года, через 8 месяцев после того, как Южная Корея увеличила в 4 раза награду для перебежчиков из КНДР — до 860 000 долларов. Перебегая ДМЗ, он был подстрелен своими бывшими товарищами, попал в госпиталь, и там врачи якобы нашли у него большое количество червей-паразитов, что вызвало такие вот заголовки в мировых СМИ. 4 года назад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), имеющая представителя в СК более 10 лет, выпустила отчет, где заявила: «Неустойчивое положение с валютными резервами вкупе с международными ограничениями в торговле не допускают адекватного коммерческого импорта необходимого для сельского хозяйства — таких товаров, как пестициды и удобрения…».Хотя это обычно изображают как что-то типичное только для Северной Кореи, на самом деле до 200 миллионов крестьян в мире используют для удобрения человеческие фекалии — в том числе и в Южной Корее. Поскольку я знаю, что это может привести к передаче паразитных червей, я начал производить лекарство Mebendazole для лечения детей и взрослых, когда я руководил PyongSu — первой в Северной Корее совместной фармакологической компанией.Как я рассказал в своей книге «Капиталист в Северной Корее — мои семь лет в королевстве-отшельнике», хотя мы были их конкурентами, мы также делились своим опытом с другими фармакологическими компаниями в этой стране, чтобы помочь более эффективно бороться с болезнью. В Северной Корее тогда было свыше 20 больших и малых фармакологических компаний, подчиняющихся министерству здравоохранения. И мы были первой компанией, получившей признание WHO как полностью соответствующей «хорошим правилам производства» (GMP), так что совет министров КНДР объявил нашу компанию одной из 5 лучших совместных компаний и образцом для всей фармакологической отрасли. Вскоре после этого я подписал 2 первых контракта с WHO по производству Mebendazole для больниц по всей стране, и рассчитывал на регулярные заказы.Всемирная Организация Здравоохранения пыталась помочь, обучая врачей и чиновников здравоохранения, и давая им правильные средства. Главным финансовым источником ВОЗ тогда была Южная Корея — ее министерство по делам объединения.Рост геополитической напряженности и все больше санкций, используемых как оружие, включая серьезные преграды для иностранного бизнеса и НГО работать в стране (финансовые санкции, делающие перевод денег в страну и из страны невозможными) привели к усталости тех, кто финансирует помощь — они не только не увеличивают бюджеты, чтобы покупать необходимое количество лекарств, чтобы минимизировать серьезные болезни, от паразитных червей до респираторных заболеваний и туберкулеза и малярии — но сокращают бюджеты!Те производители лекарств и пищевых продуктов в КНДР, которые зависят от импорта необходимого — таких вещей, как лабораторное оборудование и вещества для обнаружения и устранения загрязнений продукции — не могли поддерживать свои «хорошие правила производства» (GMP), когда этот импорт тоже был запрещен санкциями. Потом санкции запретили еще больше предметов импорта.Но даже то, что не было запрещено в середине 2000-х — аварийные источники электроэнергии (генераторы) или системы многоступенчатой очистки воды, которые не производились в самой КНДР, и которые нам необходимо было импортировать, чтобы поддерживать на нашей фабрике соблюдение «хорошие правила производства» (GMP), как их определяет ВОЗ, нельзя было купить напрямую от иностранным производителей.Многие отрасли, такие, как фармакологическая и производство одежды, серьезно зависят от импорта. Фармакологическая промышленность Северной Кореи перерабатывает импортные вещества, текстильная — ткани и другие материалы и полуфабрикаты, которые тоже в значительной степени импортные. Промышленность и сельское хозяйство Северной Кореи также используют и импортные станки и другое оборудование, которые нуждаются в запчастях.Короче, число рабочих и их семей во всех отраслях промышленности СК, которые пострадали от санкций, может исчисляться миллионами.Торговля Китая с Северной Кореей под санкциями ООН и СШАИ поскольку страна не сможет покупать продовольствие заграницей без валюты, еще больше людей будет страдать, возможно, многие умрут. В самом деле, 80% территории Северной Кореи — горы, и нехватка продовольствия часто вызывается наводнениями или недостатком осадков, как в посевную (апрель-июнь) 2017 года, что вызвало нехватку воды для полива и помешало севу. В таком случае Северная Корея обычно покупала продовольствие за границей, и платила валютой, заработанной экспортом.И если бы этого было недостаточно, запрет Совбеза ООН на импорт большого количества горючего нанес еще один жестокий удар народу КНДР. Позвольте привести пример из прошлого.История может повторитьсяВ отчете Nautilus Institute for Security & Sustainable Development пишет: «Немедленным результатом запрета на поставку нефти и нефтепродуктов будет ухудшение жизни людей — им придется идти пешком или никуда не ходить, толкать автобусы, а не ехать в них. Будет меньше света в домах, потому, что будет меньше керосина, и меньше электроэнергии.Хотя сторонники санкций утверждают, что они «нацелены только на элиту», чтобы вынудить ее согласиться на требования тех, кто налагает санкции,Кроме того, Северная Корея не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку она действовал в соответствии со статьей 10 этого договора, как я объяснил в своей книге «Северная Корея за вуалью». США обвиняют Северную Корею в нарушении резолюций ООН, а затем настоятельно призывают этот же самый Совет Безопасности ООН наказать Северную Корею, наложив на нее еще больше санкций. Но по указанным выше причинам совершенно очевидно, что санкции против Северной Кореи фактически являются незаконными.Феликс Абт https://prometej.info/blog/golos-kndr/sankcii-i-stradaniya-naseleniya-prodolzhenie-korejskoj-vojny-drugimi-sredstvami/ – цинкС Абтом трудно не согласиться. КНДР пытаются наказать за то, что она не подчиняется международному диктату и предпринимает необходимые меры для самозащиты от американской агрессии. За это и оказывается экономическое давление, направленное на ухудшение жизни ее населения.Но как уже показал недавний опыт, КНДР даже несмотря на подобное давление, не отказалась от создания полноценных МБР и ядерных боеголовок, то есть северо-корейский народ пытаются наказать за то, что уже сделано. А потом в ООН еще лицемерно рассуждают про права человека в КНДР или где-либо еще.

