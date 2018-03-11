Ещё раз про полёты на Луну и радиацию.

" Консорциум учёных из 29 организаций по всему миру, включая специалистов из NASA, составил стратегию по повышению радиорезистентности человека, чтобы космическая радиация не препятствовала человечеству в покорении космоса и колонизации Марса. В ней рассматривается несколько направлений для будущих исследований по защите космонавтов от облучения, включая лекарственную терапию, генную инженерию и технологию гибернации. Авторы также замечают, что радиация и старение убивают организм схожими методами и предполагают, что способы борьбы с одним могут действовать и против другого. Статья с боевым девизом в названии «Viva la radioresistance!» («Да здравствует сопротивление радиации!») была опубликована в журнале Oncotarget."

"Лекарства, которые увеличивают радиационную защиту организма, называются радиопротекторами. На сегодняшний день существует только один радиопротектор, одобренный FDA. Но основные сигнальные пути в клетках, которые включены в процессы старческих патологий, участвуют также и в ответах на облучение. Исходя из этого, геропротекторы — лекарства, которые уменьшают скорость старения и продлевают продолжительность жизни — могут служить и радиопротекторами. Согласно базам данных Geroprotectors.org и DrugAge существует более 400 потенциальных геропротекторов. Авторы считают, что будет полезно рассмотреть существующие лекарства на наличие геро- и радиопротекторных свойств.



Так как ионизирующее облучение действует также через активные формы кислорода, справляться с радиацией могут помочь редокс-поглотители или, проще говоря, антиоксиданты, такие как глутатион, NAD и его предшественник NMN. Последние по видимому играют важную роль в ответе на повреждение ДНК, поэтому представляют большой интерес с точки зрения защиты от радиации и старения. "

"Магнитное поле Земли отклоняет солнечные и галактические заряженные частицы, тем самым существенно снижая уровень радиации на поверхности планеты."

"Проблема радиационной безопасности участников космических миссий относится к классу очень сложных проблем, которые невозможно решить в рамках одного научного центра или даже целой страны. Именно по этой причине мы решили объединить специалистов из ведущих центров в России и по всему миру для того, чтобы узнать и консолидировать их видение путей решения данной проблемы. В частности, среди Российских авторов статьи есть ученые из ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, ИМБП РАН, МФТИ и других всемирно известных учреждений. В ходе работы над проектом многие его участники впервые познакомились друг с другом и теперь планируют продолжать начатые совместные исследования"

6 марта на сайте МФТИ появилась статья:Которая начинается следующим абзацем:В целом статья весьма интересная, в том числе те методы борьбы, которые предлагается опробовать. Прочитал с интересом, особенно про возможность корректировки генома, которая может повысить сопротивляемость радиации. Отдельного внимания заслуживает также вот этот фрагмент:То есть, если перевести на нормальный язык, даныне факты указывают на то, что старение организма и повреждение организма от радиации имеют общую природу. Поэтому логично предположить, что одним из факторов, который сейчас приводит к преждевременному старению организма человека, является именно солнечная радиация.Кстати, авторы статьи упоминают о том, что:, но при этом забывают объяснить, каким же образом данная проблема была решена во время пролётов американцев на Луну в конце 1960-х годов. Данная проблема рассматривается ими иключительно в контексте полётов к Марсу и в дальний космос, а тема полётов на Луну старательно обходится. Во всём тексте нет вообще ни единого упоминания про Луну, что весьма странно, поскольку, во-первых, Луна однозначно находится за пределом защитного магнитного поля Земли, а во-вторых, очередные полёты к Луне запланированы раньше, чем полёты к Марсу.А в конце статьи Иван Озеров, радиобиолог и координатор проекта по борьбе с комсической радиацией, сообщает:Во как! Оказывается, что сегодня, с учётом развития науки за последние 50 лет, которые прошли со времени полёта американцев на Луну, ни одна страна не в состоянии решить данную проблему в одиночку. Мало того, из статьи в целом видно, что пока мы даже толком не представляем, как данную проблему можно решить в принципе, кроме как посадить человека в толстый свинцовый ящик, который поглотит большую часть радиации.. Есть только какие-то общие представления о тех направлениях, в которых следует проводить поиск. При этом, что характерно, как и с многими другими супер-технологиями, которые якобы были использованы американцами при первых полётах к Луне, типа сверхэффективного источника электроэнергии или сверхмощных ракетных двигателей, которые больше нигде и никогда не использовались, американская технология защиты космонавтов от радиации также оказывается "утраченой" для человечества.В конце хочу ещё раз повторить, что в данном материале меня в первую очередь заинтересовал тот факт, что имеющиеся на сегодняшний день факты указывают на наличие связи между радиацией и старением организма. На мой взгляд, это намного важнее вопроса, были или нет американцы на Луне, тем более, что для людей, которые в состоянии собирать и анализировать факты, а также мыслить самостоятельно, такого вопроса уже давно не стоит.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com