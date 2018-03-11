Новости Украины и Новороссии 11 марта 2018

Аспиранты НАTO и съезд лизунов

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Миссия невыполнима: как Украине стать членом НАТО

Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему, несмотря на все заверения Киева, вступление Украины в НАТО — не более чем фантазия. Похоже, Украине удалось одержать очередную победу, практическое значение которой сводится к нулю, однако будет странно, если Киев не заявит или уже не заявил о грандиозном прорыве в отношениях с Западом и стремительном продвижении по пути евроатлантической интеграции, пишет Life. Официально одобрен курс Украины на вступление в НАТО, о чём говорится в заявлении, размещённом на сайте самой организации. Сказать, что Украина всё так же далека от вступления в Североатлантический альянс, несмотря на то что приоритетность этой задачи закреплена на законодательном уровне, — значит не сказать ничего. Скорее, последние 4 года сделали натовские перспективы страны настолько призрачными, что никакого украинского членства в оборонном союзе в обозримой перспективе просто не просматривается. Дело даже не в том, что страна находится в состоянии территориального конфликта. Распространённый аргумент о том, что в НАТО не принимают страны с такими проблемами, является ложным. Нигде в уставе организации подобные ограничения не прописаны. Более того, некоторые члены союза — такие как Греция, Турция, Хорватия — имеют территориальные претензии друг к другу и к соседям, что отнюдь не помешало альянсу гостеприимно распахнуть перед ними двери. Коррупция и бардак тоже не являются непреодолимыми препятствиями. Есть прецеденты, когда с этим у вступивших стран было тоже далеко не всё в порядке, но политическая целесообразность решения о принятии новых челнов легко перевесила сомнения в несоответствии новичков стандартам демократии. Так что даже в самом разобранном виде Украина в принципе могла бы попасть туда, куда её руководство так страстно мечтает её пристроить. Немного истории: в 2008 году Киев подал заявку в организацию, которая была целиком одобрена и поддержана США, о предоставлении плана действий по подготовке к членству, который является основным механизмом на пути ко вступлению в НАТО. В апреле на саммите в Бухаресте Украине и Грузии пообещали, что их просьбы будут рассмотрены в декабре. Но в установленный срок случилась непоправимая и малообъяснимая катастрофа — Франция и Германия заблокировали обсуждение этого вопроса, и только в 2017 году он вновь был поднят Петром Порошенко во время его посещения Грузии. Лидер Украины объявил в Тбилиси, что будет вести переговоры, но даже не с руководством НАТО, а почему-то с грузинским руководством об искомом плане. О причинах странного поведения Франции и Германия стало известно из депеши, опубликованной на сайте WikiLeaks под названием «Германия против ПДЧ и дополнительных войск для Афганистана», в которой некий секретный источник информирует Вашингтон о том, что именно немцы убедили других участников альянса не рассматривать поданные заявки, опасаясь негативной реакции со стороны России. С тех пор ситуация для Украины изменилась в худшую сторону — и изменилась кардинально. Устав не обязывает НАТО непременно использовать военную силу для защиты своих членов, но всё же прямо указывает на необходимость «восстанавливать и поддерживать безопасность» в регионе, на который распространяется юрисдикция альянса, теми методами, которые будут сочтены сообразными обстоятельствам. Не исключая при этом и инструменты военного характера. Украина, принявшая так называемый закон о деоккупации Донбасса, без малейших сомнений назвала Россию страной-агрессором, захватившим и удерживающим под собственным контролем часть её территории. Законодательный акт, поданный украинским руководством как гениальный ход по противодействию российской агрессии, на самом деле похоронил и без того малоосновательные мечты. Киев этим законом перекрыл себе все дороги, ведущие к желанному членству, поскольку альянс не намерен вступать с нашей страной в прямое столкновение в ходе какого-либо конфликта. В косвенное — на той же Украине или в Грузии — сколько угодно, но в прямое — ни при каких обстоятельствах, поскольку концепция ядерного сдерживания исключает прямой силовой контакт между странами, обладающими ядерным оружием. Да и оценка Западом войны в Донбассе как конфликта, в котором так или иначе задействована Москва, недалеко ушла от концепции, положенной в основание украинского закона. Только если Россия окажется исключена из списка участников донбасских событий, перед Украиной могут забрезжить — чисто теоретически — перспективы обретения в каком-нибудь отдалённом будущем желанного членства. А это условие сейчас кажется принципиально невыполнимым. Есть и другие, менее существенные, но также весьма устойчивые преграды. Для решения о вступлении нужно согласие всех без исключения членов альянса, а у Украины в последнее время обнаружились весьма серьёзные проблемы с Венгрией, Польшей и Румынией из-за закона об образовании. Соседи сочли, что Киев ввёл дискриминационные ограничения на полноценное изучение этническими меньшинствами родного языка. В связи с этим Венгрия объявила, что будет тормозить продвижение страны, принимающей такие законы, в Европу на всех возможных направлениях, и выполнила своё обещание, заблокировав проведение саммита Украина — НАТО. В аналогичной ситуации находятся и другие «страны-аспиранты» — такова их натовская классификация. Это Грузия и Молдова, также считающие себя жертвами российской военной агрессии. Москва неоднократно заявляла, что будет всячески противиться расширению НАТО на Восток. Надо полагать, что если в 2008 году из-за боязни, что Россия отреагирует негативно, было провалено решение о предоставлении заявителям ПДЧ, то сейчас, после послания Владимира Путина, подобные опасения должны были лишь возрасти. Поэтому, если в запланированном графике действий натовской бюрократии значилось «одобрить курс Украины на вступление в НАТО», это было сделано. Шаг чисто технический, не предполагающий никаких организационных последствий. Ну вот просто похвалили, дружески потрепали по плечу, выдали памятную медаль, умело скрученную из фольги. Но Киев, конечно же, сделает вид, что ему как знак признания его великих достижений даровали настоящий орден. Ему не в первый раз выдавать дешёвые побрякушки, коими его иногда балуют западные кураторы, за полноценные награды. Читайте также: Украина «явно ошиблась страной», — немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место украинского посла (ВИДЕО) Андрей Бабицкий

