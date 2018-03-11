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Давайте поговорим… об Эпохе Волка

14:43. 11 марта 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Автор-сказитель – Светозар (Игорь Яцков)

В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар ответил на вопросы, поступившие в чат радио, и рассказал нам о наступившей Эпохе Волка, сменившей Эпоху Лисы.
В передаче автор кратко коснулся названий прошедшей эпохи, различных событий того времени.
Поведал об Эпохе Волка, как о времени рассвета, космическом дне, сменившем космическую ночь. О смене цивилизаций. О грядущих переменах, предсказанных Богом Перуном и Великих Заповедях оставленных нам. Упомянул о Двух Великих Принципах: Жить по Совести и в Гармонии с Природой.
Был затронут вопрос: Что же необходимо делать человечеству, чтобы достойно жить и перейти на новый уровень развития?
И конечно, же по сложившейся доброй традиции прозвучала песня в исполнении автора – Светозара.

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Источник: www.youtube.com

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