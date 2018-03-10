Самые грозные ракетные корабли в мире (ФОТО)

Закат эпохи артиллерийских линкоров начался сразу после Второй мировой войны. Эти грозные и красивые корабли не могли сражаться на равных с новыми королями океана — авианосцами.

Тогда казалось, что будущее поле морского боя останется за плавучими аэродромами, способными обрушить на противника всю мощь своей палубной авиации, не входя в зону поражения его орудий. Но появление в арсеналах ведущих держав дальнобойных крылатых ракет вновь изменило баланс сил.

Надводные боевые корабли с десятками единиц новейшего оружия на борту стали главной ударной силой развитых флотов. РИА Новости публикует подборку самых грозных ракетных крейсеров и эсминцев стран мира.

Самый вооруженный

Ракетные крейсеры типа «Тикондерога» стоят на вооружении с начала 1980-х и до сих пор представляют главную ударную силу ВМС США. Построено 27 кораблей этого класса, 22 из них сегодня в строю. Каждый корабль водоизмещением 9800 тонн оснащен боевой информационно-управляющей системой «Иджис», позволяющей автоматизировать большинство технических операций на борту и несет более чем внушительный арсенал вооружений.

Главный ударный козырь «Тикондероги» — 122 универсальные ячейки вертикального пуска Мк41 для широкой номенклатуры боеприпасов: зенитных ракет «Стандарт» SM-2, SM-3, SM-6 и ESSM, противолодочных ASROC и крылатых «Томагавков».

Противокорабельное вооружение представлено восемью пусковыми установками ракет «Гарпун», минно-торпедное — двумя трехтрубными 324-миллиметровыми торпедными аппаратами. Задачи ближней ПВО решают 20-миллиметровые зенитные автоматы «Фаланкс».

Кроме того, корабль вооружен двумя 127-миллиметровыми артиллерийскими установками Mk45.



© Фото: U. S. Navy / MCS 3rd Class Charles Oki

Крейсер «Шайло» ВМС США

Экипаж — 387 человек, включая 33 офицеров. На скорости 30 узлов крейсер способен преодолевать внушительные расстояния — до 3300 миль.

«Тикондерога» — универсальный боевой корабль. Он может действовать как самостоятельно, так и в составе авианосной ударной группы, бить по суше и морским целям. При этом сами корабли очень живучи.

Погреба боеприпасов на крейсерах проекта защищены 25-миллиметровыми стальными плитами. Наиболее важные части надстройки дополнительно прикрыты сотовыми панелями.

Самый большой

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан» на сегодняшний день — крупнейший в мире боевой корабль, за исключением авианосцев. Его полное водоизмещение — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, максимальная ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек.

Этот крейсер, по сути, — вооруженная до зубов плавучая крепость, способная бороться с любым противником.

«Петр Великий» несет на себе 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 «Гранит», зенитно-ракетные комплексы «Оса-М», «Кинжал» и дальнобойные С-300Ф, зенитную артиллерию — установки «Кортик» и АК-630, противолодочные ракето-торпеды «Метель» и «Водопад», реактивные бомбометы и автоматическую двуствольную пушку АК-130.

Именно «Орланы» (второй ТАРКР «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию) первыми получат перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые, как утверждается, не способна перехватить ни одна система ПВО.



© РИА Новости / Виталий Аньков

Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Петр Великий». Архивное фото

В составе российского ВМФ «Орланы» — единственные боевые корабли с атомной энергетической установкой (мощность — 103 мегаватта), обеспечивающей внушительную автономность плавания — 60 суток и максимальную скорость 30 узлов. Дальность их хода практически не ограничена.

Кроме того, эти крейсеры могут работать в условиях Крайнего Севера и способны обеспечивать значительное военное присутствие России в Арктическом регионе, который многие аналитики считают потенциальным полем боя за природные ресурсы в недалеком будущем. Все это в комплексе превращает российские ТАРКР в очень опасных противников.

Самый быстрый

Скорость хода большинства крупных надводных кораблей в мире не превышает 30 узлов (55,56 километра в час). Рекордсменами в этой категории выступают российские ракетные крейсеры проекта 1164 «Атлант» водоизмещением 11 380 тонн. Они способны разгоняться до 35 узлов благодаря газотурбинной установке М21 общей мощностью 110 тысяч лошадиных сил.

В составе ВМФ России числятся три «Атланта» — флагман Черноморского флота «Москва», флагман Тихоокеанского флота «Варяг» и один из самых мощных кораблей Северного флота «Маршал Устинов».

Выдающиеся скоростные и маневренные характеристики — не единственное достоинство этого ракетного семейства.



© РИА Новости / Григорий Сысоев

Ракетный крейсер «Москва»

По составу своего наступательного вооружения «Атланты» практически равны более тяжелым и дорогим «Орланам». Каждый крейсер несет 16 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», способных поражать надводные цели на дистанции до 700 километров. Фугасно-кумулятивная боевая часть массой 550 килограммов может потопить даже авианосец.

Основу противовоздушной обороны корабля составляют восемь пусковых установок револьверного типа ЗРК С-300Ф «Форт» (боезапас 64 ракеты) и две установки ЗРК «Оса-МА» малой дальности (40 ракет). Артиллерийским вооружением «Атлантов» является спаренная артиллерийская установка АК-130 калибра 130 миллиметров.

Несмотря на почтенный возраст (первый корабль вступил в строй в 1983 году), крейсеры проекта 1164 до сих пор остаются грозной силой, с которой приходится считаться всем флотам.

Самый защищенный

Эскадренные миноносцы типа 45 «Дэринг» — самые современные и технологически продвинутые корабли британского флота (за исключением авианосца «Королева Елизавета»). Эти эсминцы с полным водоизмещением 8100 тонн не имеют тактического ударного вооружения в базовой комплектации, хотя возможность установки «Гарпунов» и «Томагавков» предусмотрена в конструкции этих кораблей.

Их главная задача — прикрытие морских группировок ВМС страны от угрозы с воздуха.

Каждый из шести «Дэрингов», стоящих в строю, несет на борту внушительную систему ПВО, основой которой является радиолокационная станция S1850, расположенная на кормовой мачте. Она обеспечивает обнаружение целей на дистанции до 400 километров в атмосфере и ближнем космосе и способна одновременно отслеживать до 1000 целей.



© Фото: MoD/Crown copyright

Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond

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Сопровождение и наведение зенитных ракет выполняет РЛС SAMPSON на носовой мачте — одна из лучших в своем классе.

Радар обеспечивает обнаружение всех типов воздушных целей, в том числе малозаметных и низколетящих, в радиусе до 400 километров и выдает целеуказание по 16 целям одновременно. Для уничтожения авиации и крылатых ракет противника «Дэринг» может задействовать зенитные ракеты малой и средней дальности Aster-15 (до 30 километров) или Aster-30 (до 120 километров) — всего 48 единиц в установках вертикального пуска.

Андрей Коц