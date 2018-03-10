Внешняя политика РФ: Не до жиру, быть бы живу.

На фоне вполне очевидного экономического кризиса в стране верхушка РФ пытается приподнять свою падающую популярность утверждениями о неких грандиозных успехах во внешней политике. Мол, Россия встает с колен. Супостат в панике. Народ ликует…

На самом деле народу нет особого дела до внешней политики. Его гораздо больше интересуют проблемы падения доходов при одновременном росте тарифов ЖКХ, цен на продукты и лекарства. Недовольство людей своим положением усиливается. В этих условиях российская «элита» пытается использовать усиливающееся давление США для мобилизации народа на поддержку правящей группировки. По принципу «враг у порога, сплотимся вокруг вождя».

Но попробуем быть объективными. Что можно поставить в заслугу нынешней власти во внешнеполитической сфере? Крым? Но это было четыре года назад. При этом основная заслуга в возвращении полуострова в Россию принадлежит самим крымчанам, восставшими 25−27 февраля 2014 года в Симферополе и Севастополе.

Сирия? Поддержать-защитить нашего давнего стратегического союзника, чуть ли не единственного на Ближнем Востоке — дело, безусловно, благое. Российские летчики, саперы, артиллеристы, инженеры, военные советники сыграли важную роль в предотвращении захвата Сирии бандами террористов. Не будем забывать, однако, что во всех войнах решающую роль всегда играет пехота. А на земле основную тяжесть войны вынесли на себе сирийские и иранские войска, крупные формирования ливанской «Хезболлы». Без них никакой победы над ИГИЛ* не было бы…

Ну, вот, пожалуй, и все! Все остальное — обмен колкостями между российской верхушкой и их западными «партнерами». Именно это подается как внешнеполитическая стойкость. Тех, кто что-то понимает во внешней политике, эти колкости обмануть не могут. Российская «элита» страстно жаждет вновь вернуться в «клуб избранных» и сильно обижается, что их держат за порогом. Но если позовут, то побегут стремглав. Можно не сомневаться.

то во внешней политике в минусе? Полный провал по всему периметру границ России. Прежде всего, в отношениях с бывшими союзными республиками СССР. Украина — это вообще внешнеполитическая катастрофа. Позволить кучке авантюристов в Киеве, опирающихся лишь на экстремистов с Галичины, так испортить многовековые отношения между нашими братскими народами — это нужно еще умудриться. Как не было целостной политики по Украине, так ее и нет до сих пор. Все эти метания, судорожные попытки загнать Донбасс в состав Украины без потери лица — вот и вся «политика» на этом направлении. Попахивает предательством…

Примерно то же самое на прибалтийском направлении. Иметь мощную опору в Латвии, Эстонии и отчасти в Литве в виде русскоязычного населения и позволить превратить эти страны в плацдарм НАТО — это проявление полного безволия правящей верхушки РФ.

Не намного лучше дела в Закавказье. Грузия, всегда находившаяся на особом положении в составе Российской империи и СССР, вдруг оказалась самым антироссийским государством региона. Хотя основная масса грузин очень дружественно (пока еще!) настроена к России. Ведь сказываются многовековая жизнь в составе общей государственной семьи. Однако не чувствуется и попытки нынешней власти использовать эта традиционные отношения.

Примерно такая же ситуация и в Средней Азии. Казахстан под руководством многоопытного Назарбаева уходит, искусно лавируя, из зоны влияния России. С Узбекистаном и Туркменией отношения на грани заморозки. Со Средней Азией все более плотно работает Китай.

Не надо забывать и о том, что включение в НАТО наших бывших союзников по Варшавскому договору и бывших республик СССР — результат сознательного «непротивления злу» вождей РФ. А ныне им приходиться жалобно стенать по поводу размещения баз ПРО США в Румынии и Польше. А чего стоит откровенно злобное поведение поляков, которые безнаказанно десятками рушат памятники воинам Красной армии-освободительницы. Чувствуют слабость России. Другого объяснения нет…

Ну и уже, конечно, ни в какие ворота не лезет беспрецедентно наглое издевательство над нашими спортсменами со стороны Международного олимпийского комитета, не получившее должного отпора со стороны российского государства. Это такое запредельное проявление безволияроссийской «элиты», после которого говорить о внешнеполитических успехах совершенно не приходится.

