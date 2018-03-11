Главная » История, Невероятное в мире, Творчество

Аппеннинский Колосс – статуя таинственного стража

14:50. 11 марта 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

В старом парке Вилла Демидофф Villa Demidoff (к северу от Флоренции, Италия) в северной части Флоренции можно увидеть гигантскую статую стража, созданную еще в шестнадцатом веке. 

Giovanni Bologna, Appennino, 1579

Эта скульптура носит название Colosso dell’Appennino – Аппеннинский Колосс, а создал ее в 1580-м году итальянский скульптор Джамболонья. Этот колосс – своеобразный страж живописного пруда, и на протяжении нескольких веков он задумчиво смотрит в воду, сидя на берегу водоема.

Когда-то статуя колосса была лишь одной из многих скульптур, украшавших парк, однако большинство из них были отлиты из бронзы и со временем были украдены или утеряны. Так каменный богатырь остался в полном одиночестве и со временем стал центральной фигурой в концепции оформления парка, разбитого для услаждения глаз любовницы богатого итальянского графа. Колосс являет собой гармоничную связку между природой и рукотворным творчеством человека, а его гигантские размеры символизируют величие чувств.

Это каменное божество, имеющее более 10 метров в высоту

The Appennino in 1911.

Оказывается, внутри неё скрыто несколько комнат, которые можно использовать по назначению. Левая рука колосса поддерживает поток воды, который берёт начало под землёй; по слухам, помещение внутри головы было отведено под каминную. При разжигании огня ноздри гиганта должны были выпускать дым.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мировоззрение наших предков - это Ведический атеизм
... Викторович Левашов в свой концептуальной статье «Теория Вселенной и объективная реальность... аварий, некоторые из которых могли стать фатальными. Может случиться, что жизнь...
Моголы Асии
... Europeo-Americana» приводится довольно обширная статья о Тартарии, которая начинается с... около 14 страниц. В этой статье очень много правдивой информации о... приводим перевод небольшого фрагмента текста статьи о Тартарии из этой Энциклопедии...
Тайное знание и наука: от допотопных цивилизаций до наших дней
Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Показать / Скрыть текст Источник http://via-midgard.info/
Пикет против искажения истории Руси
... на громкое замалчивание фактов, разрушающих колосс лжи, процесс только набирает обороты... рассвет Знания. Яросвет Постоянный адрес статьи - http://ru-an.info/news...
Герои Акунина
АВТОР СТАТЬИ: beriozka_rus Писатель Борис Акунин, ... того достойны. Самое циничное в статье последняя фраза, в которой писатель...
Старые задачи религий
В религиозно-политической оболочке мира доминируют три религии: иудаизм, христианство и ислам. Иудаизм был создан после исхода евреев из Египта. Их 40 лет содержали и тренировали в пустыне, тем самым производили идеологическую селекцию. Ту идеологию что ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>