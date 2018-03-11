До чего довел страну Путин

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (в методике Росстата и ФТС России) в 2017 г. составил 28,1 млрд долл., показав рост на 14,6% или 3,57 млрд долл. Это стало вторым результатом в российской истории, немного уступающим показателю 2013 г. (28,8 млрд долл.). При этом поставки в дальнее зарубежье достигли 19,8 млрд долл., что стало абсолютным максимумом, и если в 2013 г. дальнее зарубежье и СНГ соотносились в экспорте как 58:42, то в 2017 г. соотношение стало 70:30.Энергетическое и силовое оборудованиеЭкспорт турбореактивных двигателей в 2017 г. вырос на 28% до 1547 млн долл. Это второй результат в истории, немного уступающий максимуму 2013 г. (1603 млн долл.). При этом в количественном выражении рекорд обновлен — 447 штук. Кроме того, 246 млн долл. составил экспорт частей турбореактивных и турбовинтовых двигателей — это третий результат в истории после пика 2009-2010 гг. Россия входит в пятерку ведущих мировых экспортеров турбореактивных двигателей (исключая реэкспортные операции).Экспорт реактивных двигателей в 2017 г. вырос на 40% до 292 млн долл. Это новый абсолютный рекорд! При этом рубеж 100 млн долл. был впервые преодолен только в 2011 г., 200 млн долл. — в 2015 г. Россия — крупнейший в мире экспортер реактивных двигателей.Экспорт ядерных реакторов и их частей вырос в 2017 г. в 2,7 раза до 283 млн долл. Это стало лучшим результатом в новейшей истории России, прежний рекорд составлял 243 млн долл. в 2010 г. По имеющейся международной внешнеторговой статистике, Россия в 2017 г. должна занять первое место в мире, но не исключено, что часть поставок зарубежных стран может быть засекречена.Экспорт котлов центрального отопления в 2017 г. вырос на 37% до 31 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, а вполне возможно, что и вообще в российской истории, т.к. в середине 90-х экспорт составлял в среднем всего лишь 2 млн долл. в год. Прежний рекорд равнялся 25,9 млн долл. в 2010 г.Экспорт вспомогательного оборудования для котлов в 2017 г. вырос в 2,9 раза до 99 млн долл. Это лучший результат за период с 1996 г., прежний рекорд составлял 96 млн долл. в 1998 г. По нашей оценке, в 2017 г. Россия заняла седьмое место в мире по экспорту вспомогательного оборудования для котлов.Экспорт электрических аккумуляторов в 2017 г. вырос на 18% до 77 млн долл. Это второй результат с 1996 г., уступающий только максимуму 2004 г. (106 млн долл.), когда был странный скачок поставок в Белоруссию.Отраслевое и универсальное оборудованиеЭкспорт термического оборудования вырос в 2017 г. в 2,5 раза до 518 млн долл. Это новый абсолютный рекорд, прежнее российское достижение составляло 381 млн долл. в 2015 г. Рекорд обеспечен трехкратным ростом поставок теплообменников, которые составили более 80% экспорта рассматриваемой продукции (419 млн долл.). Также к термическому оборудованию отнесены промышленные водонагреватели, сушилки, стерилизаторы, аппараты для дистилляции и ректификации, градирни и т. п., а также части.Экспорт жидкостных насосов (включая части) в 2017 г. вырос на 32% до 361 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России, после показателей 2008 г. (569 млн долл., очень крупная поставка в Казахстан) и 2013 г. (382 млн долл.).Экспорт фильтровального оборудования в 2017 г. вырос на 37% до 212 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний рекорд составлял 211 млн долл. в 2013 г.Экспорт холодильного оборудования (кроме бытовых холодильников) в 2017 г. вырос на 49% до 141 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний рекорд составлял 127 млн долл. в 2013 г. Наибольшую часть поставок формируют холодильные витрины (78 млн долл.), по которым третий год подряд отмечается значительный прирост.Экспорт механических распылителей в 2017 г. вырос на 92% до 73 млн долл. Это новый абсолютный рекорд! Прошлогодний рекордный результат превзойден почти вдвое.Экспорт машин для обработки почвы (сеялки, сажалки, рыхлители, бороны и пр., включая части) в 2017 г. вырос на 62% до 58 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний рекорд составлял 37 млн долл. в 2014 г.Экспорт кондиционеров (включая части) в 2017 г. вырос на 28% до 47 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний рекорд составлял 41 млн долл. в 2000 г. Экспорт растет седьмой год подряд!Экспорт оборудования для птицеводства в 2017 г. вырос в 2,6 раза до 35,1 млн долл. Это новый абсолютный рекорд! В текущем показателе, правда, есть вероятность ошибки по Казахстану, но даже его корректировка до среднестатистического уровня даст суммарный показатель более 20 млн долл., что тоже будет рекордом. Долгое время экспорта этой продукции практически не было, отметку 5 млн долл. Россия впервые превзошла в 2013 г.