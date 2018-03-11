Паразиты в человеке – страшная правда. Часть 1

06 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Паразиты в человеке – страшная правда”.



Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)



Часть 2 https://youtu.be/7dN-_X2ZgVc



Черви – одни из самых успешных и изощрённых организмов на Земле. Они могут изменить ДНК носителя, “перепрошить” мозг, изменить качества личности человека, сделать человека недоверчивым, агрессивным, более общительным или превратить носителя человека в живой труп. Черви контролируют сознание людей, являющимися их носителями. Посредством вырабатываемых ими токсинов они убивают человека.

В передаче поговорим о живущих в теле человека червях и прочих существах, как то насекомые и т.п.



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Источник: www.youtube.com