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Покушение на Порошенко — опрос Мединского

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Мы заберём Новороссию, Украина развалится, — Жириновский (ВИДЕО)

Глава ЛДПР и кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Жириновский в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle заявил, что развал Украины неизбежен. «Украина развалится. Поляки заберут западные земли сегодняшней Украины. Венгры заберут Закарпатье, румыны — Буковину и Бессарабию, мы заберем всю „Новороссию“», — сказал Жириновский. На вопрос журналиста о том, что можно предпринять для улучшения отношений между Украиной и Россией, Владимир Вольфович ответил, что таких мер нет. «Режим сформирован антироссийский. И это главное, это основа. Во всем виновата только Украина, ее антироссийские силы, прозападные и антиконституционные силы. Поэтому здесь сами украинцы рухнут, и нам придется снова восстанавливать и Донбасс, и Луганск, и другие территории», — сказал он. Читайте также: «Русские идут — все остальные прячутся!» — казаки разогнали украинских националистов в Сиднее (ФОТО, ВИДЕО)

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Арест главного переговорщика Рубана — что это было? (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», 8 марта при пересечении одного из пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе был задержан переговорщик Владимир Рубан. Уже на следующий день стало известно, что ему вменяется в вину организация покушения на Петра Порошенко и ряда других политиков. Чем больше времени проходит с момента задержания, тем яснее становится, что целью этой операции является дестабилизация международной ситуации на границах России накануне президентских выборов. Роль самого Рубана в этой истории не до конца ясна. Но уже сейчас понятна и вырисовывается серьёзная и напряжённая игра спецслужб не столько Украины, сколько США — ведь нам известно, что сыгравших первую скрипку в этом деле ССО Украины создали и курируют Штаты. Читайте также: В МВД Украины раскрыли подробности операции против Рубана

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Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО

Спецпредставитель Госудепартамента США по делам Украины Курт Волкер уверен, что Украина должна была получить План действий по членству в НАТО еще на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году, но и сейчас не готова стать членом Альянса.