ПриборыЭкспорт лазеров и спецоптики (включая части) в 2017 г. вырос на 84% до 490 млн долл. Это очередное обновление исторического максимума! Экспорт растет четвертый год подряд, прежний пик 2012 г. превышен уже в 3,1 раза.Экспорт приборов автоматического регулирования в 2017 г. вырос на 18,7% до 242 млн долл. Это второй результат в новейшей истории России, уступающий только максимуму 2013 г. (277 млн долл.).Экспорт измерительных приборов для электрических величин и излучения в 2017 г. вырос на 36% до 119 млн долл. С середины 90-х годов более значительным был только экспорт в 2001 г. (151 млн долл.) и 2008 г. (122 млн долл.).Экспорт демонстрационных устройств и моделей в 2017 г. вырос на 5,1% до 105 млн долл. Это второй результат в новейшей истории России, уступающий только максимуму 2013 г. (125 млн долл.). Россия входит в десятку ведущих мировых экспортеров данной продукции.Экспорт медицинских приборов и инструментов (кроме рентгеновской аппаратуры) в 2017 г. вырос на 16,9% до 75 млн долл. Это стало лучшим результатом в новейшей истории России, прежний рекорд составлял 66 млн долл. в 2011 и 2013 гг. Кроме того, еще 9,5 млн долл. (+26%) составил экспорт устройств для механотерапии и дыхательной аппаратуры, 22,3 млн долл. (+52%) — ортопедических приспособлений и искусственных частей тела; оба показателя лишь немного уступают максимуму 2008 г.Экспорт аппаратуры для физического или химического анализа в 2017 г. вырос на 28% до 62 млн долл. С середины 90-х годов более значительным был только экспорт в 2001 г. (66 млн долл.). Наиболее заметным экспортным продуктом выступают газо- и дымоанализаторы, обеспечившие половину прироста.Автомобили и комплектующиеЭкспорт легковых автомобилей в 2017 г. составил 84,4 тыс. штук (+23%) на 1320 млн долл. (+19,4%). В количественном выражении общий итог скромный, а в стоимостном — это третий результат в истории, уступающий только пику 2013-2014 гг. (примерно по 1,5 млрд долл.). В то же время третий год подряд существенный рост показывает экспорт легковушек в дальнее зарубежье — в 2017 г. он достиг 32,4 тыс. штук (+42%), что стало максимумом с 2006 г.Экспорт прицепов в 2017 г. вырос на 29% до 8 тыс. штук. Это второй результат с середины 90-х годов, немного уступающий пику 2007 г. (примерно 8,4 тыс. штук). В стоимостном выражении экспорт составил 141 млн долл. (+21%), это второй результат в новейшей истории, уступающий только 2008 г. (152 млн долл.).Экспорт автозапчастей (основная номенклатура, классифицируемая в позиции ТНВЭД 8708) в 2017 г. вырос на 44% до 518 млн долл. С середины 90-х годов более значительным был только экспорт в 2007-2008 и 2012-2013 гг. При этом в 2017 г. поставки отдельных компонентов, таких как бамперы, тормоза, глушители и выхлопные трубы, сцепления, стали максимальными за весь рассматриваемый период, а экспорт коробок передач уступил только показателю 2012 г.Экспорт автомобильных кузовов в 2017 г. составил 36 тыс. штук на 108 млн долл. В количестве поставки возросли в 4,2 раза, по стоимости — в 2,7 раза. Более масштабным за последние 20 лет экспорт был только в середине 2000-х гг., когда в Украине собиралась «Лада»: пиковые показатели 2006 г. составили 141 млн долл. и около 58 тыс. штук. Теперь в российском экспорт вновь превалируют кузова для легковушек, только теперь это Renault в Алжир.Экспорт автомобильных световых устройств в 2017 г. вырос на 64% до 31,9 млн долл. Это второй результат в новейшей истории России, уступающий только рекорду 2013 г. (36,7 млн долл.).Железнодорожная техникаЭкспорт грузовых вагонов в 2017 г. вырос на 43% до 9943 штук. Это практически повторяет второй в истории результат 2015 г. (9947 штук), более масштабным был экспорт только в 2012 г. (11-12 тыс. штук, с поправкой по Казахстану). У СССР экспорт грузовых вагонов был маленьким: так, в 1970-е — первой половине 1980-х гг. поставки самого массового их типа, полувагонов, составили на пике чуть больше 500 штук. В стоимостном выражении экспорт России грузовых вагонов в 2017 г. составил 250 млн долл. (+58%), что сильно уступает пику 2012 г. (693 млн долл.) из-за изменения товарной структуры поставок в пользу дешевых полувагонов и общего снижения цен на вагоны на постсоветском пространстве. Из общего объема экспорта в 2017 г. 5989 штук составили полувагоны, 2563 — саморазгружающиеся вагоны, 304 — крытые вагоны, 248 — цистерны, 839 — прочие виды. Россия последние три года входит в тройку ведущих мировых экспортеров грузовых вагонов в количественном выражении и в пятерку — в стоимостном.Экспорт пассажирских вагонов в 2017 г. составил 53 млн долл. Это второй результат с 1996 г., уступающий только рекорду 2008 г. (79 млн долл.). По сравнению с предыдущим годом экспорт вырос в 3,8 раза, но для этого товара характерны сильные колебания поставок от года к году. В количественном выражении экспортирован 61 вагон — это далеко не рекорд, т.к. в этой позиции учитываются не только магистральные железнодорожные вагоны, но и трамвайные, шахтные и т. п.

Источник: nashaplaneta.su