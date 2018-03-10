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Шоппинг и развлечения: чему учит соросовский учебник

17:16. 10 марта 2018 Просмотров - 179 3 коммент. Опубликовал:

Источник: zen.yandex.ru
Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе», или Spotlight, за авторством Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко и В. Эванс относится к серии, основанной в 2006 году и с тех самых пор активно продвигается, навязывается и насаждается в российских школах. В лицее, куда я пришла работать в этом учебном году, активно используют именно эту серию учебников.

Ранее этот УМК (учебно-методический комплекс) попадался мне в руки и неприятно удивлял своим содержанием, но тогда я имела о нем лишь фрагментарное, клиповое представление. Теперь же имею целостное, которым и хочу поделиться.

У любого учебника есть две составляющие — собственно методологическая и культурно-духовная суть. Так вот, сначала о первой составляющей этого УМК. Прежде всего, по этому учебнику невозможно обучить чтению. Детям предлагается запоминать графический образ каждого нового слова, а правила чтения напрочь отсутствуют.

Согласно поговорке «написано – Манчестер, читается — Ливерпуль», или «in nonsense is our strength» — в бессмыслице наша сила… Подробнее остановлюсь на учебнике для 8-х классов, так как именно в этой параллели я работаю.

Для большей прибыльности книгоиздателей и книготорговцев в комплект входит собственно учебник и рабочая тетрадь к нему. Сам учебник состоит из модулей по темам. В конце учебника есть словарь, в котором предложено избыточно много слов, причем не в алфавитном порядке (что неудобно пользователю), с примитивно упрощенной транскрипцией.

Среди этих слов велик удельный вес тех, что даны с некорректным, контекстным и даже неверным переводом. Обильная же лексика первого, например, модуля, не встречается во втором и последующих, то есть отсутствует преемственность и возможность её закрепления и активизации, так как случаи и примеры употребления слов единичны.

Фразовые глаголы, которых в английском языке существует множество (phrasal verbs), не подчиняющиеся никаким правилам, то есть глаголы, которые можно только выучить наизусть, представляющие определенную трудность в усвоении, даны беспорядочно, вперемежку с другими лексическими единицами, что не только не способствует их усвоению, но и значительно усложняет работу. В учебнике имеется грамматический справочник, изобилующий деталями и подробностями, которые не нужны школьнику, так как мешают уяснить суть того или иного правила грамматики. Количество грамматических упражнений мизерно, а качество их оставляет желать лучшего.

Кроме того, существует таблица языковых норм, в которых указано, на каком уровне следует осваивать ту или иную лексику. В Spotlight эти нормы нарушены. Так же нарушены схемы «лексика + грамматика» (например, City and Country + Giving Directions), а сложные времена перемежаются с правилами уровня Elementary.

Отдельно хочется отметить эстетику иллюстративного материала и картинок этого УМК. Рисунки просто уродливы до отвращения. Неясно, чем объяснить и обосновать присутствие фотопортретов Анджелины Джоли, Брэда Питта, Тома Круза? Не Байрона, не Гейнсборо, не Бернса, а именно вышеперечисленных?

Теперь о главном — о содержании. «Истинное образование не подчинено утилитарной цели; его высший смысл — стремление к совершенству. Настоящее образование — это одновременно гармония и стремление к ней. Образование помогает нам осмыслить нашу жизнь, разгадать прошлое и смело смотреть в будущее», — писал Г. Гессе.

Вот некоторые из тем, предлагаемых к изучению этим УМК: досуг и увлечения, межличностные отношения в семье, покупки, благотворительность… Преобладает шопинг с развлечениями. В разделе «Страноведение» нет ничего ни о географическом положении Британских островов, ни о богатой подлинной, а не массовой культуре. Вместо этого к страноведению отнесли шотландских коров и английские банкноты (крупным планом, практически в натуральную величину!).

Этот УМК выдержан в ключе НЛП (нейролингвистическое программирование). К примеру, один из текстов начинается словами — «посмотрите на постеры у вас в спальне – у Брэда Питта великолепная фигура, а у Пенелопы Круз — восхитительная кожа, но не переживайте по поводу того, что вы-то далеки от идеала…». Авторы, ничтоже сумняшеся, утешают подростков, что и у знаменитостей, случается, появляются прыщи, что даже они набирают, бывает, лишние килограммы, дело лишь в том, что их фотоизображения подретушированы…

Один из диалогов посвящен подготовке к свадьбе, обсуждаются накладные ногти невесты и предстоящее ей выпрямление волос, а так же жених, который стал выглядеть просто потрясающе после того, как отбелил зубы, и т. д. и т. п. Нет в учебнике ни Шекспира, ни упоминания о нем. Как нет вообще ни текстов, ни стихов лучших англоязычных писателей и поэтов.

Учебник несет западную масскультуру и дурновкусие. Тема Родины, России, присутствует, но ей отведено место на «задворках» этого широкоформатного и объемистого (около 180 страниц) учебника. И вот как она раскрыта на скромных десяти страничках. В тексте о системе образования в России говорится о существовании у нас школ с углубленным изучением ряда предметов, например, предмета… Science (!) (пока ещё у нас физика, химия и биология не обобщены и изучаются по отдельности как самостоятельные предметы, хотя планы сделать так, как давно это сделано на Западе, имеются).

