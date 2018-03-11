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Как Россия и Китай будут осваивать дальний космос

14:51. 11 марта 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) заключили соглашение о сотрудничестве по исследованию Луны и дальнего космоса.

В частности, стороны будут взаимодействовать в рамках запуска российского аппарата «Луна-26» и китайской миссии посадки в область Южного полюса спутника Земли. По мнению экспертов, в нынешней геополитической ситуации такое партнёрство является закономерным и позволит снизить финансовую нагрузку на программы обеих стран. О том, какие выгоды Москва и Пекин извлекут из этого сотрудничества, — в материале RT.

Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«3 марта 2018 года госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились рассмотреть возможность взаимодействия по запуску российского орбитального космического корабля «Луна-26», который, как ожидается, будет произведён в 2022 году. Аппарат будет исследовать Луну дистанционно, в течение года вращаясь на орбите высотой около 200 км. Дважды «Луна-26» будет спускаться на расстояние до 50 км от поверхности спутника Земли для проведения детальных исследований. Затем корабль переведут на орбиту с высоты 500—700 км для изучения космических лучей и нейтрино ультравысоких энергий.

Как отметил в беседе с RT академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков, сотрудничество с Пекином предполагает, что на борту аппарата «Луна-26» будут установлены китайские приборы.

«В последние годы это обычная практика, когда на межпланетной станции одной из стран устанавливаются приборы из других стран. Наши приборы стояли на американских лунниках, на марсоходах. Что именно из китайского оборудования будет стоять на наших станциях — это, наверное, предмет разговоров, так как сроки ещё не поджимают», — отметил эксперт.

Также Россия и Китай обсудили взаимодействие в рамках китайской миссии по посадке в область Южного полюса Луны, запланированной на 2023 год.

«Партнёры договорились о создании совместного российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу, выразив готовность при необходимости привлекать к работам научные и промышленные организации и компании России и Китайской Народной Республики (КНР)», — отметили в «Роскосмосе».

Напомним, что в ноябре 2017 года «Роскосмос» и КНКА утвердили программу развития сотрудничества в области космической деятельности, состоящую из шести разделов. Предполагается, что стороны будут взаимодействовать в вопросах изучения Луны и дальнего космоса, применения спутников, дистанционного зондирования Земли и мониторинга космического мусора.

 

Кроме того, в декабре прошлого года вступило в силу соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством по исследованию космоса и созданию наземной космической инфраструктуры и средств выведения.

Стратегические партнёры

Новое соглашение с Китаем готовилось давно, подчеркнул Железняков. По его словам, договор позволит объединить потенциал двух стран и снизить финансовую нагрузку на лунные программы обеих стран.

«Китайцы заинтересованы в тех работах, которые мы в своё время проводили по Луне: технологии посадки, проработки по созданию долговременной научной базы. Конечно, им хотелось бы использовать наш опыт, наши наработки, чтобы вписать их свою программу», — отметил эксперт.

Дальнейшее движение человека в дальний космос возможно только в международном формате, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, Китай сейчас готов к такому сотрудничеству.

«В этой ситуации России важно искать партнёров. Они должны быть стратегическими, к ним должно быть доверие, потому что космические программы — это на десятилетия. Партнёрство должно иметь глубокий, стратегический, многонаправленный характер», — отметил Ионин в беседе с RT.

В связи с изменением геополитической ситуации в мире США и Европа не могут считаться надёжными партнёрами для России, отметил Железняков. В таких условиях соглашение с Китаем — наиболее продвинутой азиатской космической державой — является естественным и закономерным.

Принуждение США к сотрудничеству

Углубление сотрудничества Москвы и Пекина может вызвать беспокойство Вашингтона. В декабре глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен обвинил Россию и Китай в разработке космического оружия, способного сбивать американские аппараты с помощью лазеров или ракет.

«Они создали эти возможности, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам, бросить вызов нашим союзникам и изменить баланс сил в мире. Мы не можем этого допустить», — говорил он.

Об «ослаблении лидерства Америки в космосе» ранее заявил и вице-президент США Майк Пенс. В качестве примера он привёл данные разведки о том, что Россия и Китай якобы разрабатывают противоспутниковые технологии, «направленные на ослабление эффективности» американской армии.

При этом Соединённые Штаты планомерно выступают против демилитаризации космоса. В ноябре они проголосовали против соответствующего проекта резолюции Генассамблеи ООН. Вашингтон также поддержали Великобритания и Франция. При этом Россия и Китай голосовали за резолюцию.

Железняков согласен с тем, что опасения США по поводу расстановки сил в космосе связаны в первую очередь с военным использованием космического пространства.

«Если говорить о научном использовании, это не то поле, которое надо менять. Наукой должны заниматься все, это открытое поле для сотрудничества. Военное использование космоса — то, чего в принципе не хотелось бы», — подчеркнул он.

Ионин уверен, что дальнейшее изучение космоса должно быть не просто международным, но и «общечеловеческим», а сотрудничество России и Китая является «шагом принуждения» Запада к взаимодействию.

«В одиночку Россия не сможет показать, что такое движение может быть только общим. Союз России, Китая, Индии и других стран приведёт к тому, что США будут вынуждены сотрудничать», — отметил он.

Илья Соколов, Марианна Чурсина

Источник: www.kramola.info

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