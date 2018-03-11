Космический крейсер и орбитальный бомбардировщик СССР

Сегодня мало кто помнит, что перед единственным запуском «Бурана» ракета-носитель «Энергия» слетала в космос без челнока. Еще меньше людей знают, зачем она летала туда. Кинохроника тех времен обычно показывает «Энергию» с такого ракурса, что полезный груз почти невидим. Лишь на некоторых фотографиях можно рассмотреть гигантский черный цилиндр, пристыкованный к «Энергии». Своим первым запуском самая мощная в мире ракета-носитель должна была вывести на орбиту боевую станцию невиданных размеров.

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Космический крейсер

В отличие от одноразовых истребителей спутников ИС новые советские космические аппараты должны были перехватывать несколько целей. Для них планировалась разработка самых разных образцов космического оружия: тут были и лазеры космического базирования, и ракеты «космос – космос», и даже электромагнитные пушки.

Так, например, система «Каскад», проектировавшаяся на базе базового блока станции «Мир», но имевшая отнюдь не мирную миссию, была предназначена для уничтожения ракетами спутников на высоких орбитах. Для нее были созданы специальные ракеты «космос – космос», которые так и не успели испытать. Больше повезло другой боевой космической станции – «Скиф», оснащенной лазерным оружием по программе противоспутниковой обороны. В дальнейшем предполагалось ее оснастить и лазерной системой для поражения ядерных боеголовок.

Источник: fishki.net/

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Космический аппарат, длиной почти 37 м и диаметром 4,1 м, имел массу около 80 т и состоял из двух основных отсеков: функционально-служебного блока (ФСБ) и большего целевого модуля (ЦМ). ФСБ представлял собой лишь немного видоизмененный для этой новой задачи 20-тонный корабль, разрабатываемый для станции «Мир». На нем размещались системы управления, телеметрического контроля, энергопитания и антенные устройства. Все приборы и системы, не выдерживающие вакуума, располагались в герметичном приборно-грузовом отсеке (ПГО). В отсеке двигательной установки размещались четыре маршевых двигателя, 20 двигателей ориентации и стабилизации и 16 двигателей точной стабилизации, а также топливные баки. На боковых поверхностях размещались солнечные батареи, раскрывающиеся после выхода на орбиту. Новый крупный головной обтекатель, защищающий аппарат от набегающего воздушного потока был впервые изготовлен из углепластика. Весь аппарат был покрашен черной краской для нужного теплового режима.

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Орудие главного калибра

Центральная часть «Скифа» была негерметичной конструкцией, где и помещалась его самая главная нагрузка – прототип газодинамического лазера. Из всех различных конструкций лазеров был выбран газодинамический, работающий на углекислом газе (СО2). Хотя такие лазеры и имеют небольшой КПД (около 10%), но они отличаются простой конструкцией и хорошо отработаны. Разработкой лазера занималось НПО с космическим названием «Астрофизика». Специальное устройство – систему накачки лазера – разрабатывало КБ, занимавшееся ракетными двигателями. В этом нет ничего удивительного: система накачки представляет собой обычный жидкостной ракетный двигатель. Чтобы при стрельбе истекающие газы не вращали станцию, на ней было специальное устройство безмоментного выхлопа, или, как называли его разработчики, «штаны». Аналогичная система должна была применяться и для блока с электромагнитной пушкой, где газовый тракт должен был работать для выхлопа турбогенератора.

(По некоторым данным, лазер планировался не на углекислом газе, а на галогенах – так называемый эксимерный лазер. По официальным данным, «Скиф» был укомплектован баллонами со смесью ксенона с криптоном. Если туда добавить, например, фтор или хлор, то получим основу эксимерного лазера (смеси аргонфтор, криптонхлор, криптонфтор, ксенонхлор, ксенонфтор))

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Ненастоящий корабль

К первому запуску «Энергии» «Скиф» не успевал, поэтому решено было запускать макет боевой станции, о чем говорили буквы «ДМ» в ее названии – динамический макет. Запускаемый модуль содержал только самые основные компоненты и частичный запас рабочего тела – СО2. Оптической системы лазера на первом пуске не было, так как ее поставка запоздала. Были на борту и специальные мишени, которые планировалось отстреливать от станции в космосе и проверять на них систему наведения.

