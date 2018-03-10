Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2018

Утром 10 марта в штабе «АТО» уточнили информацию о потерях украинской стороны на Донбассе за минувшие сутки.

Напомним, об одном погибшем и одном раненом «всушниках» «Русская Весна» сообщала вечером 9 марта.

По данным на утро субботы украинское командование не сообщило о новых погибших, лишь подтвердив информацию об озвученных ранее потерях: один погибший и один раненый.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций ВСУ.

На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской.

На Донецком направлении дважды применялось стрелковое оружие: были обстреляны укрепления ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное».

Напомним, что Армии Народных Республик соблюдают установленное сторонами перемирие, а ежедневные потери ВСУ стоит в первую очередь связывать с низкой дисциплиной «воинов света», несчастными случаями и регулярными провокациями украинской стороны.

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