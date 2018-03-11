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14 миллиардов лет за 10 минут: невероятный ролик о жизни Вселенной (ВИДЕО)

08:19. 11 марта 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:
14 миллиардов лет за 10 минут: невероятный ролик о жизни Вселенной (ВИДЕО) | Русская весна

Видеолюбитель Джон Босуэлл, известный на YouTube под ником melodysheep, опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.

Запись охватывает все самые важные моменты из жизни Вселенной — от её зарождения при Большом взрыве до появления первых звёзд и галактик.

Каждая секунда видео равна 22 миллионам лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет.

Ранее британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что до Большого взрыва и появления Вселенной не существовало ничего. Сославшись на общую теорию относительности Эйнштейна, он пояснил, что, согласно ей, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под влиянием массы и энергии.

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Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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