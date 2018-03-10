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Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2018

10:31. 10 марта 2018 Просмотров - 379 Нет комментариев Опубликовал:

Спецпроект «Я не боюсь!»: Выпуск №36 «8-е Марта»

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Штаб «АТО» уточнил потери за сутки

Штаб «АТО» уточнил потери за сутки | Русская весна

Утром 10 марта в штабе «АТО» уточнили информацию о потерях украинской стороны на Донбассе за минувшие сутки.

Напомним, об одном погибшем и одном раненом «всушниках» «Русская Весна» сообщала вечером 9 марта.

По данным на утро субботы украинское командование не сообщило о новых погибших, лишь подтвердив информацию об озвученных ранее потерях: один погибший и один раненый.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций ВСУ.

На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской.

На Донецком направлении дважды применялось стрелковое оружие: были обстреляны укрепления ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное».

Напомним, что Армии Народных Республик соблюдают установленное сторонами перемирие, а ежедневные потери ВСУ стоит в первую очередь связывать с низкой дисциплиной «воинов света», несчастными случаями и регулярными провокациями украинской стороны.

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ВСУ ведут воздушную разведку на линии соприкосновения — Народная милиция

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О ситуации на линии соприкосновения за неделю — Народная милиция

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Каратели и убийцы будут наказаны — Басурин

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Донбасс: ВСУ вновь несут потери (ВИДЕО)

Донбасс: ВСУ вновь несут потери (ВИДЕО) | Русская весна

На Донбассе уничтожен один украинский оккупант, еще один получил ранения.

Об этом соообщает пресс-центр штаба «АТО».

«К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что боестолкновения происходили под Авдеевкой и на Мариупольском направлении.

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ВАЖНО: Власти Донецка прокомментировали информацию о взрыве на автовокзале «Южный»

ВАЖНО: Власти Донецка прокомментировали информацию о взрыве на автовокзале «Южный» | Русская весна

Появившаяся в социальных сетях информация о взрыве на территории донецкого автовокзала «Южный» является ложной.

Об этом сообщает ДАН со ссылкой на главу администрации Ворошиловского района Владислава Латынцева.

«Сейчас в районе автовокзала „Южный“ все спокойно», — цитирует агентство слова Латынцева.

«По данным сотрудников МЧС и МВД, в этом районе было спокойно. Никакой информации о взрыве не поступало», — подчеркнул Латынцев.

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