В чем причина серии провалов, которую пытаются выдать за победы? Главная в том, что российская правящая группировка до последнего времени чувствовала себя частью мировой олигархии. А, как говорится, «ворон у ворона глаз не выклюет». Возникавшие проблемы в отношениях с Западом решали за счет уступок. Со стороны России, разумеется. По-иному и быть не могло. Есть известное выражение Сбигнева Бжезинского, что «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы разберитесь: это ваша элита или уже наша?».

Как известно, внешняя политика любого государства является отражением интересов правящего класса. Если правящим является компрадорский, жестко ориентированный на Запад олигархически-бюрократический класс, то иной, нежели прозападной внешней политики в РФ и быть не может. А рассказы о «чудо-оружии», гордые антизападные позы, выдаваемые за вновь обретенную независимость — не больше, чем элемент торговли с США и их союзниками. Вся эта «независимость» заключается в стремлении российской олигархии, обретшей уверенность за годы правления В.В.Путина, защитить свое право самостоятельно «осваивать» (правильнее сказать, грабить) природные и иные богатства России, на которые рьяно покушаются их западные «партнеры».

Еще одна причина провалов — в вопиющем непрофессионализме «творцов» внешней политики РФ. Речь идет не о руководстве и сотрудниках Министерства иностранных дел. У них с профессионализмом в целом все в порядке. Русская/советская школа дипломатии — одна из лучших в мире. Дело в том, что понятие внешней политики — гораздо шире, нежели дипломатия. Это усилия всех органов правительства. Это усилия государственных и частных кампаний.

В Советском Союза на международном поле работали МИД, Министерство внешней торговли, Министерство обороны, КГБ, Госкомитет по внешнеэкономическим связям (ГКЭС), Госкомитет по науке и технике, и масса министерство и ведомств, так или иначе имеющих отношение к международной деятельности

И эта деятельность очень неплохо координировалась МИДом и Международным отделом ЦК КПСС. После соответствующих решений ЦК КПСС и Совета Министров СССР все вовлеченные организации были обязаны действовать в едином направлении, помогать друг другу. Жесткая партийная и государственная дисциплина тех времен обеспечивала, что «генеральная линия» проводилась неукоснительно.

Теперь внешняя политика находится в состоянии разброда и шатания, кто в лес, кто по дрова. Или в виде знаменитой троицы «лебедь, рак и щука». Единой стратегической линии нет. Разработок по конкретным направлениям тоже нет. Безостановочно плодятся заумные (и бесполезные) многостраничные «доктрины», за которые их создателям платят неплохие деньги.

Но даже в тех случаях, когда ясно, что нужно что-то делать конкретно (как в случае с Украиной), все заинтересованные организации опять-таки тянут, кто в лес, кто по дрова. Да еще и жестко соперничают в «распиле» средств, которые выделяются на ту или иную внешнеполитическую программу.

МИД явно не горит желанием упорядочить этот хаос. Тем более, что это почти бесполезное занятие. Страна управляется в «ручном режиме»: кто первым заручится одобрением главы государства, тот и прав. Государственная дисциплина — почти исчезнувшее понятие. А партийной дисциплины ныне не существует, ибо формально государственные органы беспартийные. То есть, инструментов координации внешней политики почти нет. Совет национальной безопасности — это, по-видимому, тот орган, который предполагалось сделать координирующим. Складывается, однако, ощущение, что он к этому не очень стремится.

Подытожим. Никаких успехов во внешней политике нет и в принципе быть не может. Воинственные крики и проклятия в адрес «партнеров» из стана правящей верхушки на деле — крики отчаяния. Они с ужасом ждут ужесточения западных санкций и стремятся по возможность не раздражать своих «партнеров». Какая уж тут «независимость»? Не до жиру, быть бы живу…