Об этом сообщает УНИАН.

“Вы не должны забывать контекст, в котором было сделано это решение. США выступали за предоставление Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это – инструмент, путь помощи стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже”, – пояснил американский дипломат.

Он указал, что ни в то время, ни сейчас ни Грузия, ни Украина не готовы к членству в Альянсе.

“Им нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент”, – подчеркнул Волкер.

Посол напомнил, что в 2008 году были союзники, которые не хотели давать ПДЧ, потому что они думали, что это “создаст автоматизм в направлении к НАТО”.

“Они не хотели иметь автоматизм относительно членства из-за России. Также было сказано другими союзниками – они могут быть членами, но сейчас они не готовы. Поэтому декларация Бухареста говорит, что они будут членами. Но это положило идею относительно членства на стол без детализации и без инструментов, которые для этого были созданы”, – отметил он.

При этом Волкер подчеркнул, что с тех пор Украина и Грузия имеют годовые национальные программы, которые предусматривают такого же рода работу, которую нужно сделать и в рамках ПДЧ.

источник

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Украинцы высмеяли Порошенко за обещание запустить 4G (+ФОТО)

Украинские интернет-пользователи скептически восприняли обещание Петра Порошенко запустить высокоскоростную 4G-сеть. Порошенко на своей странице в соцсети сообщил о том, что в 2018 году в большинстве областных центров появится 4G. В Киеве современная сеть, по словам Порошенко, должна заработать «уже через несколько месяцев». Но украинцы не только не обрадовались, а ещё и высмеяли живущего в отрыве от реальности Петра Алексеевича. «Это победа! Осталась мелочь — сделать в Киеве стабильный 3G», «Пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет», «4G?))))))))) В Грузии Саакашвили сделал 4G в 2011 году!», «А когда в Киеве будет хотя бы 2G?» — это немногие из комментариев.





Порошенко не впервые попадает под огонь насмешек — его оговорки уже стали притчей во языцех: «украинская оккупация Донбасса», «никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», «циничные бандеры», «автофекалия». Читайте также: Появились новые снимки новейшего истребителя Т-50 «ПАК ФА» в Сирии (ФОТО)

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ДНР перейдет на +7

На фоне хорошо известных проблем со связью в ДНР, министр связи республики анонсировал переход ДНР с украинского +38 на российский +7.

В ближайшее время всех абонентов республиканского мобильного оператора «Феникс» переведут с украинского кода доступа +38 на российский +7. Об этом вчера, 9 марта, в программе «Патриотическая позиция» на телеканале «Новороссия ТВ» рассказал Министр связи Донецкой Народной Республики Виктор Яценко. «Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода +7. Это большой важный процесс для Донецкой Народной Республики в плане интеграции с Российской Федерацией. Мы стоим перед вопросом, что нужно формировать коммутацию не на +38, а переписать всё необходимое оборудование, потому что завтра будет стоять задача выдать людям +7», — сообщил Виктор Яценко.

Также он отметил, что сейчас планируется закрытый бета-тест 4G связи и карточек с кодом +7. «Мы отберём 500 человек, выдадим им сим-карты, чтобы эти люди полностью почувствовали сервис, который мы можем обеспечить. Участники бета-теста будут отобраны из подписчиков официального канала Минсвязи в Телеграмме», — добавил Министр связи ДНР.



С одной стороны, можно сказать, что-то в духе “не прошло и 4х лет”. С другой стороны, “лучше поздно, чем никогда”.

Ниже, достаточно развернутое интервью министра Ященко, гд он рассказывает о проблемах связи в республике и перспективах развития.



На прошлой неделе прошел раунд переговоров в Минске и поднимался вопрос восстановления работы «Vodafone» на территории ДНР и ЛНР. Есть ли какие-либо актуальные договоренности и возможность восстановления работы данного оператора?

