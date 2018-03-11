Поддельные куриные яйца: как и зачем это делают

Поддельные брендовые вещи из Китая уже давно никого не удивляют. А что вы скажете о продуктах, которые теперь без особого труда делают искусные китайские мастера? В первую очередь, речь идет об искусственных яйцах. Посмотрите, как идет процесс их создания.Желток изготавливают из специальной химической смеси, которую окрашивают пигментом и опускают в форму, чтобы сделать ее шарообразной.Затем уже немного загустевшую смесь опускают в углекислый калий. Он создает искусственную защитную пленку — теперь желток растекаться не будет.В новой формочке подготовленный желток ждет искусственно созданный белок. Теперь нужно защитить все это художество скорлупой.Заготовка опускается в раствор парафина, карбоната калия и гипсового порошка. Не очень натурально? Зато надежно!Всю красоту осталось немного подсушить. Теперь дело за малым: отправить на рынок и впарить доверчивому покупателю.Думаете, что без труда отличите подделку? Ерунда! Ни вкусом, ни запахом такое яйцо от натурального отличаться не будет. Просто и пользы никакой не принесет — ни витаминов, ни минералов в такой поделке нет.

Источник: nashaplaneta.su