В феврале 1987 года «Скиф-ДМ» прибыл для стыковки с «Энергией» на техническую позицию. На борту «Скифа-ДМ» большими буквами на черной поверхности было написано его новое имя – «Полюс», а на другом было выведено «Мир-2», хотя никакого отношения к мирной орбитальной станции «Мир» он не имел. К апрелю станция была готова к старту. Пуск состоялся 15 мая 1987 года. Надо отметить, что станция крепилась к ракетеносителю задом наперед – так требовали особенности ее конструкции. После отделения она должна была развернуться на 1800 и собственными двигателями набрать необходимую скорость для выхода на орбиту. Изза ошибки в программном обеспечении станция, развернувшись на 1800, продолжила вращение, двигатели сработали в неправильном направлении и, вместо того чтобы выйти на орбиту, «Скиф» вернулся на Землю.

Сообщение ТАСС о первом пуске «Энергии» гласило: «Вторая ступень ракеты-носителя вывела в расчетную точку габаритно-весовой макет спутника… Однако изза нештатной работы его бортовых систем макет на заданную орбиту не вышел и приводнился в акватории Тихого океана». Так утонули нереализованными боевые космические планы Советского Союза, но до сих пор ни одной стране не удается даже приблизиться к теперь уже почти мифическому «Скифу».

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Разработка боевой лазерной станции "Скиф", предназначенной для поражения низкоорбитальных космических объктов бортовым лазерным комплексом, началась в НПО "Энергия", но в связи с большой загрузженностью НПО с 1981 года тему "Скиф" по созданию лазерной боевой станции передали в ОКБ-23 (КБ "Салют") (генеральный директор Д.А. Полухин). Этот КА с лазерным бортовым комплексом, который создавался в НПО "Астрофизика", имел длину ок. 40 м и вес 95 т. Для запуска КА "Скиф" предлагали использовать РН "Энергия".

18 августа 1983 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов сделал заявление о том, что СССР в одностороннем порядке прекращает испытания комплекса ПКО — после чего все испытания были прекращены. Однако с приходом М.С. Горбачева и объявлением в США программы SDI работы по противокосмической обороне были продолжены. Для испытаний лазерной боевой станции был спроектирован динамический аналог "Скиф-Д", длиной ок. 25 м и диаметром 4 м, по внешним габаритам он был аналогом будущей боевой станции. "Скиф-Д" был выполнен из толстолистовой стали, внутренние переборки дополняли и набирали вес. Внутри макета — пустота. По программе полета он должен был приводниться вместе со второй ступенью "Энергии" в акватории Тихого океана.

В дальнейшем для проведения испытательного запуска РН "Энергия" в срочном порядке был создан макетный образец станции "Скиф-ДМ" ("Полюс") длиной 37 м, диаметром 4,1 м и массой 80 т.

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Космический аппарат "Полюс" задумывался в июле 1985г. именно как габаритно-весовой макет (ГВМ), с которым предстояло произвести первый пуск "Энергии". Этот замысел возник после того, как стало ясно, что основная нагрузка ракеты — орбитальный корабль "Буран" — не будет готов к этому сроку. Поначалу задача не представлялась особенно сложной — ведь сделать 100-тонную "болванку" не трудно. Но вдруг КБ "Салют" получило пожелание-приказание министра общего машиностроения: превратить "болванку" в космический аппарат для проведения геофизических экспериментов в околоземном пространстве и совместить тем самым испытания "Энергии" и 100-тонного космического аппарата.