Это была первая встреча на уровне экспертного диалога. Был представитель замгендиректора компании ПАО «Vodafone-Украина» Олег Проживальский. ДНР представлял мой первый заместитель Никита Бородин. Мы смогли руководителю предприятия предъявить перечень тех вопросов, которые у нас накопились.

В результате мы получили понимание со стороны «Vodafone» по поводу ряда вопросов. Например, в прошлом году украинская компания отключила возможность дозвона на экстренные службы, которые работают в ДНР и ЛНР. И «Vodafone» обещал все эти процессы устранить и пойти на встречу. Также был поднят вопрос по поводу восстановления магистральной линии, которая бы соединяла ДНР с коммутационным оборудованием, необходимым для запуска сети.

С нашей стороны был вопрос, почему «Vodafone» не восстанавливает другие 5 переходов. И, не смотря на давление представителей со стороны СБУ, компания признала, что на других участках либо заминировано, либо ВСУ не оформляет допуски. Но порывы признают, они находятся на территории подконтрольной ВСУ и восстанавливать «Vodafone» их не может либо не хочет.

Таким образом, мы остаемся на последнем транзитном переходе — это арендованный кабель, который принадлежит компании «Евротранстелеком». Мы задали вопрос, почему компания упирается именно в этот кабель. И пришли к тому, что необходимо выработать тот диалог, при котором бы «Vodafone» восстановил все свои линии.

Мы хотим вернуться к статусу работы оператора на нашей территории к тому уровню, который был до 2014 года. До этого года здесь был некий макрорегион. И ядро сети на весь Донбасс было в Донецке, к нему подключались Мариуполь и Луганск. И основная коммутационная составляющая была здесь, которая позволяла бы нам, в случае обрывов магистральных линий, работать автономно. Также была бы возможность дозваниваться нашим гражданам на экстренные службы. Возможно при порыве звонки не проходили бы на Украину, но коммутация звонков между абонентами Республики, а также звонки на экстренные службы совершались бы.

Если мы заговорили о том, что они европейская сторона, то пусть соответствуют определенным требованиям. И эти требования прописаны в Международном союзе электросвязи. В соответствии этим требованиям мы считаем, что компания «Vodafone» должна возобновить во всех пунктах наличие техподдержки, соответственно и равные условия по тарифам. Мы требуем исключить все эти дискредитирующие моменты. Чтобы сервис здесь был цивилизованный, доступный и эффективный. Со своей стороны, мы готовы сделать все, чтобы оператор работал. Более того, Министерство связи проработало механизм, при котором можно обеспечить резервные каналы связи через РФ.

И после определённых согласований, возможно на следующей встрече в Минске, Никита Бородин поедет уже с конкретными предложениями, с нашим видением дорожной карты по восстановлению в полном объеме оператора «Vodafone».



Почему в ДНР связи нет, а в ЛНР есть? Вы сказали, что спецслужбы не допускают специалистов «Vodafone» к территориям у линии разграничения. А как удалось в ЛНР этот вопрос решить?

В ЛНР был восстановлен их кабель, который был поврежден еще в 2014 году. Это одна из составляющих веток «Атраком», которая осуществляла коммутацию от Харькова до коммутационного узла непосредственно в Луганске. И одно лишь соединение не предполагает связанность определенного коммутационного оборудования (DWDM). То есть через него не прописаны лямбды. Это пучки света в оптоволокне, которые бы соединили Луганск и Донецк. Это также было одним из наших требований. Необходим был приезд квалифицированной технической поддержки, которая могла бы провести определенные работы в области маршрутизации, прописания определенных конфигураций. Возможно мы могли бы «запитаться» от Луганска. Это было одной из наших первых просьб. На что официальный представитель «Vodafone» Рубан заявила, что они отказываются принимать любые наши официальные предложения в их адрес.

Но на сегодняшний день с представителями компании «Vodafone» уже есть прямой диалог. Соответственно вопрос отсутствия связи в Донецке в случае восстановления в Луганске — это вопрос политический. Это метод давления со стороны Украины. Имея восстановленный кабель в Луганске, приезд одного человека в Донецк мог бы решить эту проблему. Но компания «Vodafone» не предоставила специалиста.



