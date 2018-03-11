Аппеннинский Колосс – статуя таинственного стража

В старом парке Вилла Демидофф Villa Demidoff (к северу от Флоренции, Италия) в северной части Флоренции можно увидеть гигантскую статую стража, созданную еще в шестнадцатом веке.

Giovanni Bologna, Appennino, 1579

Эта скульптура носит название Colosso dell’Appennino – Аппеннинский Колосс, а создал ее в 1580-м году итальянский скульптор Джамболонья. Этот колосс – своеобразный страж живописного пруда, и на протяжении нескольких веков он задумчиво смотрит в воду, сидя на берегу водоема.

Когда-то статуя колосса была лишь одной из многих скульптур, украшавших парк, однако большинство из них были отлиты из бронзы и со временем были украдены или утеряны. Так каменный богатырь остался в полном одиночестве и со временем стал центральной фигурой в концепции оформления парка, разбитого для услаждения глаз любовницы богатого итальянского графа. Колосс являет собой гармоничную связку между природой и рукотворным творчеством человека, а его гигантские размеры символизируют величие чувств.

Это каменное божество, имеющее более 10 метров в высоту

The Appennino in 1911.

Оказывается, внутри неё скрыто несколько комнат, которые можно использовать по назначению. Левая рука колосса поддерживает поток воды, который берёт начало под землёй; по слухам, помещение внутри головы было отведено под каминную. При разжигании огня ноздри гиганта должны были выпускать дым.