По сложившейся в нашей космической отрасли практике новый КА обычно разрабатывался, испытывался и изготавливался по меньшей мере пять лет. Но сейчас предстояло найти совершенно новый подход. Решили максимально активно использовать готовые отсеки, приборы, оборудование, уже испытанные механизмы и узлы, чертежи с других "изделий".

Машиностроительный завод им. Хруничева, которому была поручена сборка "Полюса", немедленно начал подготовку производства. Но этих усилий явно не хватило бы, не подкрепись они энергичными действиями руководства — каждый четверг на заводе проходили оперативные совещания, проводимые министром О.Д.Баклановым или его заместителем О.Н.Шишкиным. На этих оперативках "трамбовались" нерасторопные или же в чем-то несогласные руководители предприятий-смежников и обсуждалась, если требовалось, необходимая помощь.

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Никакие причины, и даже то, что почти тем же составом исполнителей одновременно велась грандиозная работа по созданию "Бурана", как правило, в расчет не принимались. Все было подчинено выдерживанию заданных сверху сроков — яркий пример административно-командных методов руководства: "волевая" идея, "волевое" исполнение этой идеи, "волевые" сроки и — "денег не жалеть!"

В июле 1986 г. все отсеки, в том числе и заново спроектированные и изготовленные, уже находились на Байконуре.

15 мая 1987 года с космодрома Байконур впервые стартовала сверхтяжелая ракета-носитель 11К25 "Энергия" ╧6СЛ (стендово-летная). Запуск стал сенсацией для мировой космонавтики. Появление носителя такого класса открывало перед нашей страной захватывающие перспективы. В своем первом полете ракета-носитель "Энергия" несла в качестве полезной нагрузки экспериментальный аппарат "Скиф-ДМ", в открытой печати названный "Полюс".

Первоначально старт системы "Энергия"-"Скиф-ДМ" планировался на сентябрь 1986 года. Однако из-за задержки изготовления аппарата, подготовки пусковой установки и других систем космодрома работы задержались почти на полгода — на 15 мая 1987 года. Лишь в конце января 1987 года аппарат был перевезен из монтажно-испытательного корпуса на 92-й площадке космодрома, где он проходил подготовку, в здание монтажно-заправочного комплекса 11П593 на площадке 112А. Там 3 февраля 1987 года "Скиф-ДМ" был состыкован с ракетой-носителем 11К25 "Энергия" 6СЛ. На следующий день комплекс вывезли на универсальный комплексный стенд-старт (УКСС) 17П31 на 250 площадке. Там начались предстартовые совместные испытания. Продолжалась и доделка УКСС.

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Реально комплекс "Энергия-Скиф-ДМ" был готов к запуску лишь в конце апреля. Все это время с начала февраля ракета с аппаратом простояла на пусковом устройстве. "Скиф-ДМ" был полностью заправленный топливом, надутый сжатыми газами и снаряженный бортовыми источниками энергопитания. За эти три с половиной месяца ему пришлось перенести самые экстремальные климатические условия: температуру от -27 до +30 градусов, вьюгу, мокрый снег, дождь, туман и пылевые бури.

Однако аппарат выстоял. После всесторонней подготовки старт был назначен на 12 мая. Первый пуск новой системы с перспективным космическим аппаратом показался советскому руководству настолько важным, что его собрался почтить своим присутствием сам Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Тем более новый лидер СССР, занявший первый пост в государстве год назад, давно собирался посетить главный космодром. Однако еще до прилета Горбачева руководство подготовкой пуска решило не испытывать судьбу и застраховаться от "генеральского эффекта" (есть такое свойство у любой техники ломаться в присутствии "высоких" гостей). Поэтому на 8 мая на заседании Государственной комиссии старт комплекса "Энергия-Скиф-ДМ" перенесли на 15 мая. Горбачеву решено было сказать о возникших технических проблемах. Ждать же еще три дня на космодроме Генсек не мог: на 15 мая у него была уже запланирована поездка в Нью-Йорк для выступления в ООН.