То есть порыв был на территории ЛНР?

Порыв был на территории ЛНР, на территории участка, который был действительно опасен для восстановления даже при поддержке ОБСЕ. Участок полностью был обстрелян несколько раз.



Как Вы думаете, власти Украины давят на «Vodafone»?

Уверен, что давят.



Вы можете назвать размер прибыли, которую теряет «Vodafone» на нашей территории? Мы посчитали порядка $80 млн в год.

Может быть.



То есть, с точки зрения коммерческой выгоды, для «Vodafone» абсолютно абсурдно отказываться от территорий ДНР и ЛНР?

Имея определенную информацию из стен «Vodafone» по своим управленческим отчетам — 25% от прибыли всей компании давали именно абоненты, проживающие в ДНР и ЛНР.



Значит это политические решение? Лишить население связи и вызвать определенное социальное напряжение.

Конечно. Понятно, что у нас не всё получается. Но с учетом экономической блокады, трудного финансового положения, в декабре мы запустили 3G, соответственно в январе начали подключать базовые станции «Лайфа», которые ранее не могли подключить. Украина понимала, что у нас достаточно быстрая динамика. Мы смогли реализовывать сложные технические телекоммуникационные проекты и следующим этапом был 4G.

Реализовав проекты в полном объеме по 3G по 4G, мы принципиально вырвались бы в технологическом направлении от оставшейся Украины. Потому что мы способны реализовывать механизмы, несмотря на то, что находимся в экономической блокаде. Несмотря на то, что все официальные поставщики отказываются с нами взаимодействовать. Мы смогли выработать ту компетенцию, найти те недостающие пазлы в нашей экономической составляющий, которые позволили нам развиваться. И остановить это или притормозить может только тотальный аврал, блокаут в области связи. Соответственно вместо того, чтобы заниматься определенным развитием, у нас стала задача произвести SIM-карты. Постоянно была загрузка оборудования, вывод определённых агрегатов, некоторым из которых по 15 лет. В результате чего нам пришлось отодвинуть проект по 3G на несколько недель. Ежедневно мы вводим в эксплуатацию по 6 базовых станций.

Но есть еще задачи. Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ. И мы сейчас стоим перед вопросом — нам нужно формировать коммутацию не на «+38», а переписать всё необходимое оборудование, чтобы у абонентов «Феникс» было «+7».

Также мы запустили первые базовые станции LTE. На данный момент их 5. Кроме того, введем в эксплуатацию еще 5 базовых станций и запустим закрытый бета-тест с участием 500 человек. Им будут выданы SIM-карты.



По какому принципу Вы будете отбирать эту тестовую группу?

Необходимо подписаться на официальный канал Telegram Министерства связи ДНР.



Нам известно, что бывшее оборудование «Лайфа» и «Киевстар» имеют разных производителей, разное ПО и прошивку. Так всё писалось специалистами Минсвязи и «Феникс»?

ПО на части оборудования осталось. На сегодняшний день мы обеспечили коммутацию оборудования «Ericsson» и «Huawei». Это очень сложный технологический путь. Все вендоры в телекоме в определенной степени делают реализацию общепринятых стандартов, но со своей «проприетарной изюминкой». Когда, казалось бы, какой-то abis-интерфейс общий для всех, но он не стыкуется друг с другом. Когда а-интерфейс между коммутационным оборудованием и другим коммутатором должен работать — он не работает. Потому что «Ericsson» постоянно внедрял какие-то собственные технологии. «Huawei» шел другим путем. Несмотря на некие общие стандарты в 2G технологии — это большая проблема. И приходилось делать некие софтверные прокладки, которые могли бы мультиплексировать вот эти передачи данных из одного формата в другой формат.

Одной из наиболее трудных проблем является то, что у нас 2 сети: одна на «Ericsson», вторая соответственно на «Huawei». Когда абонент попадает в одну из сетей и в его округе базовые станции уже перегружены, он не может перейти на менее загруженную базовую станцию к другой сети. Потому что так называемые соседние базовые станции нельзя прописать, они будут некорректно работать.

