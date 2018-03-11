Китайская централизация

На проходящем в Пекине Всекитайском Собрании Народных Представителей были внесены существенные изменения в Конституцию Китая, отражающие как нарастающие амбиции Китая, так и укрепления власти Си Цзиньпина.

1. В основной закон КНР добавлен пункт, что Китай идет в новую эру путем построения социализма с китайской спецификой, что является идеей Си Цзиньпина. Либералы конечно будут скрежетать, но ведущая экономика мира декларирует необходимость построения социализма. Отечественные рыночники продолжают камлать на капитализм.

2. Сам Си Цзиньпин фактически приравнен в Мао Цзедуну и Дэн Сяопину. На данном этапе это скорее аванс, нежели реальное сопоставление заслуг этих руководителей перед Китаем.

3. Самому Си Цзиньпину разрешили оставаться у власти более двух сроков, чем фактически изменили существовавший длительное время принцип обязательной ротации элит. На фоне ослабления других групп влияния и нынешнего возвышения председателя Си, он уже не первый среди равных, а гораздо большее для политической системы КНР.

4. Среди основных направлений развития Китая особый акцент будет сделан на развитии сельского хозяйства, сокращении технологического отставания, повышении благосостояния населения. Повышение уровня жизни населения позиционируется как наиболее важная задача.

5. Создано новое контролирующее ведомство по борьбе с коррупцией – Государственный комитет по надзору – Госкомнадзор. По сути, это аналог Госконтроля при Сталине, которым руководил небезызвестный Лев Захарович Мехлис. Как и в СССР, Госкомнадзор имеет надпартийный характер и превосходит по полномочиям аналогичный партийный орган. Можно ждать посадок.

6. В Конституции Китая прописан пункт о том, что Китай строит "сообщество единой судьбы человечества", что более чем наглядно отражает стремление Китая генерировать смыслы и идеи не только для себя, но и для других. О концепции можно почитать вот здесь http://russian.people.com.cn/n3/2017/1202/c31521-9299677.html

Налицо продолжающаяся централизация власти КПК и переход к более жесткой идеологической линии, что прослеживалось еще в прошлом году, когда высшее партийное руководство указывало на недопустимость критики героев революции и излишней критике Мао, а также акцентировало внимание на том, что хоть социализм и капитализм сосуществуют в Китае, лидерство партии и курс на построение социализма с китайской спецификой являются аксиомой. В этой концепции Мао это не просто история, но и в части его удачных идей – руководство к действию. Отсюда и ослабление местных "реформаторов", усиление борьбы с партийной коррупцией, закручивание гаек в информационной сфере, масштабные программы развития армии и флота и активное проникновение китайских компаний в Африку, Южную Америку, Европу и Западную Азию.



Как представляется, рост экономических и военных возможностей Китая, а также дальнейшее ослабление США, в ближайшие 5-10 лет приведут к серьезному кризису в отношениях уходящего гегемона, с одним из гегемонов будущего. Признаки нарастающего напряжения в отношениях Пекина и Вашингтона можно заметить уже сейчас. Через этот кризис Китай поведет Си Цзиньпин, в руках которого будет сосредоточена огромная власть и ресурсы.

Из минусов такого решения можно отметить прекращение весьма примечательного по длительности и результатам эксперимента по принудительной ротации элит, который китайскими товарищами рассматривался в том числе и как способ избежать тех проблем, которые имела несменяемая верхушка КПСС. В долгосрочной перспективе это может создать определенные риски для стабильности китайской политической системы.





















































Источник: colonelcassad.livejournal.com