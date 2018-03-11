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Анимационные кадры, показанные во время исторической речи Путина, начали подтверждаться агентурными данными
И ввергли пентагоновских полководцев в глубокую тоску. Сколько они не чесали затылки, предназначенные для одной цели, распила бюджетных средств, никаких мыслей в них не появилось.
Думать о чём-то другом кроме бабла, они разучились окончательно. С одной стороны, речь Путина может послужить основанием для увеличения и без того непомерно раздутого военного бюджета (и когда он только лопнет?!), а с другой, у конгрессменов могут возникнуть ненужные вопросы к военному ведомству.
Хотя рыльце у них и у самих в пушку и вся американская элита, сидит на крючке друг у друга.
Наверное, многие слышали поговорку: “Друг дружку — а деньги в кружку!” Это точно об американцах.
Уровень коррупции в США впечатляет и поддаётся математическому анализу, не отходя от кассы. Достаточно сравнить стоимость сопоставимой по военно-техническим характеристикам продукции ВПК России и США.
Например, стоимость истребителей 5 поколения СУ – 57 и Lockheed/Boeing F-22 Raptor. Итак:
Стоимость программы разработки СУ – 57 около 2.8 млрд. долларов
Стоимость F-22 Raptor около 74 млрд. долларов
Причём F-22 Raptor это то, что худо-бедно летает. Правда при появлении в Сирии наших сушек, рапторы (включив невидимость и форсаж) скрылись в неизвестном направлении. Очевидно для того, чтобы при столкновении в небе с нашими истребителями, не получился неприятный конфуз.
Но это ещё цветочки ягодки представляет из себя грандиозная афера под названием глобальная ПРО США! Предназначенная исключительно для распила бюджетных средств.
И тут можно вспомнить другой грандиозный блеф, программу “звёздных войн” при Рональде Рейгане.
СССР тогда повёлся на разводку и значительно подорвал своё финансовое могущество.
Но сейчас ситуация в корне другая, американцы перехитрили самих себя и невзирая на то, что бесконтрольно печатают мировую резервную валюту, (а значит имеют источник неограниченного финансирования), тем не менее подошли к рубежу, за которым их ждёт неизбежное банкротство.