Роскосмос откажется от сотрудничества с США в пользу Китая

После почти трех десятилетий сотрудничества в космосе c США, Роскосмос теперь смотрит в будущее с Китаем.

Роскосмос начал разработку плана, который изменит будущее в освоении космоса. Страна может перенести свое сотрудничество в области космических полетов из США в Китай, сообщили источники в Роскосмосе . Один из возможных сценариев включает выход Роскосмоса из программы МКС.

Российским экспертам было поручено разработать идеи к 15 марта, включая концепции потенциального вклада в запланированную китайскую космическую станцию ​​вместе с совместными российско-китайскими планами по отправке людей на Луну.

Исторические отношения

Новая стратегия станет историческим моментом для российской космической программы, которая уже почти три десятилетия сотрудничает с США. В 1993 году, вскоре после распада СССР, российские и американские космические предприятия (вместе с Европой, Канадой и Японией) объединились для создания МКС. Однако в последнее время обострение отношений между Москвой и Вашингтоном побудило Роскосмос искать свой обособленный путь в космос, который может произойти до или после текущей даты истечения срока действия договора по МКС, между 2024 и 2028 годами.

В течение ряда лет Россия рассматривала возможность создания независимой программы от относительно скромной космической станции на орбите Земли, до амбициозных предложений по созданию постоянной базы на Луне . Но при нынешних экономических тенденциях российскому правительству нужен международный партнер - по крайней мере, на данный момент.

«Спейс Шаттл Атлантис» состыковался с космической станцией «Мир» в 1995 году.

Прошлым летом Москва неохотно согласилась присоединиться к исследованиям НАСА по пригодным для жизни форпосту на орбите вокруг Луны , которые начнутся на МКС в середине 2020-х годов. Пока лунная станция остается на чертеже, а американо-российские отношения надолго испорчены, Роскосмос решил рассмотреть альтернативы. В конце февраля корпорация поручила своим стратегам оценить сотрудничество с Китаем, поставляя российское оборудование для китайской космической станции.

В 2020 году Пекин планирует запустить первую часть своего нового многомодульного форпоста, аналогичного советской космической станции «Мир». В течение ряда лет китайские космические чиновники приглашали другие космические державы для внесения вклада в запланированную орбитальную базу, но их реакция была сдержанной из-за финансовых и политических проблем. Теперь есть признаки того, что ситуация будет медленно поворачиваться к пользу Китая. Помимо России, Европейское космическое агентство(ЕSА) и Япония, по сообщениям, теперь пересматривают свое участие в проекте китайской космической станции.

Несогласование в космосе

В июне 2017 года глава Роскосмоса Игорь Комаров сказал, что Россия была приглашена для участия в китайской космической станции, но призналась в несоответствии планов. Российские инженеры впервые рассмотрели активное участие страны в китайской космической станции в 2015 году, но в то время Роскосмос надеялся, что Китай соберет свой форпост на орбите, легко доступной с космодрома Байконур.

С тех пор Китай сообщил своим потенциальным вкладчикам, что станция будет вставлена ​​на орбиту, наклонную между 41 и 43 градусами к экватору. Байконур расположен на широте 46 градусов, что означает, что российские ракеты, направляющиеся на китайскую космическую станцию, должны будут маневрировать, чтобы изменить орбитальное наклонение. Это означает, что придется брать больше топлива и меньше полезной нагрузки.

Морской старт, 2009

Одним из частичных решений этого орбитального рассогласования между Россией и Китаем станет платформа Sea Launch. Плавающая пусковая площадка в Калифорнии, принадлежащая России, предлагает гибкость в доступе к различным орбитам благодаря своей способности перемещаться к более удобной стартовой позиции. В настоящее время российская компания S7 работает над расконсервацией Sea Launch после длительного перерыва.

В настоящее время Sea Launch запускает только роботизированные грузовые транспортные средства и модули космических станций, оставляя открытым вопрос о доставке российских космонавтов на китайскую космическую станцию. Согласно отраслевым источникам, Роскосмос вряд ли согласится возить космонавтов ​​на китайском транспортном корабле Шэньчжоу, как предложил Китай, без полного доступа к станции с собственным пассажирским космическим аппаратом.

До Луны и обратно

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация CNSA подписали меморандум о намерениях о возможных совместных усилиях по исследованию Луны с помощью роботизированных зондов.

Россия считает, что автоматизированные лунные посадочные станции будут использоваться в качестве подготовки для будущей пригодной для жизни лунной базы, которая будет построена в полярных районах Луны. Китай также представил предварительные планы отправки экспедиций на Луну после завершения сборки своей космической станции. Россия и Китай видят, что их цели в космосе сходятся. Если США не смогут полностью вовлечь одну из двух стран в свои собственные проекты, то останутся одни.

Последние российские договоренности с Китаем находятся на очень ранних стадиях и не могут привести к каким-либо фактическим изменениям в политике. США также не будут полностью забыты, но будут вынуждены рассматривать варианты коммерческих космических полетов, такие как SpaceX или United Launch Alliance. Тот факт, что такой вариант лежит на столе в штаб-квартире Роскосмоса, - это огромный шаг, и окончательное решение, каким бы оно ни было, может иметь долгосрочные последствия для будущего космического полета человека во всех трех странах.

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