11 мая 1987 года Горбачев прилетел на космодром Байконур. 12 мая он знакомился с образцами космической техники. Главным пунктом поездки Горбачева по космодрому был осмотр "Энергии" со "Скифом-ДМ". Затем Михаил Сергеевич выступил перед участниками предстоящего запуска.

13 мая Горбачев улетел с Байконура, а подготовка к запуску вступила в завершающую стадию.

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Орбитальный бомбардировщик Буран. Космический меч СССР. Проект. СССР. 70-80г.

В 1976г. выдано специальное секретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об исследовании возможности создания оружия для ведения боевых действий в космосе и из космоса"

Работы по ударному космическому оружию были начаты в НПО "Энергия", руководимом Валентином Петровичем Глушко.

В конце 70г. начале 80годов в НПО "Энергия", был проведен комплекс исследований по определению возможных путей создания космических средств, способных решать задачи поражения КА военного назначения, баллистических ракет в полете, а также особо важных воздушных, морских и наземных целей. При этом ставилась задача достижения необходимых характеристик указанных средств на основе использования имевшегося к тому времени научно-технического задела с перспективой развития этих средств при ограничении по производственным мощностям и финансированию.

Для поражения особо важных наземных целей на базе ККМИ “Буран” разрабатывался орбитальный бомбардировщик “Буран-Б”. Фюзеляж "Бурана" используется в этом проекте орбитального бомбардировщика как носитель: большие запасы топлива в объединенной двигательной установке и очень хорошая система управления позволяют активно маневрировать на орбите, при этом полезный груз — боевые блоки, находятся в грузовом отсеке, скрытые от любопытных глаз, а так же неблагоприятных факторов открытого космоса. В качестве варианта боевого блока рассматривался аппарат на базе уже опробованного и испытанного орбитального самолета семейства "БОР", он же “Лапоть” ( проект “Спираль”1966 г.). Другой вариант вооружения представлял собой экранированные баллистические ядерные боеголовки.

Боевые блоки БОР, представлявшие собой пилотируемый или дистанционно управляемые орбитальный самолет вооруженный ядерными или другими боеприпасами. Фюзеляж был выполнен по схеме несущего корпуса с сильно затупленной оперённой треугольной формой в плане, из-за чего получил прозвище «Лапоть». Теплозащита была выполнена с применением плакированных пластин, в данном случае ниобиевый сплав с покрытием на основе дисилицида молибдена. Температура поверхности носовой части фюзеляжа на разных стадиях спуска с орбиты могла достигать 1600 °C. Двигательная установка состояла из жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) орбитального маневрирования, двух аварийных тормозных ЖРД с вытеснительной системой подачи компонентов топлива на сжатом гелии, блока ориентации, состоящего из 6 двигателей грубой ориентации и 10 двигателей точной ориентации. Турбореактивный двигатель для полёта на дозвуковых скоростях и посадке, работающий на керосине. Модификации: фото- и радиоразведчик, ударный для поражения авианосцев и других наземных целей, вооруженный ракетой с ядерной боевой частью и системой наведения со спутника, перехватчики космических целей.

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Они должны были компактно размещаться в отсеке полезного груза боевого ударного модуля со сложенными консолями крыла в последовательно установленных револьверных катапультных пусковых установках.

Габариты грузового отсека "Бурана" позволяли разместить на каждой вращающейся катапультной установке до пяти боевых блоков, как это изображено на рисунке. С учетом возможного бокового маневра каждого боевого блока при спуске в атмосфере не менее плюс/минус 1100 — 1500 км один ударный модуль “Буран” мог бы в короткое время, своими 10-20 маневрирующими боевыми блоками “БОР”, стереть все живое с лица Земли в полосе шириной до 3000 км.

Планировалось два варианта использования “Буран-Б”. Одиночное патрулирование на орбите Земли с возвращением и одновременным запуском следующего дежурного корабля. И постоянное, автономное дежурство на орбите группы кораблей в составе боевой космической станции.