Например, в Макеевке улучшилась связь за счёт того, что мы сняли оттуда весь «Киевстар». Сейчас работаем над «уплотнением» Лайфа, так, в области 2G интернета и в области дозвона проблем уже намного меньше.

Предположительно, какой-то конгломерат мы будем строить на одном вендоре, другой — на втором.



Мы можем уже говорить о том, что Вы будете отходить от «Киевстара»?

В некоторой степени. В таких городах как Донецк, Макеевка. Горловка. Дело в том, что оборудование «Киевстар», которое у нас было, – очень старое. У «Лайфа» новее. И по емкости голосовых каналов на каждой базовой станции оборудование «Лайфа» превосходит в 4 раза.



Сколько ДНР вкладывала своих ресурсов на обеспечение работы «Vodafone» до момента прекращения работы здесь?

По данным «РЭК», порядка 300 млн р. долга за электроэнергию у них накопилось за весь период. Вторая статья — это налоги за недвижимость. Также есть статья — помощь Министерства связи. То есть нами было выделено порядка 700 000 р. на ремонт на магистральных линиях. Объективно говоря, это дыра в бюджете. Эти деньги (300 млн р.) пошли бы на развитие нашей отрасли. Это платежи в бюджет, зарплаты сотрудникам.



В ходе минских переговоров был поднят вопрос по этому поводу?

«Vodafone» считает крайне перспективным рассмотрение вопроса оплаты.

Это их официальная позиция, они готовы платить.



Если в ДНР не будет восстановлена работа украинского оператора, можно ли будет использовать оборудование «Vodafone», которое находится на нашей территории?

Нет. Оно очень старое. У нас в планах ввести в эксплуатацию еще 200 базовых станций «Лайф». Запустить 159 наших базовых станций 3G. Это в полном объеме покроет потребности Республики. У нас есть понимание, как строить сеть четвертого поколения, как ее интегрировать с нашей текущей сетью. Зачем тянутся за каким-то старьем, к некоторому оборудованию «МТС», когда можно строить уже сеть 4 поколения на новом оборудовании. Во всяком случае оно намного новее, чем оборудование, которое есть у «Vodafone».



И Вы это оборудование покупаете?

Мы это оборудование уже покупаем.



То есть «Лайф» не скажет, что они на своем оборудовании в ДНР сделали сеть?

Может так случится, что через 2 года мы запакуем их старое оборудование и отдадим.



http://dnr-live.ru/chto-budet-… - цинк

Борис Рожин

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Ярош заговорил о захвате Кубани и Воронежа

Бывший глава экстремистской националистической организации «Правый сектор*», основатель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что у Украины якобы есть потенциал для захвата ряда территории России, включая Кубань, Воронеж и Ростовскую область.

По словам Яроша, для начала Украине необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», вернуться в границы, существовавшие до 2014-го года, передает РИА «Новости».

После этого, по словам Яроша, можно будет подумать о захвате территорий России.

«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж», – заявил Ярош в эфире телеканала ZIK, выразив мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий. Ранее комбат украинских морпехов заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на российской границе. Ольга Никитина

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«Жуткие истории: сотни россиян в застенках ДНР» — ответ Верховного Суда

