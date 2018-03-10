Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2018
- 12:45 Спецпроект «Я не боюсь!»: Выпуск №36 «8-е Марта».
- 10:25 Штаб «АТО» уточнил потери за сутки.
- Вчера 22:30 ВСУ ведут воздушную разведку на линии соприкосновения — Народная милиция.
- Вчера 22:24 О ситуации на линии соприкосновения за неделю — Народная милиция.
- Вчера 22:01 Каратели и убийцы будут наказаны — Басурин.
- Вчера 21:32 Донбасс: ВСУ вновь несут потери (ВИДЕО).
- Вчера 19:47 ВАЖНО: Власти Донецка прокомментировали информацию о взрыве на автовокзале «Южный».
Спецпроект «Я не боюсь!»: Выпуск №36 «8-е Марта»
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Штаб «АТО» уточнил потери за сутки
Утром 10 марта в штабе «АТО» уточнили информацию о потерях украинской стороны на Донбассе за минувшие сутки.
Напомним, об одном погибшем и одном раненом «всушниках» «Русская Весна» сообщала вечером 9 марта.
По данным на утро субботы украинское командование не сообщило о новых погибших, лишь подтвердив информацию об озвученных ранее потерях: один погибший и один раненый.
«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций ВСУ.
На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской.
На Донецком направлении дважды применялось стрелковое оружие: были обстреляны укрепления ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное».
Напомним, что Армии Народных Республик соблюдают установленное сторонами перемирие, а ежедневные потери ВСУ стоит в первую очередь связывать с низкой дисциплиной «воинов света», несчастными случаями и регулярными провокациями украинской стороны.
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ВСУ ведут воздушную разведку на линии соприкосновения — Народная милиция
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
О ситуации на линии соприкосновения за неделю — Народная милиция
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Каратели и убийцы будут наказаны — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Донбасс: ВСУ вновь несут потери (ВИДЕО)
На Донбассе уничтожен один украинский оккупант, еще один получил ранения.
Об этом соообщает пресс-центр штаба «АТО».
«К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что боестолкновения происходили под Авдеевкой и на Мариупольском направлении.
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ВАЖНО: Власти Донецка прокомментировали информацию о взрыве на автовокзале «Южный»
Появившаяся в социальных сетях информация о взрыве на территории донецкого автовокзала «Южный» является ложной.
Об этом сообщает ДАН со ссылкой на главу администрации Ворошиловского района Владислава Латынцева.
«Сейчас в районе автовокзала „Южный“ все спокойно», — цитирует агентство слова Латынцева.
«По данным сотрудников МЧС и МВД, в этом районе было спокойно. Никакой информации о взрыве не поступало», — подчеркнул Латынцев.
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