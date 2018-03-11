Пересмотр итогов Войны: ФРГ не признаёт права СССР на вывоз ценностей из нацистской Германии

Вывоз культурных ценностей из Германии в СССР был осуществлен в нарушение международного права, заявило правительство ФРГ 7 марта в ответ на парламентский запрос депутатов бундестага, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Парламентский запрос направили депутаты оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 12 февраля.

В частности, в запросе говорилось: «Какие конкретные меры по возврату предметов искусства и культурных ценностей, утерянных в Российской Федерации и государствах-наследниках Советского Союза, были предприняты правительством ФРГ с 2006 года?»

Ответ правительства ФРГ был составлен при участии представителя правительства по культуре и СМИ в ранге заместителя министра и подчиняющегося непосредственно канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

«Вопрос о возврате вывезенных из-за войны культурных ценностей регулярно является предметом немецко-русских правительственных консультаций, которые, конечно же, приостановлены с 2014 года после аннексии Крыма», — сказано в документе.

Полномочный представитель правительства ФРГ по культуре и СМИ сообщил, что он неоднократно поднимал тему вывезенных культурных ценностей на высшем государственном уровне и указывал российской стороне на то, что Федеративная Республика Германия также и в будущем оставляет за собой право требовать возврата вывезенных из Германии культурных ценностей.

«Со ссылкой на международное право правительство ФРГ принципиально требует возврата всех перемещенных ценностей, которые в нарушение международного права были вывезены в конце Второй мировой войны в СССР и сегодня находятся на территории Российской Федерации», — сказано в документе.

Указаны в документе и «препятствия» к достижению поставленной цели. Переговоры, по мнению германского правительства, затруднены, кроме «аннексии Крыма», российским законом «О трофейном искусстве» от 1998 года, который объявляет перемещенные в результате войны культурные ценности государственной собственностью РФ. Закон этот, как считает представитель немецкого правительства, также противоречит международному праву.

Напомним, что законом «О трофейном искусстве» представитель правительства ФРГ называет Федеральный закон от 15 апреля 1998 года Номер 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в СССР во время Второй мировой войны и находящихся на территории РФ».

Согласно этому закону, все перемещенные ценности, ввезенные в СССР в осуществление его права на компенсаторную реституцию (т. е. материальную ответственность государства-агрессора) и находящиеся на территории РФ являются собственностью РФ и находятся в федеральной собственности. В законе также описаны культурные ценности и предметы искусства, которые могут быть возвращены в Германию.

Отметим, что нацистская Германия 9 мая 1945 года подписала акт о безоговорочной капитуляции.

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Подчеркнем, что данные утверждения отражают официальную позицию правительства ФРГ. А так как право победителя на компенсаторную реституцию не может противоречить международному праву, то позиция правительства ФРГ заключается в том, что СССР и Российская Федерация больше не рассматриваются в роли победителя во Второй мировой войне. Это — пересмотр результатов войны и итогов безоговорочной капитуляции на правительственном уровне.