В редакцию «Русской Весны» поступил ответ Верховного Суда ДНР на статью «Московского комсомольца». 1 марта 2018 года издание «Московский комсомолец» разместило материал «Истории российских пленных в Донбассе пролили свет на местный беспредел». Пресс-служба Верховного Суда Донецкой Народной Республики сообщает, что сведения, содержащиеся в данной публикации относительно лиц, которые, как утверждает «МК», являются российскими гражданами, не в полной мере соответствуют действительности. В публикации перечислены следующие лица: «Букша Владимир Владимирович, сидит в СИЗО ДНР уже почти два года. Служил в батальоне „Август”. Корнеев Николай Аркадьевич, 06.07.1992, город Москва. Арест 30.05.2015. Пудов Альберт Владимирович, Новосибирск, позывной „Август”. 52 года». Относительно вышеупомянутых лиц пресс-служба Верховного Суда Донецкой Народной Республики располагает следующими сведениями. Букша В. В. 21 декабря 2017 года признан Амвросиевским районным судом Донецкой Народной Республики виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 172–1 (Незаконное завладение транспортным средством с использованием служебного положения); частью 3 статьи 174 (Разбой); частью 1 статьи 256 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов) Уголовного кодекса ДНР. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. Гражданином Российской Федерации осужденный не является. Уголовное дело Корнеева Н.А., уроженца г. Москвы, гражданина Российской Федерации, рассмотрено 10 октября 2017 года Будённовским межрайонным судом г. Донецка Донецкой Народной Республики. Подсудимый оправдан, освобождён из-под стражи в зале суда и отбыл в Российскую Федерацию. В отношении Пудова А.В. правоохранительными органами Донецкой Народной Республики расследуется уголовное дело, возбужденное за совершение тяжкого преступления. Пресс-служба Верховного Суда Донецкой Народной Республики напоминает, что это не первый случай, когда издание «Московский комсомолец» публикует непроверенные сведения, дискредитирующие судебную систему Донецкой Народной Республики. В октябре 2016 года имела место публикация «Судья из ДНР рассказала, от чего страдают жители республики», которая также содержала не соответствующую действительности информацию (mk.ru/politics/2016/10/03/sudya-iz-dnr-rasskazala-ot-chego-stradayut-zhiteli-respubliki.html). То же наблюдается и в публикациях, касающихся других ветвей власти Донецкой Народной Республики. Пресс-служба Верховного Суда Донецкой Народной Республики обращает внимание читателей «Московского комсомольца» на явную тенденцию подачи этим СМИ искажённой информации, а то прямой дезинформации читателя, публикации непроверенных сведений. Подобная практика прямо противоречит этическим нормам журналистики и российскому законодательству. В связи с вышеизложенным, пресс-служба Верховного Суда Донецкой Народной Республики требует от ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» публикации опровержений по данному случаю распространения недостоверной информации, а также советует впредь придерживаться статьи 51 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124–1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах массовой информации». Читайте также: Приговор профессору в ДНР: «Институт пластилиновых мозгов» и комментарий Верховного суда (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинцам пообещали «электронных консулов» в течение нескольких лет

На Украине в последнее время происходит очень масштабная модернизация консульской службы. В частности, вскоре будут введены современные системы «электронный консул», «электронная виза», рассказал директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев. Даты внедрения модернизации чиновник не уточнил, сославшись на «длительность работы», которая «нуждается в постоянном совершенствовании». «У нас в последнее время происходит очень масштабная модернизация консульской службы. В том числе планируется ввод такого глобального проекта, как „электронный консул“. В нем предусматривается автоматизация всех процессов, всех консульских услуг, оформление виз, паспортов, нотариальные действия и т. п. Это современно, прозрачно и прагматично», — заявил Погорельцев. По его словам, на сегодня создан базис данной системы, существует система электронных досье, происходит отход от бумажных журналов регистрации консульских действий. Все автоматизируется, и далее будет происходить поэтапное присоединение новых модулей к этой системной основе. «Система „электронный консул“ в полном виде — это достаточно длительная работа, которая не может быть выполнена в течение одного-двух лет. И она еще нуждается в постоянном совершенствовании. А вот что касается именно электронной визы, то она сейчас проходит проработку в тестовом режиме. Ее будем вводить в эксплуатацию в ближайшее время», — отметил Погорельцев. Читайте также: «Руки и ноги перебиты», — на Украине жестоко избили активиста-антикоррупционера (ФОТО)

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В Киеве подожгли часовню Московского патриархата (ФОТО)

В ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Оболонском районе Киева на улице Автозаводской, 68. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП. Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. Также уточняется, что неизвестные попытались поджечь храм в честь Преображения Господня около трех часов ночи. На место преступления прибыли сотрудники полиции. Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство. В то же время сообщения полиции Киева по факту поджога пока нет. Читайте также: Порошенко готовится к жёсткой «зачистке» Донбасса

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