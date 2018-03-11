Боятся за свою монополию на «сование носа»

Источник: rueconomics.ru

Писатель Николай Стариков заявил, что разразившаяся в США истерия вокруг якобы происходившего «российского вмешательства в выборы» вызвана тем, что Штаты сами постоянно так делают. Из-за этого они думают, что подобным образом себя ведут и их конкуренты. При этом никаких доказательств «вмешательства» у США нет…



Стариков отметил, что весь мир и так видел, как США вмешались в украинские выборы в 2004 году. Писатель отметил, что победа Януковича в двух турах «не устраивала Штаты и «цивилизованный мир», в результате чего был проведен третий тур, который выиграл Ющенко. Публицист отметил, что подобных примеров в мировой истории для этого не было, но Ющенко все равно признали легитимным.

Он также добавил, что всего четыре года спустя, когда Янукович победил уже Тимошенко, Запад уже не вмешивался, потому что поддерживал его, сообщает ФАН. Кроме того, США продемонстрировали свои навыки в Венесуэле в 2002 году, когда свергли Уго Чавеса. Стариков отметил, что президент пользовался поддержкой народа, поэтому оперативно вернулся к власти, а американский ставленник бежал в Штаты.

По мнению Старикова, в США господствует следующее правило: выборы признаются легитимными, только когда там побеждает симпатичный Вашингтону кандидат. В противном случае, выборы всегда можно назвать недемократичными.

При этом многие ставленники США даже не интересуются странами, которыми управляют. Одним из таких примеров Стариков назвал Украину. По его словам, её власть работает на обеспечение интересов США, а не Украины. Он добавил, что 20 лет назад трудно было представить, что Киев будет импортировать уголь, тем более из США.

Что же касается обвинений в адрес России, Стариков уточнил, что это классический способ перекладывания ответственности. Кроме того, это помогает американцам демонизировать конкурентов.

Отметим, что США рассчитывают вмешаться уже в российские выборы. Кстати, один раз в истории это было: в 1996 году, когда Вашингтон открыто поддерживал Бориса Ельцина.

Автор: Василий Макагонов

Источник: nstarikov.ru