Боевая космическая станция, основу которой составляла космическая станция серии 17К ДОС (“Мир”), на которой должны были базироваться автономные модули “Буран-Б” с боевыми блоками баллистического или планирующего типа.

Боевая космическая станция состояла из обитаемого базового блока, как на орбитальной станции "Мир”, центра управления боевыми блоками, модулей боевой станции с прицельными комплексами и боевых модулей (на базе фюзеляжа ОК "Буран"). Снабжение и смена дежурных экипажей должно было обеспечиваться транспортными кораблями “Прогрес”, “Заря” или пилотируемыми ККМИ “Буран”.

Это, так сказать, "орбитальный авианосец". По тревоге “Бураны” отделяются и расходятся на боевые орбиты, посредством самостоятельного маневрирования они должны были занимать необходимое положение в космическом пространстве с последующим отделением блоков по команде на боевое применение по заданным целям на Земле.

Что особенно существенно в контексте стратегического сдерживания — эта система оружия могла нанесить прицельный, "хирургический" удар даже в том случае, если будут уничтожен сам СССР. Как и атомные подводные лодки, она способна переждать первый залп и нанести ответный удар возмездия.

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Существуют сведения и о других военных аспектах применения орбитальных кораблей. В частности, в рамках "ассиметричного ответа" американской программе "звездных войн" (СОИ — Стратегической оборонной инициативы) рассматривались вопросы минирования с помощью "Бурана" околоземного космического пространства с созданием непреодолимой завесы для космического сегмента СОИ. Более того, в СССР проводились научно-исследовательские работы с наземной экспериментальной отработкой по созданию орбитальных бризантных облаков, быстро и полностью "вычищающих" от космических аппаратов весь околоземный космос до высот 3000 км. Конечно, после этого околоземный космос становился полностью недоступен в течение нескольких месяцев а то и лет, но ведь эти меры предполагалось использовать только во время (или непосредственно перед) полномасштабного военного конфликта между СССР и США. А как известно, "лес рубят — щепки летят".

11 мая 1987 г. Горбачев прилетел на космодром Байканур. 12 мая он знакомился с образцами космической техники, в том числе и военной. В итоге Генеральный секретарь ЦК КПСС, остался очень доволен увиденным и услышанным. Время посещения-беседы с гостями в два раза превысило предусмотренное. В заключение М.С. Горбачев посетовал: "Очень жаль, что не знал всего этого до Рейкьявика!"

13 мая во Дворце офицеров состоялась встреча Горбачева с военными и гражданскими работниками Байконура. Горбачев говорил долго, хвалил работников космодрома и создателей космической техники. И еще он заявил:

"…Наш курс на мирный космос не признак слабости. Он является выражением миролюбивой внешней политики Советского Союза. Мы предлагаем международному содружеству сотрудничество в освоении мирного космоса. Мы выступаем против гонки вооружений, в том числе и в космосе… Наши интересы тут совпадают и с интересами американского народа, и с интересами других народов мира. Они не совпадают с интересами тех, кто делает бизнес на гонке вооружений, хочет добиться через космос военного превосходства… Всякие разглагольствования о защите от ядерного оружия — это величайший обман народов. Именно с этих позиций мы и оцениваем так называемую Стратегическую оборонную инициативу, которую стремиться осуществить американская администрация… Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос. Мы видим свой долг в том, чтобы показать серьезную опасность СОИ всему миру…"

После этого, судьба всей программы развития военно-космических систем, стала ясна.

Так, в принципе, и произошло. В сентябре 1987 г. работы по теме приостановлены, да так и не возобновились. "Новое мышление" в международных отношениях и в то же время начавшийся кризис в советской экономике привели к полному прекращению финансирования темы боевых орбитальных станций в 1989 г. Закат "холодной войны" привел и к закату советских программ"звездных войн".

А в мае 1993 г. были прекращены все работы над РН "Энергия" и ККМИ "Буран". Это стало последней точкой в истории создания космического меча империи…