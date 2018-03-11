Почему я буду голосовать за Владимира Путина?Почему надо принять участие в голосовании?Отвечу на эти вопросы.Большинство москвичей знают Владимира Путина по телевизору. Я уже двадцать лет знаю его лично. Что могу сказать о своих впечатлениях?Обычно с годами человек у власти становится все менее восприимчивым к сигналам извне, притупляются адекватность и острота реакции.Помню своих бывших коллег по Совету Федерации, которые руководили регионами по двадцать лет. Значительная часть из них бронзовела так, что хоть завтра на пьедестал.С Путиным все наоборот. Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно.По поводу критики Путина.Либералы, которые критикуют за отсутствие радикальных реформ, как правило, дальше общих слов не идут. А по конкретике их предложения чаще всего очень спорны и, более того, сомнительны. Путин всего этого наслушался и насмотрелся, и знает им цену. Он знает, во что превращается любое, даже самое благое начинание, когда проходит несколько инстанций. Поэтому ко всяким экспериментам относится крайне осторожно.Путин пришел к власти во времена разгула популистской политики государства. Когда обязательств было в разы больше, чем возможностей. К чему это приводит, он тоже знает, поэтому даёт обещания только убедившись, что они выполнимы.Вспомним, что мы обсуждали, когда он пришел к власти. Война на Кавказе. Взрывы домов в Москве. Невыплата нищенских пенсий и зарплат. Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и движется вперед.Тогда мы стыдились армии, сегодня — гордимся ею.Каждый пытается тащить в свою сторону. Кто вправо, кто влево. Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России.Призывают дружить с Западом. Путин — первый, кто предлагает дружить. Но с нами не дружить хотят. О нас хотят вытирать ноги. Нас записывают в угрозы, не потому, что мы Крым вернули, а потому, что мы сильные. Китай Крым не забирал, но оказался в этом же списке.Желание перемен свойственно человеку. Но при этом мы надеемся, что перемены будут продуманными и позитивными. И мало кто хочет, чтобы перемены были радикальными или революционными. А именно радикальные перемены предлагает оппозиция. Но мы помним, что все революции в России кончались плохо, в т.ч. и для самих революционеров. Не говоря уже о простых людях.Одни хотят сделать нас американцами, другие — китайцами.Я хочу, чтобы мы оставались самими собой, не превращаясь в чей-то придаток. Поэтому голосую за Путина.Вероятность избрания Путина — очень высока.По закону явка может быть любой. Выборы в любом случае состоятся.Тогда какой смысл идти голосовать?Протестные силы продвигают давно известный принцип: чем хуже для Родины, тем лучше для оппозиции.Низкую явку на выборах можно трактовать, как угодно, но есть люди, которые трактуют ее, как забастовку избирателей. Кто не идет на выборы, тот бастует.Допустим, вы не идете, потому что уверены в результате, потому что вас все устраивает, или просто у вас другие дела . Но вас автоматом запишут в забастовщики. И добавят, что вы сомневаетесь в российском статусе Крыма.Оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру. Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку, как показатель доверия Путину. Всех, кто не придёт на выборы, попытаются представить как проголосовавших «против».Без меня, меня женили.Вы согласны с этим? Лично я — нет. Если мы доверяем Путину, если считаем его своим президентом, давайте придем и поддержим его.Да и просто, без высоких слов. Право выбирать Президента мы получили относительно недавно, впервые за многовековую историю России, и отказываться от него просто нелепо.Поэтому я пойду на выборы и буду голосовать за Путина.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com