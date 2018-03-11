Давайте поговорим… об Эпохе Волка

Автор-сказитель – Светозар (Игорь Яцков)



В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар ответил на вопросы, поступившие в чат радио, и рассказал нам о наступившей Эпохе Волка, сменившей Эпоху Лисы.

В передаче автор кратко коснулся названий прошедшей эпохи, различных событий того времени.

Поведал об Эпохе Волка, как о времени рассвета, космическом дне, сменившем космическую ночь. О смене цивилизаций. О грядущих переменах, предсказанных Богом Перуном и Великих Заповедях оставленных нам. Упомянул о Двух Великих Принципах: Жить по Совести и в Гармонии с Природой.

Был затронут вопрос: Что же необходимо делать человечеству, чтобы достойно жить и перейти на новый уровень развития?

И конечно, же по сложившейся доброй традиции прозвучала песня в исполнении автора – Светозара.



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Источник: www.youtube.com