Предлагается учащимся 8-х классов тема похода в гости в русские семьи глазами их англо-саксонских сверстников, которые полагают, что наносить визит следует, прихватив в качестве подарка торт, коробку конфет или… бутылку вина, а еще нужно не забыть надеть чистые носки, потому как русские хозяева потребуют разуться и надеть tapki. Кроме того, не рекомендуется класть ноги на стол и показывать подошву…

В теме «Великие умы человечества» рассказывается о Константине Циолковском (шесть неполных строчек), Сергее Королеве (восемь строчек, так же неполных), Юрии Гагарине (шесть неполных строк). Портреты лучших умов нашей Родины небольшого формата, раза в три меньше той самой английской банкноты из раздела страноведения.

Обширна тема еды и шопинга в России. В обстоятельном интервью шеф-повар ресторана русской кухни рассказывает о таких национальных блюдах, как люля-кебаб, шашлык, драники… Делится информацией о том, что голубцы начиняют фаршем из баранины…

Освещается тема национального костюма на примере некоего школьного театра моды «Грация» (назван кружком, где девочки занимаются конструированием и пошивом исторического русского костюма). Отмечается, что костюм, помимо защиты тела человека, подчеркивает социальную принадлежность и статус того, кто в него облачен. На сопроводительной картинке — фотография юной девушки в шляпке с цветами и платьице в бохо-стиле, а вокруг — девицы в сарафанах разного «достоинства», а одна даже в боярском облачении…

Такой вот кружок кройки и шитья. Мир природы России представлен ландышем — сообщается, что русские крестьянки собирали цветок в букеты, а также готовили из него целебные отвары… Тема времяпровождения раскрыта на примере праздника Севера, проводимого в Мурманске с 1934 года. Рекомендуется его посетить, но не забыть захватить 300 рублей («небольшую плату») за участие в увлекательном лыжном марафоне.

В учебнике есть песни в стиле рэп. Предполагается пропевать хором в том числе следующий текст: «Куда бы я ни шел, мне никогда не одиноко, всегда можно поболтать или СМСнуть с моего нового брендового телефона; я всегда беру с собой ноутбук, я всегда online, и хотя друзья говорят о моей «интернет-зависимости», за этими технологиями — заманчивое и прекрасное будущее; я люблю самую современную музыку, но никогда не покупаю CD, я загружаю mp3s, мой iPod и игры, все мои гаджеты обеспечивают развлечения по моему вкусу и желанию».

Вот так, рэп-триумфально проводится реклама гаджетов.

Подытоживая, хочется отметить, что этот УМК относится к разряду соросовских учебников (простите за не к ночи будь помянутое имя), и ничего разумного, доброго и вечного посеять в неокрепших детских душах не может в силу его абсолютной несостоятельности и вредоносной сущности.

В Государственную думу и Рособрнадзор направлена составленная С. Яшиной петиция с требованием проведения добросовестной экспертизы учебников и программ по английскому языку (повторно). Автор петиции, в которой учебник назван «русофобским», — многодетная мать, чей сын обучается по этому «продукту».

А. Горобец создана адресованная Министерству образования и науки РФ вторая по счету, но не по важности, петиция с требованием запретить в школах учебник по английскому языку Spotlight на том основании, что «полноценная и результативная работа по обучению иностранному языку с курсом этого учебника невозможна, поскольку он не отвечает базовым принципам дидактики; программа, предлагаемая авторами курса Spotlight, имеет больше изъянов, чем грамотных, с точки зрения классической педагогики, решений».

Будучи учителем, я не могу молчать о том, что данный УМК не дает мне, равно как и моим коллегам,необходимого инструмента для работы. То есть приходится прибегать к использованию других учебных пособий, в обход одобренных Министерством, либо следовать курсу Spotlight, а это есть нечто иное, как профанация моей профессии.

Автор: Светлана Ахмадуллина, РВС

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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3 коммент.»

  • 561 426
    Олеся 10 марта 2018 в 19:29 Ссылка Пометить
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    Ура!!!Хоть кто то из учителей на программы стал жаловаться, а не на родителей вешать и деток критиковать.Давно пора.

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    София 10 марта 2018 в 19:31 Ссылка Пометить
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    Да что ж за система управления в нашей стране! Да что ж за правители, когда они позволяют такой бардак и безобразия! Издевательства над народом! Тех, кого это устраивает, или кто совершенно равнодушен и не борется за очищение державы – нельзя считать русскими людьми; это предатели или тупые создания! Надо бороться; не пускать в такие школы детей; мы хуже негров; те борются за свои права и не боятся!

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      Олеся София 10 марта 2018 в 19:51 Ссылка Пометить
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      Да власть может именно этого и добивается.Народ в школы детей не пускает, учить их не хочет давайте школы закроем.Власти может бесплатное хоть какое то образование как кость в горле.Наша современная система это же шедевральный тупизм. Из разряда, как просрать 10 лет ничему не научить и затрахать мозги детям и родителям.

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