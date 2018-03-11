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Поддельные куриные яйца: как и зачем это делают

15:05. 11 марта 2018 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:



Поддельные брендовые вещи из Китая уже давно никого не удивляют. А что вы скажете о продуктах, которые теперь без особого труда делают искусные китайские мастера? В первую очередь, речь идет об искусственных яйцах. Посмотрите, как идет процесс их создания.

Желток изготавливают из специальной химической смеси, которую окрашивают пигментом и опускают в форму, чтобы сделать ее шарообразной.



Затем уже немного загустевшую смесь опускают в углекислый калий. Он создает искусственную защитную пленку — теперь желток растекаться не будет.



В новой формочке подготовленный желток ждет искусственно созданный белок. Теперь нужно защитить все это художество скорлупой.



Заготовка опускается в раствор парафина, карбоната калия и гипсового порошка. Не очень натурально? Зато надежно!



Всю красоту осталось немного подсушить. Теперь дело за малым: отправить на рынок и впарить доверчивому покупателю.



Думаете, что без труда отличите подделку? Ерунда! Ни вкусом, ни запахом такое яйцо от натурального отличаться не будет. Просто и пользы никакой не принесет — ни витаминов, ни минералов в такой поделке нет.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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Один комментарий»

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    VaSya 11 марта 2018 в 15:28 Ссылка Пометить
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    Если ни цветом, ни вкусом не отличается от натурального, то нужно добавить поливитаминов с микроэлементами и получится более полезный продукт чем натуральные яйца. Это же полная защита от сальмонеллеза, можно яйца сырыми пить, как в детстве.
    Добавить йод, для борьбы с йододефицитом. Можно применить как одну из лекарственных форм. Вот как уже фантазия у меня разыгралась…
    Жаль что это фейковая новость.

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