Запад в восторге: Сирия показала – у России нет эффективных систем ПВО

Вот любят западные аналитики делать выводы на раз. Нет, у нас, конечно, тоже таких хватает. Только мне кажется, что первые вторым огромную фору дать могут.

Помните, ракетные атаки на "Хмеймим"? Сразу после этого последовали минометные обстрелы нашей базы и нападение дронов боевиков. Эксперты лишь на основании просочившийся в сеть информации сделали свои выводы, мол Москва в очередной раз продемонстрировала слабости своих систем ПВО и ПРО.

Я так думаю, что при этом максимум что было проанализировано - это снимки российского военкора, снявшего повреждения наших самолетов на базе. Все остальное, учитывая скупые комментарии военных, полагаю, было просто додумано. Они бы еще присовокупили к слабости ПВО РФ атаки США на сирийских военных, которые те неоднократно совершали.

В общем, выводы для России неутешительны. Нет у нас надежных средств защиты. Ни от ракет, не от беспилотников. Про высокотехнологичные способы доставки разрушений по адресу, и вовсе, можно забыть. Неужели пора засылать наносить глобальный ракетный удар по России?

Складывается у меня периодически такое ощущение, что информацию аналитикам предоставили из министерств США.

При этом, собрана она была всеми возможными способами. Может даже когда-то прямиком с самолета разведчика была доставлена, ну, того самого, который барражировал около четырех часов над Средиземным морем, аккурат во время атаки дронов на нашу базу. А как иначе объяснить такие выводы?

При этом, почему-то упускают западные аналитики другую важную составляющую. А именно - информацию что предоставила общественности российская сторона. Ведь ни один из 13-ти беспилотников не долетел до базы. Шесть дронов были нейтрализованы РЭБ РФ, остальные расстреляли "Панцири-С".

Мимо ушей, эксперты Запада не раз пропустили слова МО РФ. Поэтому продолжают писать ересь, о том, что у России нет эффективных способов по нейтрализации ракет и даже примитивных дронов.

Основные отсылки делают к муссирующимися в интернете и СМИ материалам об уничтожении наших самолетов на базе, утверждая, что в обороне России, по сути, есть крупная брешь...

Так, постойте... А насколько беспилотник может быть примитивен? Любой БПЛА, даже на деревянном каркасе, даже обмотанный изолентой, должен обладать как минимум двигателем и системой навигации. Иначе как он долетит до цели?

Это же не просто мини-планер? Так что не такой уж он и примитивный.

Вспомните слова МО РФ:

Никто в настоящее время не имеет абсолютно надежных и проверенных средств защиты как от ракет так и от беспилотников. Россия не исключение. Но уровень нашего ПРО и РЭБ находится на достаточном уровне для нейтрализации большинства известных угроз.

Иначе говоря, МинОбороны раз за разом объясняет аналитикам Запада, что делать выводы по домыслам и гадать на кофейной гуще - это глупо. Да и вообще пусть, подобного рода, эксперты, со своими выводами, катятся куда подальше.

PS:

Странная реакция Запада. ну раз нет эффективных средст ПВО у России, то по чему бы не начать войну против последней? Так и хочется сказать- рискните и проверте на себе, что слабо?